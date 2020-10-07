В Киргизии "самозавелся" третий премьер-министр - Асрандиев. От ОПГ банкиров

07:37 08.10.2020

В Киргизии появился третий кандидат в премьер-министры



Союз банков Киргизии предлагает назначить техническим главой правительства Эркина Асрандиева, имеющего большой опыт работы в финансовом секторе и в правительстве.



"В стране наступил острый политический кризис, разрешить который сможет лишь человек, обладающий незапятнанной репутацией, опытом в руководстве большими структурами и проектами, и что самое важное - не состоящий ни в одной из действующих в стране политических партий, - говорится в заявлении Союза банков. - Технический премьер-министр должен будет обеспечить бесперебойную жизнедеятельность экономики, экспорта и импорта товаров и услуг, сохранение рабочих мест и выплату заработных плат, исполнение доходной части бюджета, полноценное функционирование всех государственных органов во избежание обострения эпидемиологической ситуации.



Финансово-банковский сектор считает, что достаточными навыками и волей для выполнения названных задач обладает действующий и.о. вице-премьер-министра Эркин Асрандиев".

Напомним, политические силы, добившиеся аннулирования итогов парламентских выборов и отставки премьера Кубатбека Боронова, сейчас не могут прийти к единому решению по поводу кандидатуры премьер-министра. Идет борьба между сторонниками Садыра Жапарова и Тилека Токтогазиева.



Эркин Асрандиев в разные годы руководил банками, был членом правления Российско-киргизского фонда развития, а с февраля 2020 года он занимал пост вице-премьера.