Самопровозглашенный (один из двух) Кыргенпрокурор Жапыкеев возбудил дела на клан Жээнбековых

08:10 08.10.2020

Дело возбуждено по различным статьям, в частности по коррупции, хищению, злоупотреблению должностными обязанностями.



Генеральная прокуратура возбудила 3 уголовных дела в отношении кланов Жээнбековых, Матраимовых и экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, сообщает zakon.kz.



Об этом АКИpress сказал лидер партии "Чон казат" Сыймык Жапыкеев.



По его словам, в отношении данных лиц дело возбуждено по различным статьям, в частности по коррупции, хищению, злоупотреблению должностными обязанностями.



Создана следственная группа из Военной прокуратуры. Начата проверка и расследование. Мы намерены не просто формально возбуждать дело, а показать результат, - сказал он.