Строительство "Великого Турана" начинается с битвы за Карабах, - В.Мухин

00:40 08.10.2020 Анкара теснит Москву не только в Сирии, но и на Кавказе

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

6.10.2020



Анкара начинает играть более значимую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе (НК). Глава Азербайджана Ильхам Алиев заговорил о возможности начала мирного диалога, при этом он фактически повторил слова Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что "в дальнейшем мирном процессе Турция обязательно должна присутствовать". Азербайджанское руководство требует включить в состав сопредседателей Минской группы ОБСЕ Турцию, чтобы обозначить новые требованию по урегулированию конфликта вокруг НК. "Просто восстановление режима прекращения огня не может быть темой переговоров. У нас есть требования. Нам должны быть предоставлены очень серьезные гарантии, и международные посредники должны их подтвердить", – заявил Алиев.



Тема вывода армянских войск из Нагорного Карабаха как условие для начала мирного процесса в регионе уже обсуждалась в международном сообществе. В марте 2008-го Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием "немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджанской Республики" при 39 голосах "за", 7 "против" и 100 воздержавшихся. Страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ (США, РФ, Франция) высказались против принятия этой резолюции, поскольку она, по их мнению, носила односторонний характер. Турция тогда этот тезис поддержала. И сейчас этот вопрос под гром войны опять выносится на обсуждения.



Поддержат ли сейчас страны – сопредседатели Минской группы предложение Баку и Анкары о выводе армянских войск из НК, неизвестно. Но есть основания полагать, что для армянской стороны это решение неприемлемо. Во вторник председатель Нацсобрания НК Артур Товмасян заявил, что Карабах не собирается просить о перемирии и требует включить республику в переговорный процесс как третью сторону. А значит, вероятнее всего, кровопролитие в Карабахе продолжится. Судя по боевым действиям, военный потенциал Азербайджана при явной поддержке Турции значительно выше, чем Армении. Постепенное выматывающее противника наступление азербайджанских сил в Карабахе, если война не будет остановлена, принесет им успех. Прибытие же десятков тысяч беженцев из НК для союзника России может обернуться гуманитарной катастрофой.



"В геополитическом плане такой расклад для РФ невыгоден. Даже если Ереван согласится на ввод российских миротворцев в зону конфликта, Баку, поддерживая Анкару, будет предлагать присутствие там и турецких голубых касок", – считает военный эксперт, полковник запаса Шамиль Гареев.



Аналитик Андрей Медведев также считает, что в будущем мирном процессе вокруг карабахского конфликта Анкара может играть возрастающую роль. "Франция и США заявили, что намерены и дальше быть посредниками в мирном процессе, а стороны должны безоговорочно прекратить огонь. Это, пожалуй, главное. Однако это заявление не только и не совсем про Карабах. Оно про Новую Османскую империю. То, что построение таковой в той или иной форме – план Турции, ясно любому. И если Анкара станет посредником в переговорах Еревана и Баку, это будет еще одним камнем в фундамент Османской империи 2.0.". Такому стремлению Турции, считает эксперт, будут противодействовать не только РФ, но и другие страны – посредники по урегулированию конфликта в НК. Медведев обращает внимание на то, что "присутствие России в регионе тоже для Запада не подарок. И идеальная схема – русских выдавить, турок не пустить, взять все самим. Или как минимум на это раз пресечь имперские амбиции Эрдогана. Зря, что ли, Вашингтон столько вкладывал в Армению? Чтобы туркам вот взять все и отдать? Ну, нет", – рассуждает он.



Между тем эксперт по Центральной Азии (ЦА) Роберт Тен указывает, что идея "Великого Турана" уже реализуется Турцией в некоторых республиках СНГ. И это не лучшим образом влияет на позиции РФ в регионе. "Проект начался в 1990-х, после распада СССР, – говорит эксперт. – Ряд СМИ, в том числе и российские, цитировали недавно слова турецкого автора Каана Сарыайдына о том, что 29 октября, предположительно на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, "будет объявлено о создании объединенной армии тюркских стран – армии "Великого Турана". Тен напоминает, что об этом писало авторитетное турецкое издание Uluslarası Politika Akademisi. "Это связывалось с перспективой развития Ассоциации правоохранительных органов военного статуса Евразии, в формате которого предполагалось объединение правоохранительных органов с военным статусом Турции, Азербайджана, Киргизии и Монголии. Такая "армия", как утверждало издание, "объединяющая правоохранительные органы с военным статусом", будет насчитывать 2,8 млн солдат", – отмечает Тен. При этом Киргизия считается союзником России, а Монголия и Азербайджан были и пока остаются хорошими, надежными партнерами. Эксперт указывает на то, что Telegram-каналы, освещающие тему "Великого Турана" в ЦА, пишут, что "с начала 90-х в Азию повалили турецкие проповедники и рекой потекли инвестиции. С единственной целью – установить "пантюркистский мир и братство". И исламизация некогда светского региона привела к его радикализации.



Тен обращает внимание на то, что Турция закрепляется в Центральной Азии уже несколько лет. Бывший узбекский лидер Ислам Каримов после постсоветского периода дружбы с Турцией 10 лет назад решил ограничить культурное влияние Анкары и даже в 2012-м запретил в стране турецкие сериалы. Но после его смерти, в июле 2017-го, при новом руководстве в Ташкенте был подписан большой пакет соглашений о военном и военно-техническом сотрудничестве двух стран, в том числе документы подразумевали "отправку узбекских военных на обучение в Турцию". А в 2019 году турецкие подразделения были замечены на узбекском полигоне Фориш, где проходили совместные с Пакистаном военные учения. "Мы не можем диктовать свою волю другим странам, но участие Турции и Пакистана в маневрах в Узбекистане заставляет задуматься. Зачем Турции, находящейся за тысячи километров от этой страны, Узбекистан?" – задается вопросом эксперт.



Хотя главным лоббистом интересов "Великого Турана", по мнению Тена, в ЦА Анкара считает не столько Узбекистан, сколько Киргизию. Роберт Тен говорит, что к волнениям в Бишкеке имеют отношение протурецкие силы: "В ходе этих событий освобожден лидер оппозиционных группировок экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев". "Еще в 2011 году во время визита в Киргизию Эрдогана Атамбаев, будучи премьером страны, укрепил свою дружбу с Анкарой. Тогда между двумя странами была достигнута договоренность о передаче 1 млн долл. в качестве финансовой помощи для Вооруженных сил Киргизии, турецкая сторона выделила деньги на строительстве новой базы в городе Оше для Военного института ВС Киргизии. По моим данным, только официально Турция оказала Киргизии военно-техническую помощь на сумму более 20 млн долл. Сколько из этой суммы досталось клану Атамбаева, пока неизвестно. Но после этого разговоры о развертывании в Оше еще одной российской военной базы прекратились", – заметил эксперт. Источник - ng.ru

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