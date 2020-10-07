Бишкек скатывается в охлократию, - В.Панфилова

22:56 07.10.2020

В Киргизии никак не удается обнаружить президента



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

7.10.2020



В Киргизии – третий день безвластия. Местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова по-прежнему неизвестно. Пост премьер-министра, после того как его покинул Кубатбек Боронов, остается вакантным. Каждая из региональных политических группировок выдвигает своих кандидатов. В их поддержку проводятся митинги, легко перерастающие в новые попытки захвата правительственных офисов. Систематически звучат лозунги с требованием роспуска уходящего парламента шестого созыва. А это грозит окончательным расколом страны.



Созданный накануне лидерами почти 10 партий Координационный совет не смог стабилизировать ситуацию. В стране продолжаются передел собственности, захваты государственных постов, в том числе и министерских, а также попытки мародерства в городе. Только добровольные дружины спасли минувшей ночью Бишкек от полного разграбления.



Президент Сооронбай Жээнбеков записал видеообращение, в котором призвал политические силы вернуться в правовое поле. Однако сегодня главная забота политиков – должности. По словам экспертов, сложилось несколько центров, принимающих решения. Это законно избранный президент Сооронбай Жээнбеков, но де-факто утративший полномочия. Вышедший на свободу и претендующий на пост премьера Садыр Жапаров со своими сторонниками. Координационный совет во главе с лидером партии "Бутун Кыргызстан" Адаханом Мадумаровым.



Бывший президент Алмазбек Атамбаев со своими социал-демократами и верными соратниками. А также вернувшийся на родину бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов. Он несколько лет был в бегах и теперь вряд ли упустит шанс взять реванш за годы изгнания, последовавшие после уголовного преследования.



Однако единственным легитимным органом остается уходящий парламент шестого созыва, который никак не может собраться на экстренное заседание. Экс-премьер-министр Темир Сариев призвал депутатов забыть об амбициях и во имя государства решить проблемы. "Только парламент сегодня в состоянии вернуть ситуацию в правовое русло, сформировать правительство. На носу зима, нужно готовиться. Поэтому я призываю к ответственности и благоразумию депутатов", – сказал Темир Сариев.



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Уходящий парламент Киргизии остается

единственным легитимным органом власти.

Фото ReutersСами депутаты жалуются на давление региональных групп при выборе кандидата на пост премьер-министра. Поэтому пока не очень понятно, кто станет новым главой кабинета министра. Вчера Садыр Жапаров заявил, что его назначили новым премьером (см. "НГ" от 07.10.20). Сегодня активист Тилек Токтогазиев сообщил о своем назначении на этот пост и готовности взять на себя ответственность за формирование нового правительства. В его поддержку у здания правительства в Бишкеке был организован митинг. По соседству митинговали сторонники Жапарова.

"Все это – давление на парламент. Тот, кому удастся получить пост премьера, получит дополнительные финансовые источники и административный ресурс для обеспечения успеха своей партии на следующих выборах", – сказал "НГ" общественный деятель Адиль Турдукулов. По его словам, дата новых выборов – это вторая по значимости задача, которую должен реализовать уходящий состав парламента. Третья задача – переговоры с президентом Жээнбековым. "Он остается всенародно избранным. Но утратил политическую легитимность. Ситуация патовая. Не исключено, что парламент пойдет с ним на переговоры, чтобы не доводить дело до импичмента и убедить его добровольно сложить полномочия под гарантии неприкосновенности. Скорее всего от такого предложения ему будет трудно оказаться. Но при всех гарантиях исключать то, что он не повторит судьбу Атамбаева, нельзя", – считает Турдукулов.



По его мнению, сегодня наиболее реальным представляется тот сценарий, который был использован в 2010 году, когда в аналогичных условиях было создано временное правительство, а возглавила его Роза Отунбаева – политик, равноудаленный от местных группировок, зато с опытом политической работы и международной поддержкой.