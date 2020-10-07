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Брат криминального авторитета Анапияев "самовозглавил" Ошскую область Кыргызстана
04:36 08.10.2020

Сегодня его представили коллективу.

В Кыргызстане Ошскую область возглавил Калмамат Анапияев, родной брат покойного криминального авторитета Алмамбета Анапияева. Об этом сообщили в госадминистрации, передает zakon.kz.

Как пишет 24.kg, сегодня его представили коллективу.
Сообщается, что между ним и другим претендентом на этот же пост от партии "Мекенчил" Торобаем Келдибаевым произошла стычка, переросшая в массовую драку.

Уточняется, что Келдибаев пришел в обладминистрацию, когда кабинет полпреда уже занял Анапияев. Произошел конфликт, в который вмешались их сторонники.

Напомним, Алмамбет Анапияев был убит в Минске в феврале 2015 года.

Он обвинялся в том, что в начале марта 2011 года, проживая в Дубае, по телефону дал указание осужденному ИК-3 убить находящегося в той же колонии Султана Сасыева.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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