Госслужащим в Казахстане запретили принимать родственников на работу))

08:33 08.10.2020

Кандидаты должны в письменной форме уведомить руководство о родственниках, работающих в организации.



Кандидаты на государственную службу должны будут уведомлять руководство о своих родственниках, передает zakon.kz.



Об этом сообщил первый зампредседателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.



По его словам, это будет оформляться в письменном виде.



Вводится обязанность для лиц, являющихся кандидатами на государственную должность, либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в письменной форме уведомлять руководство организации о работающих в этой организации близких родственниках, супруге и (или) свойственниках. В Законе "О противодействии коррупции" и ряде других законов уточняется, что лица, уполномоченные на выполнение госфункций и приравненные к ним лица, не только не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым близкими родственниками, супругами или свойственниками, но и не могут иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супругов или свойственников, - сказал он.