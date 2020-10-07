АмерФемида. Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда белый полицай выпущен из тюрьмы под залог в $1 млн

08:14 08.10.2020

Экс-полицейского, который находился в тюрьме с конца мая, выпустили при соблюдении им нескольких условий. Остальные проходящие по этому делу бывшие правоохранители были освобождены из-под стражи больше трех месяцев назад



Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, которого обвинили в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае этого года, вышел из тюрьмы. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя департамента исправительных учреждений штата Миннесота.



Согласно размещенному уведомлению офиса шерифа округа Хеннепин, Шовин внес залог в размере $1 млн, после чего его освободили из тюрьмы Оук-Парк-Хайтс, где он содержался с 31 мая.



Как отмечает телеканал, экс-полицейский должен предстать перед судом 8 марта будущего года. Освобождение Шовина под залог осуществляется при соблюдении нескольких условий. Ему запрещено выезжать из штата Миннесота без письменного разрешения суда, иметь какие-либо контакты с семьей Флойда и приобретать огнестрельное оружие и боеприпасы.