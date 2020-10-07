Битва за Карабах: эксперты раскрыли страшные сценарии войны

21:19 07.10.2020

В скорое урегулирование конфликта профессионалы не верят



Война за Карабах длится уже 11 дней. Азербайджан атакует всеми своими силами, но добиться перелома пока не удается, хотя кое-какие успехи, конечно есть. Например, если верить армянской стороне, пало село Талыш, в котором проживали около 50 человек, идут ожесточенные бои за село Матагис, в котором проживают 400 человек, а также азербайджанские войска вплотную подошли к городу Джабраил. Эксперты "МК" рассказали о трех сценариях, по которым может развиваться война:



В скорое урегулирование конфликта профессионалы не верят



Вадим Муханов, ведущий научный сотрудник Сектора Кавказа ИМЭМО РАН:



- Самый худший вариант - это война на истощение со всеми вытекающими последствиями. В частности, в войну будут втянуты не только Армения и Азербайджан, театр военных действий расширится до максимума. О потерях вообще можно не говорить, они будут огромными, потому что к войне подключатся третьи стороны. Но все это маловероятно. В том числе, Турция вряд ли вступит в войну открыто и решит ограничиться помощью в виде инструкторов, оружия, наемников и так далее, но такая практика есть уже сейчас. Кроме того. Все понимают, что такая война станет катастрофой не только для Армении и Азербайджана, а вообще для всего региона. Например, огромные количество беженцев хлынет в Россию, Иран, Турцию... Никому это не выгодно.



Средний вариант заключается в том, что армии Армении и Азербайджана продолжат воевать как сейчас. Продлится это не долго, около месяца или двух. Обе страны не готовы к долгому противостоянию. Даже в Азербайджане, который богаче Армении, население живет бедно. Любое затягивание войны ударит по жителям обеих стран очень больно. Сейчас они этого не чувствуют, потому что находятся в патриотическом угаре, но через 1-2 месяца начнется тяжелый экономический кризис, который наложится на тотальную мобилизацию и вереницу гробов. В результате на фронта наступит затишье, потому что стороны просто не будут готовы продолжать войну.



Причем ни одна из сторон не сможет одержать тотальную победу. Уже идет вторая неделя боев, а решающего перевеса никто так и не получил. Положа руку на сердце, нельзя сказать, что Азербайджана какой-то невероятный успех. Армянская армия тоже не смогла отбиться по всей линии фронта, какие-то территории она уступила. Пока ситуация повторяет сценарий 2016 года.



Самым лучшим вариантом будет скатывания войны к вялотекущим боям, которые потом медленно, но верно перейдут к традиционным перестрелкам. После этого стороны поймут бесполезность атак и будут вынуждены сесть за стол переговоров. В результате население Армении и Азербайджана почувствует себя хотя бы в относительной безопасности. Для реализации этого сценария крайне важно продолжать оказывать международное давление на участников войны.



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Но даже при самом лучшем раскладе есть большие сомнения, в том, что после этой войны удастся сделать реальные шаги по пути к полноценному миру. Скорее война наоборот отбросила нас от этой цели на очень большую дистанцию. Было уничтожено даже то мизерное доверие, которое существовало между сторонами конфликта до этого.



Владимир Новиков, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ:



- Самым плохим вариантом будет вступление в войну Турции. Относительно плохим вариантом будет переход нынешних боевых действий в вялотекущую войну. То есть нынешние интенсивные бои продолжатся, но линия фронта существенно не изменится. А самый лучший вариант - это замораживание конфликта на какое-то время, может быть, даже с участием миротворцев.



При этом вступление в войну Турции может произойти постепенно. Перед Первой мировой войной многие политические лидеры не понимали, к чему все идет, и только усиливали свою воинственную риторику. В какой-то момент они были готовы к тому, чтобы отказаться от развязывания войны, но никак не могли этого сделать, потому что ситуация вышла из-под контроля. В этом смысле очень важно, чтобы международное сообщество заставило президента Турции Тайипа Эрдогана изменить свою риторику и подходы, пока еще не поздно.



Что касается возможности для переговоров, то она пока не просматривается. Для этого нужно внешнее и очень мощное принуждение сторон, в первую очередь, Азербайджана и турции.