Кризис в Киргизии: депутаты не смогли объявить импичмент президенту. Спикер прочитал, но не понял документа)))

04:34 08.10.2020

Выдвинутый частью депутатов на пост спикера парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев рассказал, почему не подписал документ об импичменте президенту Сооронбаю Жээнбекову. По его словам, он не понял, что это за документ.



Мыктыбек Абдылдаев подчеркнул, что не отказывался, и уточнил, что утверждения, будто депутаты Торобай Зулпукаров и Асылбек Жээнбеков, передали ему доверенности на утверждение Садыра Жапарова в должности премьер-министра не обоснованы.



"Это не соответствует действительности. Они правда оставили доверенности, но ко мне они попали, когда меня избрали спикером. Они касались не Садыра Жапарова, а отставки Дастанбека Джумабекова и Кубатбека Боронова", - заявил Мыктыбек Абдылдаев.



Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.



О выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова стало известно в среду, 7 октября.



Протестные акции в столице Киргизии начались после выборов в парламент, состоявшихся 4 октября. Сторонники проигравших партий вышли на улицы, произошли столкновения с милицией. Протестующие освободили из заключения оппозиционных политиков, включая бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Позже ЦИК решила аннулировать итоги выборов.