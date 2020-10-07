 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самопровозглашенный (один из двух) Кыргенпрокурор Жапыкеев возбудил дела на клан Жээнбековых
08:10 08.10.2020

Дело возбуждено по различным статьям, в частности по коррупции, хищению, злоупотреблению должностными обязанностями.

Генеральная прокуратура возбудила 3 уголовных дела в отношении кланов Жээнбековых, Матраимовых и экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, сообщает zakon.kz.

Об этом АКИpress сказал лидер партии "Чон казат" Сыймык Жапыкеев.

По его словам, в отношении данных лиц дело возбуждено по различным статьям, в частности по коррупции, хищению, злоупотреблению должностными обязанностями.

Создана следственная группа из Военной прокуратуры. Начата проверка и расследование. Мы намерены не просто формально возбуждать дело, а показать результат, - сказал он.

Источник - zakon.kz
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