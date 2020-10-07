Брат криминального авторитета Анапияев "самовозглавил" Ошскую область Кыргызстана

04:36 08.10.2020

Сегодня его представили коллективу.



В Кыргызстане Ошскую область возглавил Калмамат Анапияев, родной брат покойного криминального авторитета Алмамбета Анапияева. Об этом сообщили в госадминистрации, передает zakon.kz.



Как пишет 24.kg, сегодня его представили коллективу.

Сообщается, что между ним и другим претендентом на этот же пост от партии "Мекенчил" Торобаем Келдибаевым произошла стычка, переросшая в массовую драку.



Уточняется, что Келдибаев пришел в обладминистрацию, когда кабинет полпреда уже занял Анапияев. Произошел конфликт, в который вмешались их сторонники.



Напомним, Алмамбет Анапияев был убит в Минске в феврале 2015 года.



Он обвинялся в том, что в начале марта 2011 года, проживая в Дубае, по телефону дал указание осужденному ИК-3 убить находящегося в той же колонии Султана Сасыева.