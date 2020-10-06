Либерализм несовместим с демократией, - М.Хазин

01:36 08.10.2020

МИХАИЛ ХАЗИН



События в Киргизии начинают наводить на размышления о том, что нашу страну пытаются поджечь по периметру со всех сторон. И хотя Киргизия – это не Белоруссия, в которой была чистая манипуляция недалеким населением (кто уж оказался виноват, что оно оказалось по крайней мере частично, таким недалеким – тема отдельная), тем не менее уровень напряженности опять заметно повысился. И не только у нас, поскольку в США заболел коронавирусом Трамп



Правда, судя по всему, он довольно быстро выздоровел (кстати, если не затягивать ситуацию, то собственно от коронавируса человек выздоравливает за 5-6 дней; главная проблема – это сопутствующие осложнения, которые, впрочем, тоже уже достаточно типичным образом лечатся). Но шум, который при этом был поднят, говорит о том, что противники Трампа очень хотели вывести его из предвыборной кампании. И вот тут нельзя не обратить внимание, что те люди, которые сделали ставку на Байдена против Трампа и те, которые пытаются уничтожить сегодня Россию – это одни и те же люди.



ПЕРВЫЙ РАУНД ЗА ТРАМПОМ (МИХАИЛ ХАЗИН)

ВЫБОРЫ



Обратное, кстати не верно. Есть люди, которые за Байдена, но которые ничего не имеют против Путина и России (можно, например, посмотреть интересную дискуссию на Авроре), но вот тут я бы как раз хотел обратить внимание на принципиальное обстоятельство. Собеседник Игоря Тощакова говорил в этой беседе о том, что США нужен "нормальный", "тихий" президент, а Трамп слишком агрессивен. Я же сказал бы иначе: любой "тихий" президент сегодня полностью разрушит и США, и их либеральную империю.



Собственно, вся либеральная агрессия связана как раз с чрезвычайно простым обстоятельством: до Трампа США и либеральная империя ("Западный" глобальный проект) представляли из себя единое целое. Хотя бы потому что без контроля над долларом построить либеральный мир невозможно. Но в какой-то момент стало понятно, что власти США, имея альтернативу, будут спасать именно сами США, а не мировую финансовую систему, пусть и на долларе построенную. А отобрать эмиссионную машинку из-под юрисдикции США у банкиров не получилось ("дело Стросс-Кана" 2011 года).



И по этой причине картина выглядит просто и ясно: в самое ближейшее будущее мировая долларовая система с громким треском рухнет. И сохранить можно будет только то, чем управляется непосредственно. Как, например, Соросом управляется Украина. А то, где такого непосредственного управления нет, ситуация будет резко смещаться в сторону консерватизма, причем – левого. Иными словами, для либералов пришло время "пан или пропал", то, что удастся "взять" в ближайшие месяцы, может быть, и удастся сохранить, а все остальное точно придется отдать. И даже на исконно "своих" территориях (вроде современной Западной Европы) придется создавать "зону хаоса", поскольку при резком падении уровня жизни сохранить либеральное управление не получится.



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Мне, кстати, все чаще и чаще кажется, что либералы "взорвут" Западную Европу (как они взорвали Украину), поскольку денег содержать ее с нынешним уровнем жизни просто нет. Если они виноваты быть не могут, то виновными будут объявлены консерваторы, которые несогласны с либеральными ценностями. А исламские боевики (которых никак в либерализме не обвинишь) станут примером: мол, мы искренне хотели привить народам ЕС "истинные" ценности, а вы не справились. И – никто не виноват.



В реальности – либералы попытаются на фоне созданного ими же хаоса (в том числе, на нашей территории, если им позволить) сохранить свою сетевую систему управления. Вывести "Западный" глобальный проект в имперскую стадию не вышло, но не дать его разрушить до конца и вернуть в сетевую стадию, вполне возможно. Во всяком случае, так кажется сейчас. И нужно отдавать себе отчет, что все действия, в том числе направленные против России, именно эту цель перед собой и ставят.



Мне часто пеняют – мол, почему Путин ждет. Вот вам ответ: Белоруссия, Навальный, Киргизия… Есть еще Хабаровск, да и много еще чего. Кстати, запрет на поставки комплектующих для авиаотрасли – из этой же серии. Уже никто нам (и Трампу, кстати, тоже) спокойной жизни не даст, война пошла до победного конца. Либо мы, либо – они.



Другого варианта не будет. И когда кто-то там говорит, что нужно просто соблюдать "свободу" и "демократию" (как это говорят идиоты, которые выходят на улицы Минска), то это просто означает, что они – за "них".



К слову, никто не задумывался, зачем Клишас и Крашенников двигают снова свой ювенальный закон, против которого выступил даже Патриарх? А потому что если они успеют его протащить, то у нас успеет родиться большое лобби, которое будут свои доходы строить на продажах наших детей. Потому что быстрые и тайные суды нужно для одной цели – отбирать детей из семей, а потом их продавать. Мечта либералов, к слову.



В общем, не говорите, что вас не предупреждали. И – не верьте тем, кто отказывается признавать описанную выше дихотомию. Потому что даже самое мягкое признание о приоритете "свободы" и "демократии" сегодня – это неминуемое господство гей-лобби и ювенальной юстиции завтра. Сначала нужно уничтожить либеральный тоталитаризм, а потом строить демократию – на здоровом лево-консервативном начале.

6.10.2020