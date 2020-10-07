Азербайджан пошел на "Брусиловский прорыв". Поведение руководства Армении говорит о переломе в войне, - "НГ"

21:46 07.10.2020

Дмитрий Литовкин

7.10.2020



Впервые с начала конфликта вокруг Нагорного Карабаха (НК) премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности идти на уступки Азербайджану. Эти слова прозвучали на фоне успешного наступления азербайджанских войск на северо-восточном и южном направлениях у границ непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).



"Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах готов, Армения готова пойти на зеркальные уступки, к которым будет готов Азербайджан", – сказал Пашинян в интервью российскому телевидению. Премьер-министру Армении есть из-за чего переживать. За неделю активных боев Баку вернул более трети находившихся под контролем Еревана спорных территорий. Например, важное село Талыш на северо-востоке республики.



Видео с его улиц было опубликовано азербайджанским военным ведомством. Также военные отчитались о захвате еще двух прилегающих к Талышу населенных пунктов – Мадагиза и Джебраила. Но самого серьезного успеха азербайджанская армия достигла на границе непризнанной республики с Ираном, где был создан стратегический плацдарм для продвижения в направлении Джебраильского и Физулинского районов. Захват последних открывает дорогу к столице НКР Степанакерту и городу Шуша.



Подобный сценарий развития ситуации в беседе с "НГ" предсказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский (см. "НГ" от 05.10.20). По его словам, именно юг непризнанной республики на границе с Ираном считается тактически наиболее выгодным районом для развития наступления на Карабах. "Это относительно равнинная местность, позволяющая активно использовать все возможности тяжелого артиллерийского и ракетного вооружения. Благодаря его применению Азербайджан добился тактического преимущества", – сообщил "НГ" Виктор Мураховский.



Военный эксперт Павел Иванов сравнил действия азербайджанской стороны с Брусиловским прорывом, названым в честь генерала Алексея Брусилова, который в мае–сентябре 1916 года смог взломать оборону австро-венгерских войск и занять часть Буковины и Восточной Галиции. "Принцип такой тактики прост. По периметру обороны противника наносится одновременно несколько мощных ударов. Для их парирования противостоящая сторона вынуждена задействовать все свои резервы, поэтому некоторые участки фронта в критический момент оказываются без поддержки и их легко можно взломать", – отметил Иванов.



Эксперт подчеркивает, что столь сложная схема наступления выбрана Баку не случайно. Во-первых, у Азербайджана численное преимущество в личном составе и технике. Во-вторых, протяженность линии фронта невелика – не придется серьезно растягивать силы. В-третьих, сложный горный рельеф Нагорного Карабаха одинаково плохо сказывается как на наступающих, так и на обороняющихся. Транспортная инфраструктура республики не позволяет оперативно перебрасывать большие массы вооружения и военной техники по горным дорогам. В случае достижения оперативной внезапности у вооруженных сил НКР возникнут трудности со своевременным усилением.



При этом у НКР нет адекватного ответа в вооружениях и военной технике. В частности, азербайджанские военные используют силы специального назначения, проводят ночные вертолетные десанты, а также наносят удары по подходящим резервам и блокируют поле боя с помощью беспилотников, ударов артиллерии, а также дальнобойных управляемых ракетных комплексов Spike-ER и Spike-NLOS, добавил Павел Иванов.



Армения неоднократно обещала применить в ответ свой самый серьезный козырь – оперативно-тактические комплексы "Искандер". В экспортном варианте система способна доставить на расстояние в 280 км фугасный или осколочный боезаряд весом в полтонны. Удар оружия неотвратим, так как ракеты комплекса летят по сложной квазибаллистической траектории.



Почему эти системы до сих пор не применены армянской стороной, остается загадкой. То ли Ереван не хочет осложнять ситуацию применением избыточной силы, то ли, что более вероятно, боится задеть Иран. Об этом косвенно свидетельствуют слова представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна: "Азербайджанские войска готовят наступление, скапливаясь у иранской границы, чтобы Нагорный Карабах не мог вести по ним огонь".



На этом фоне впервые прозвучала официальная позиция России относительно ее участия в конфликте. Отвечая на вопрос, в каком случае РФ готова направить военных в зону противостояния, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "это вытекает из обязательств" в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "В данном случае речь-то идет об Армении. Президент РФ Владимир Путин четко разъяснил и разграничил эти два вопроса: обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", – пояснил Песков. По его словам, информация о том, что на территории Армении ведутся боевые действия, не подтверждается.