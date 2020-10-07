Эрдоган хочет силой вернуть доверие националистов, - И.Субботин

06:49 08.10.2020

Споры из-за Кипра предвещают новый кризис в Средиземноморье

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

7.10.2020



По мере приближения выборов президента непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) растут опасения, что Анкара решится на новые резкие шаги в Восточном Средиземноморье. Подозрения усилило объявленное турко-кипрскими властями открытие заброшенного курорта в городе Фамагуста – квартала, который признан ООН буферной зоной. МИД РФ назвал такой шаг препятствием на пути переговоров по кипрской проблематике, а в ЕС заявили о рисках усиления кризиса и допустили ужесточение своей политики в регионе.

Несмотря на то что об открытии доступа к курортному кварталу Вароша объявил глава правительства ТРСК Эрсин Татар, ответственность за это решение возложена на Анкару. Руководство Республики Кипр "самым решительным образом" осудило "действия Турции, которые нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН". "Об этих угрожающих и противозаконных действиях Турции и ее марионеток на Кипре будет доложено СБ ООН, Европейскому союзу и всем другим международным форумам", – проинформировал официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Кириакос Кушос. Пересмотр статуса нейтрального района власти в Никосии сочли элементом подготовки к выборам в ТРСК.



Греки покинули Фамагусту после оккупации северной части Кипра в 1974 году турецкими регулярными силами. Жизнь в городе поддерживалась за счет оставшейся в нем турецкой общины и турок-переселенцев, однако квартал Вароша оказался в запустении. Формально он находится в той зоне, которую ООН считает нейтральной. В частности, в ооновской резолюции № 550 от 1984 года говорится, что СБ "считает попытки заселить любую часть Вароши лицами, не являющимися ее жителями, недопустимыми и призывает передать этот район под управление ООН". При этом угрозы со стороны ТРСК открыть прибрежный район для туристической и деловой активности звучат регулярно.



В своем заявлении 7 октября МИД РФ сообщил, что решение об открытии побережья Вароши создает "дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по кипрской проблематике". С осуждением выступил и ЕС, потребовав от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "прекратить эту деятельность". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на сессии Европарламента 7 октября заявил, что открытие Вароши усилит напряженность в Восточном Средиземноморье и, вероятно, ужесточит позицию ЕС по региону. Однако в этом есть сомнения. На саммите 1–2 октября главы государств и правительств евросообщества не решились на немедленные санкции против Турции.



Интрига по поводу повторения средиземноморского кризиса нарастает по мере приближения первого тура президентских выборов в самопровозглашенной ТРСК 11 октября. Премьер Татар считается претендентом на прохождение во второй тур вместе с нынешним президентом ТРСК Мустафой Акынджи и главой Республиканской турецкой партии Туфаном Эрхюрманом. Глава правительства находится в более сильной позиции благодаря поддержке Турции. Наблюдатели связывают это с тем, что Татар продвигает идею урегулирования кипрской проблемы на базе концепции двух государств, в то время как Акынджи и Эрхюрман допускают возможность создания двухобщинной и двухзональной федерации на Кипре.



"Думаю, эскалация со стороны Турции в Нагорном Карабахе связана с ее неспособностью достичь желаемого результата в Восточном Средиземноморье, – допустил в разговоре с "НГ" докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани. – Несмотря на то что Турция добилась успеха в Ливии, эскалация ее действий в отношении Греции, возможно, оказалась просчетом, потому что та укрепила свои партнерские отношения с Францией, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Даже Рим сотрудничал с Афинами в делимитации морских границ".



По словам эксперта, принятие Турцией необходимости восстановления диалога с Грецией нанесло удар по имиджу Эрдогана среди националистических кругов в его Партии справедливости и развития. "В связи с этим он пытается увернуться, громогласно поддерживая Азербайджан в Карабахе, – отметил Рамани. – Поэтому очень маловероятно, что Эрдоган пойдет на усиление эскалации в Средиземноморье и Карабахе одновременно. Если азербайджано-армянский конфликт войдет в фазу застоя или действия Турции будут угрожать ее партнерским отношениям с Россией и Ираном, мы сможем увидеть, как она сместит акцент обратно на Средиземное море. Но точно не в то время, когда Карабах привлекает внимание всего мира".