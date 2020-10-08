Разделяйся и властвуй: оппозиция в Бишкеке раскололась, - Э.Байназаров

06:52 08.10.2020 При этом митингующие продолжают требовать отставки президента и захватывать госучреждения



Россия не собирается вмешиваться в киргизский политический кризис, а угрозы для двусторонних отношений и членства Бишкека в ЕАЭС нет, заявили "Известиям" в Совете Федерации. В республике продолжаются протесты из-за итогов парламентских выборов - демонстранты захватили большинство госучреждений. Но 7 октября стал очевиден раскол внутри самой оппозиции: создано два координационных совета и два кандидата борются за пост премьера. Их сторонники организовали трехтысячный митинг у Дома правительства и едва не начали потасовку. Жители Бишкека рассказали "Известиям", что по ночам в городе продолжаются мародерства, но добровольцы, не входящие ни в одну из партий, стараются их пресекать.



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Конкуренция

Еще 6 октября оппозиция не исключила, что потребует от президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. Вечером 7-го числа часть депутатов от партии "Ата-Мекен" инициировала начало процедуры импичмента.



Но чтобы ее провести, требуется поддержка двух третей всех парламентариев - 80 из 120 голосов. В действующем парламенте шестого созыва представители близкой к Жээнбекову партии СДПК занимают лишь 38 мест. У оппозиции - 53. К ним готова присоединиться и ранее входившая в правящую коалицию партия "Ата-Мекен" (11 мест). Однако разделение и при голосовании за отставку главы государства будет происходить не по партийному признаку, а по принципу "юг–север" - "южане" традиционно поддерживают Жээнбекова.



Сам лидер страны в своем третьем обращении к нации заявил, что готов к политическому диалогу, однако "до сих пор ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров". Президент отметил, что не стал подписывать указ о введении ЧП, поскольку "это привело бы к столкновениям". По данным минздрава Киргизии, в ходе беспорядков в Бишкеке пострадали 768 человек, один погиб.



- Я не стал подвергать риску человеческие жизни и не отдавал команду применять силу против тех, кто ворвался в здание Белого дома. В те дни также поступали настоятельные предложения по силовому подавлению протестующих. Я категорически не принял это, - заявил Жээнбеков.



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Он обратился к лидерам политических партий с призывом остановить сторонников, которые продолжают уличные акции. Президент также сообщил, что в регионах было немало желающих выступить на митингах в поддержку действующего главы государства, но он попросил их не делать этого. "Потому что в эти дни мы воочию убедились в том, насколько опасно разделять народ", - пояснил киргизский лидер.



Накануне должно было пройти заседание парламента - единственного органа власти, который сейчас может вернуть ситуацию в легитимное поле. Однако оно не состоялось - не было кворума. В отставку подали глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.



6 октября около 30–40 депутатов собрались в гостинице "Достук" и утвердили кандидатуру политика Садыра Жапарова в качестве врио премьер-министра. Протестующие как раз освободили его из тюрьмы в ходе митингов в ночь на 6 октября вместе с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.



До 9 вечера 7 октября у Дома правительства в Бишкеке проходили митинги сторонников Садыра Жапарова и его конкурента за пост премьер-министра, представителя партии "Ата-Мекен" Тилека Токтогазиева. Между их участниками начинались потасовки, однако дружинники пресекли драки.



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На митинге, по данным портала 24.kg, собралось 3–4 тыс. человек.



Сторонники Жапарова требуют от депутатов собрать кворум, согласовать его кандидатуру и дать поработать два месяца, чтобы "навести порядок". Сам политик уже дает пресс-конференции, на которых провозглашает себя действующим премьером. На одной из них он заявил, что Жээнбеков должен сам сложить полномочия и уйти.



Грабят "скорые"



Группы протестующих - порядка 150–200 человек - также окружили здания государственных каналов, нацбанка и генпрокуратуры. Пришли митингующие и к зданию мэрии Бишкека, чтобы потребовать скорее назначить нового мэра, который разберется с беспорядками и грабежами в столице. Накануне градоначальник Азиз Суракматов подал в отставку.



На заседании Народного координационного совета (НКС) Киргизии с участием лидеров 13 политических партий, собравшиеся для избрания нового премьер-министра в Доме правительства

На заседании Народного координационного совета (НКС) Киргизии с участием лидеров 13 политических партий, собравшихся для избрания нового премьер-министра в Доме правительства



Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

- У Дома правительства дежурят волонтеры, в основном молодежь. Они подчеркивают, что не поддерживают какую-либо партию и требуют люстраций и проведения новых выборов. Вчера ночью были столкновения между дружинниками и мародерами. Некоторые жители города снимали с машин номера, чтобы было легче перемещаться и мародерствовать, но добровольцы перегородили им въезд в район Дома правительства и не дали подобраться к резиденции президента, - рассказал "Известиям" житель Бишкека Аскер.



По его словам, закрыты только крупные ТЦ, небольшие сетевые магазины и аптеки работают. Пока в ходе грабежей пострадали в основном госучреждения, из частных только один ресторан.



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Мародеры также захватили шесть машин скорой помощи столицы и украли все оборудование. Захвату подверглись и крупные предприятия, в частности, золоторудные месторождения Джеруй, Иштамберды, Джамгыр, Терексай и другие. Приостановлены работы на месторождении Бозымчак.



Нет оснований

Президент РФ Владимир Путин 7 октября заявил, что происходящие в Киргизии протесты не могут не вызывать беспокойства, и отметил, что в Москве надеются на мирное разрешение конфликта.



РФ не видит никаких оснований для вмешательства в политическую ситуацию в Киргизии, пока запросов военной поддержки для подавления беспорядков из Бишкека не поступало, заявил "Известиям" глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.



- Я не вижу никаких оснований для такого обращения со стороны президента Жээнбекова, я считаю, что происходящее - внутреннее дело Кыргызстана и страна должна справляться с ситуацией сама, - подчеркнул парламентарий.



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Он также отметил: причин говорить о возможном удалении республики от России в связи с протестами нет. Все представители киргизского общества, по словам сенатора, понимают: РФ - важный торгово-экономический партнер, участие Бишкека в ЕАЭС имеет очевидные плюсы, которые никто не захочет перечеркивать.



- Поэтому нашим двусторонним отношениям я угрозы не вижу. Если, конечно, им не будет мешать третья сторона, а такие попытки мы сейчас, к сожалению, наблюдаем, - сказал политик.



Даже в случае давления на Сооронбая Жээнбекова он вряд ли станет обращаться к России за поддержкой, пояснил "Известиям" старший научный сотрудник РИСИ Аждар Куртов. К тому же, уточнил эксперт, у Жээнбекова нет для этого правовой основы: на двустороннем уровне у РФ и Киргизии нет документов, которые обяжут Москву вмешаться.



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- В уставе ОДКБ такая процедура предусмотрена, но, во-первых, должно поступить обращение. Второе, ОДКБ - это коллективная организация, то есть нужно согласование от всех участников. В нынешней ситуации вряд ли некоторые страны пойдут на подобного рода шаг, например, Белоруссия, в свое время укрывшая у себя беглого президента Курманбека Бакиева, - подчеркнул эксперт.



По словам старшего научного сотрудника центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислава Притчина, кризис в Киргизии еще далек от своего завершения.



- На юге республики, в Оше, звучат призывы к отделению от севера. Это раскол, который еще сильнее углубился по итогам парламентских выборов, когда порог прошли только четыре южные партии, - сказал он.



Эксперт также уточнил: опыт предыдущих лет показывает, как непросто восстановить вертикаль власти после подобного рода потрясений. После революции 2010 года Бишкек долго дискутировал с руководством Оша, чтобы выстроить отношения, и юг смог добиться определенной автономии.



Эльнар Байназаров

8 октября 2020, Источник - известия

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