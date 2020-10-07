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02:41 Анатолий Чубайс заразился коронавирусной инфекцией
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|Анатолий Чубайс заразился коронавирусной инфекцией
02:41 08.10.2020
Председатель правления ГК "Роснано" Анатолий Чубайс заразился Covid-19. Об этом сегодня, 7 октября, он сам сообщил на своей странице в Facebook.
"После командировки получил положительный тест на COVID. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется, - написал он. - Лишний раз убедился в правильности этого решения. Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки".
Как сообщало EADaily , по данным Forbes, вакцинацию от Covid-19 отечественной вакциной прошли уже все представители российской элиты. Они не хотят ждать полгода и не хотят рисковать, массово делают себе прививки, договариваясь через нужных людей. Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, что вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова привились от коронавируса и у них не было жалоб на состояние здоровья.