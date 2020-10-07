"Русский след" привел к Хиллари Клинтон, - "Къ"

22:27 07.10.2020

Рассекреченные документы о "вмешательстве России" заинтересовали американских политиков



"Рука Москвы" вновь стала одним из главных героев американской предвыборной гонки. Причем вспомнил о ней не кто-нибудь, а тот, кто якобы пользовался ее поддержкой - нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он приказал рассекретить документы о "вмешательстве России", которые проливают свет на события 2016 года. Из них вытекает, что миф о российском вмешательстве мог быть придуман в предвыборном штабе кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. История не осталась без внимания президента РФ Владимира Путина.



"Я дал разрешение на тотальное рассекречивание всех документов, касающихся величайшего ПРЕСТУПЛЕНИЯ в истории Америки - русской фальшивки. И еще о скандале с электронной перепиской Клинтон (экс-госсекретарь США и соперница Дональда Трампа на выборах-2016 Хиллари Клинтон.- "Ъ"). Никаких вымаранных мест!" - написал глава государства - по обыкновению, в Twitter. Далее он сообщил, что вся информация по "русской фальшивке" - скандалу о его предположительных связях с Россией - была рассекречена им давно, однако ответственные за это люди работают очень медленно.



Между тем навет на него, по мнению господина Трампа, вполне может считаться величайшим преступлением в истории страны. "Действуйте!!!" - призвал он.

Твиты президента появились не просто так: накануне глава национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил часть документов о "вмешательстве России". Среди них была написанная от руки записка Джона Бреннана, занимавшего в 2016 году пост директора ФБР. Записка была написана после того, как господин Бреннан отчитался перед президентом Бараком Обамой о темах, которые, с его точки зрения, на тот момент продвигала российская разведка.



В документе достаточно много вымаранных фрагментов, однако есть следующие строки: "Мы получаем дополнительную информацию об активности России от [...>. Речь идет о том, что Хиллари Клинтон якобы утвердила предложение одного из своих советников по внешней политике опорочить Дональда Трампа путем раздувания скандала о вмешательстве российских силовых структур",- пишет господин Бреннан.



Дальнейшие записи бывшего главы нацразведки вымараны, однако отметки на полях - нет. Там оставлены надписи "JC", "Denis" и "Susan". Как указывает Fox News, речь, по-видимому, идет о бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми (JC), экс-советнице по национальной безопасности Сьюзан Райс (Susan) и главе аппарата Белого дома при Бараке Обаме Денисе Макдоно (Denis).



Среди рассекреченных ранее документов также есть меморандум, который ЦРУ отправило директору ФБР. Там указано следующее: "Разговор [...>, в котором обсуждался план, утвержденный кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон о кандидате в президенты США Дональде Трампе и русских хакерах, которые вмешивались в выборы. Этот план предполагалось использовать для отвлечения внимания общественности от использования ею частного сервера для электронной переписки".



Нынешний глава национальной разведки Джон Рэтклифф, обнародуя эту информацию, предупредил: она действительно была перехвачена разведчиками, однако ее первоисточник - российские спецслужбы.

"Мы не можем судить об обоснованности этого обвинения и текста, поскольку анализ российской разведки может содержать преувеличение и сфабрикованные данные",- сообщил он.



Представители Хиллари Клинтон отреагировали предсказуемо: ее пресс-секретарь Ник Мерилл назвал обвинения "безосновательной ерундой". Сам господин Рэтклифф, однако, в отдельном заявлении - опубликованном после рассекречивания документов - подчеркнул, что не считает их дезинформацией. "Внесу ясность: это не российская дезинформация, и она не была оценена таковой (на момент составления документов.- "Ъ") разведсообществом. В ближайшие дни я проведу брифинг для Конгресса и сообщу о важных источниках и методах, с помощью которых она получена",- говорится в сообщении.



Источник Fox News в разговоре с телеканалом также отметил, что считать эти сведения намеренной дезинформацией нельзя. "Это не российская дезинформация. Даже Бреннан это знал, иначе он не передавал бы эти сведения президенту США. Есть достаточно высокая планка, которую информация должна преодолеть, чтобы ее устно передавали президенту. Очевидно, что в этом случае она была преодолена",- сообщил собеседник.



Комитет Сената США поддержал выводы разведки о российском вмешательстве в американские выборы

Комитет Сената США поддержал выводы разведки о российском вмешательстве в американские выборы

Показательно, что на прошлой неделе бывший глава ФБР Джеймс Коми - адресат меморандума ЦРУ, в котором упоминался "план" госпожи Клинтон - на слушаниях в юридическом комитете Сената США сообщил, что информация о таком меморандуме "не вызывает воспоминаний".



Заместитель главы комитета по разведке Палаты представителей Девин Нунес, комментируя информацию о меморандуме в эфире утреннего шоу на канале Fox, назвал опубликованный документ неопровержимой уликой. "Я видел лишь несколько документов, на которых все основано, это неопровержимые доказательства. Эту информацию, без сомнения, нужно доносить до американского общества",- сказал он. По его словам, коррумпированные чиновники препятствуют рассекречиванию.



Сам Джон Бреннан - автор "компрометирующей" записки - в разговоре с CNN обвинил Джона Рэтклиффа в "селективном рассекречивании".

"Джон Рэтклифф - разведчик-профессионал, и его селективное рассекречивание отвратительно. Оно проводится, чтобы продвинуть политические интересы Дональда Трампа и его республиканских союзников",- сообщил господин Бреннан. Он раскрыл содержание меморандума ЦРУ, сказав, что целью Хиллари Клинтон было не создать скандал, а лишь обратить внимание общественности на те связи Дональда Трампа и России, о которых говорила пресса. "Джон Рэтклифф со товарищи пытаются изобразить это какой-то незаконной деятельностью, которую нужно расследовать ФБР. Нет, это просто политическая работа штаба",- подытожил господин Бреннан.



Показательно, что в этот же день информацию о "российском вмешательстве" прокомментировал и российский президент Владимир Путин. Отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Россия-24", он сообщил, что обвинения в связях с Москвой выдвигаются против Дональда Трампа теми, кто пытается оскорбить американского президента.



"Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то невероятной нашей влиятельности и мощи",- сообщил господин Путин. Он отметил, что такие обвинения отчасти "льют воду" на российскую "мельницу". "Мы сторонние наблюдатели, мы не вмешиваемся",- резюмировал глава государства, комментируя идущую в США президентскую гонку. Он отметил, что выбор американского президента - дело американского народа, а Москва готова работать с Вашингтоном при любом исходе выборов.



Алексей Наумов