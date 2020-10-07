В Киргизии участились премьеры, - "Къ"

06:55 08.10.2020 Депутаты республики не могут выбрать главу правительства и отправить в отставку президента



Политическая система Киргизии оказалась близка к развалу: в стране, по сути, не осталось легитимных органов власти, кроме парламента с истекающим мандатом и президента Сооронбая Жээнбекова, которому собираются объявить импичмент. При этом депутаты не могут договориться ни по вопросу импичмента, ни о том, кто возглавит правительство. Хаос, возникший после парламентских выборов 4 октября, уже отразился на международных связях Киргизии - стране придется пропустить заседание межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС): на встречу в Ереване просто некого отправить.



Москва не вмешивается, но беспокоится



В среду, спустя сутки после победы в Киргизии вышедших на улицы манифестантов (см. "Ъ" от 7 октября), российские официальные лица начали активно комментировать ситуацию в стране. В частности, у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, как он относится к освобождению из тюрьмы экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова. В обоих случаях политиков отпустили из-под стражи по требованию митингующих, собравшихся возле изолятора. "Это было решение самих киргизов, и мы, так же как и в случае с Белоруссией, никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы",- сказал господин Песков.



Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко отметила, что "к процедуре голосования (на парламентских выборах 4 октября.- "Ъ") претензий не было", а вот "события, которые произошли после, имеют другую природу, другие причины". "И в этом должен разбираться сам киргизский народ",- добавила она. Напомним, что толчком для начала протестов было несогласие ряда политических сил с результатами выборов. Оппозиционеры утверждали, что лидеры гонки - партии "Биримдик" ("Единство") и "Мекеним Кыргызстан" ("Моя родина - Кыргызстан") занимались подкупом избирателей. Во вторник ЦИК страны результаты выборов отменил, многие высокопоставленные чиновники, включая премьер-министра, ушли в отставку.



На всякий случай познакомился с ситуацией и глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Он побеседовал с и. о. председателя Госкомитета национальной безопасности Киргизии Омурбеком Суваналиевым.



Последнее же слово осталось за президентом России Владимиром Путиным.

"Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта,- заверил он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".- И я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном, имея в виду, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза и у нас большой объем совместной работы".



Пока, однако, киргизскому руководству явно не до ЕАЭС и не до международных связей. 7 октября у Владимира Путина был день рождения, и для Сооронбая Жээнбекова, казалось бы, это был удобный момент позвонить и поздравить коллегу лично, а заодно обсудить насущные вопросы (так, например, поступил президент Азербайджана Ильхам Алиев). Но киргизский президент ограничился поздравительной телеграммой.



Семипремьерщина



Еще сложнее понять, кого можно считать "всеми сторонами конфликта". Так, в среду в здании правительства Киргизии заседал сформированный в тот же день народный координационный совет, который выдвинул собственного кандидата в премьер-министры - Тилека Токтогазиева, депутата от партии "Ата-Мекен" ("Отечество").



Однако накануне сообщалось, что и. о. премьера уже появился - им якобы стал Садыр Жапаров, бывший депутат, освобожденный из тюрьмы по требованию протестующих в ночь восстания. Его выбрали, собравшись в отеле "Достук", 62 депутата. И о назначении политика на пост и. о. главы правительства сообщило государственное агентство "Кабар". Однако позднее новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев заявил: парламент лишь представил кандидатуру господина Жапарова на эту должность.



При этом агентству "РИА Новости" в пресс-службе правительства пояснили, что пока президент Сооронбай Жээнбеков не подписал заявление об отставке прежнего премьера, Кубатбека Боронова, он сохраняет свои полномочия. А "Ъ" стала известна другая информация - что сотрудники аппарата правительства подумывают выдвинуть собственного "технического" премьера, который мог бы руководить кабинетом министров, пока политический кризис не будет урегулирован. Им может стать вице-премьер Эркин Асрандиев, курирующий вопросы экономики и евразийской интеграции.



Теоретически именно господин Асрандиев мог бы 9 октября отправиться в Ереван на заседание межправсовета ЕАЭС, однако, как стало известно, делегации от республики не будет вовсе. "Сам факт того, что мы пропускаем регулярное мероприятие, вредит интеграции в целом,- признал в беседе с "Ъ" Кубат Рахимов, который работал советником двух бывших премьеров (Мухаммедкалыя Абылгазиева и Кубатбека Боронова).- Ведь там будут подписывать документы, и подписей должно быть пять. Есть и имиджевые потери - из-за недовольства результатами выборов страна умудрилась разрушить всю вертикаль исполнительной власти. Можно сколько угодно спорить из-за политики, но государство должно жить. Муниципалитеты, исполнительные органы никак не связаны с республиканским парламентом, однако они парализованы. Учитывая, что в Армении - мобилизация из-за событий в Карабахе, а в Белоруссии - затяжные протесты, партнеры нас поймут - мы в общей эпохе турбулентности. Но здоровые силы в нашей стране хотели бы получить поддержку. Без нее будет непросто".



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"Политические силы, которые выдвигают в Киргизии своих кандидатов в премьер-министры, пока не предложили единой площадки для переговоров, при этом процесс назначений на высшие должности должен соответствовать закону",- напомнила, в свою очередь, пресс-служба президента. Там также сообщили, что президент проводит "личные переговоры с различными политическими силами".



А в парламенте тем временем рассматривают вопрос об объявлении импичмента господину Жээнбекову. Но и по этой теме единства нет. "Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена",- заявил агентству "РИА Новости" депутат от партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев. А вот депутат Эльвира Сурабалдиева отметила в разговоре с журналистами: собравшиеся на заседание члены парламента не смогли согласовать вопрос по запуску процедуры объявления импичмента.



Координировали, координировали, но не выкоординировали



Народный координационный совет, выдвинувший на пост премьера Тилека Токтогазиева,- это уже второй координационный совет оппозиции, созданный за сутки. Во вторник подобный орган (его называют просто координационным советом) сформировали партии "Республика", "Ата-Мекен" ("Отечество"), "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), "Бир бол" ("Будь един"), "Замандаш" ("Современник"). А в среду появился народный координационный совет - из партий "Ордо" ("Центр"), "Мекен Ынтымагы" ("Национальная солидарность"), "Реформа" и "Ыйман нуру" ("Огонь веры").



Профессор ВШЭ Андрей Казанцев о ситуации в Киргизии

Профессор ВШЭ Андрей Казанцев о ситуации в Киргизии

Кроме того, есть еще освобожденный из СИЗО экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который держится от других оппозиционеров особняком - история отношений у них непростая. "Надо не допустить, чтобы к власти вернулись негодяи из режимов Курманбека Бакиева (второй президент Киргизии, живет в Белоруссии.- "Ъ") и Сооронбая Жээнбекова",- сказал соратник господина Атамбаева, глава администрации президента в годы его правления Фарид Ниязов.



Политические силы понимают, что надо садиться за стол переговоров и искать компромисс,- сказал "Ъ" бывший премьер-министр страны Темир Сариев, который входит в первый координационный совет.- Все должно проходить в рамках действующего законодательства, и органы власти должны формироваться только в порядке, прописанном в Конституции".



Он также предположил, что "стороны конфликта", с которыми мог общаться (через посредника) Владимир Путин,- это Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев. "У меня тоже происходят контакты. Не прямые, но люди звонят, интересуются. Потом, наверное, информируют, что они имели контакт с таким человеком",- рассказал господин Сариев.



Кирилл Кривошеев, Кабай Карабеков

Газета "Коммерсантъ" №184 от 08.10.2020, стр. 1 Источник - kommersant.ru

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