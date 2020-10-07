В Сырдарьинской области Узбекистана снимают вывески на русском языке

15:00 08.10.2020

Среда, 07 Октября 2020



В Узбекистане продолжается борьба с русским языком, осуществляемая президентом Шавкатом Мирзиеевым. Сегодня стало известно, что в Сырдарьинском районе одноименной области по распоряжению сотрудников местного хокимията (администрации) в принудительном порядке снимаются все вывески на этом языке, вне зависимости от того, насколько они востребованы.



Об этом с гордостью поведала в своем Телеграм-канале пресс-служба хокимията Сырдарьинского района.



"В целях обеспечения исполнения законов Республики Узбекистан "О государственном языке" и "О рекламе" в Сырдарьинском районе проводится разъяснительная и агитационная работа", - говорится в распространенном сообщении, сопровождающемся красноречивой серией снимков.



Происходящее нельзя охарактеризовать иначе как открытой дискриминацией русскоговорящих граждан Узбекистана, формально имеющих все те же права, что и представители других этнических групп страны, включая титульную.



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Соб. инф.