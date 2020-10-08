Киргизии срочно требуется "твердая рука", - Т.Ибраимов

15:11 08.10.2020

Опасный кризис в Кыргызстане. Как нам из него выходить



Тамерлан ИБРАИМОВ специально для 24.kg..



Сегодня Кыргызстан в состоянии острого политического кризиса. В Бишкеке и многих регионах царит безвластие. Партии и политики, не думая о народе, дерутся, занимаются рейдерством, захватывают должности и ресурсные объекты.



Какие-то безграмотные люди и даже откровенные бандиты нахрапом пытаются навязать себя в качестве министров, акимов и директоров государственных предприятий.



Каждый день появляются новые нелегитимные органы, которые говорят, что берут власть в свои руки. Другие их не признают и заявляют о своих правах. Идет радикализация схватки.



Поднимают голову криминальные и околокриминальные элементы. Царит правило - у кого больше людей, тот и прав. Если в руках у людей появится и оружие, то в условиях безвластия очень скоро может начаться война всех против всех. Мы быстро превратимся в страну полевых командиров. Может, кто-то думает, что это страшилки и все постепенно само собой решится. Но это не так. Мы у опасной черты.



Экономика практически остановилась. Бюджет пуст. Уже завтра могут начаться проблемы с выплатой пенсий, зарплат, обеспечением жизненно важных предприятий, больниц, школ и государственных органов.



Главной задачей сегодня являются немедленный возврат в правовое поле и наведение порядка в стране.



Что мы имеем? Среди тех, кто сейчас заявляет о претензиях на власть, нет ни одной силы с достаточной легитимностью ни с точки зрения закона, ни с точки зрения поддержки народа.



Несмотря на большую критику, единственными законно избранными высшими государственными органами остаются Жогорку Кенеш шестого созыва и президент.



Раскол в обществе как в столице, так и в регионах растет с каждым днем.



Поэтому предлагается следующее:



Всем политическим силам или хотя бы их части проявить благоразумие и сесть за стол переговоров, определив, что первоочередной задачей сегодня являются наведение порядка и возврат в правовое поле.

Следует действовать строго в рамках Конституции и привлечь депутатов парламента и главу государства к переговорам и поиску выхода из острого кризиса.

В качестве срочной меры президент в рамках своих конституционных полномочий для срочного наведения порядка может назначить и наделить чрезвычайными полномочиями человека, согласованного с политическими партиями. Всем государственным органам, общественным и политическим силам нужно будет оказывать ему необходимую поддержку. Желательно, чтобы это был человек в погонах.



Таким человеком может быть, например, Омурбек Суваналиев или кто-то другой.



Генерал Суваналиев сегодня фактически возглавил ГКНБ, пользуясь поддержкой ряда политорганизаций. Но завтра его легитимность могут оспорить другие. Поэтому официальное решение законно избранного президента придаст назначенному руководителю законный непререкаемый статус, который нужен для быстрого и жесткого наведения порядка. Фактически на необходимый для наведения порядка короткий период времени полнота власти будет сосредоточена в руках этого человека. Но после наведения законного порядка надо будет вернуться к обычным способам управления республикой.



1

Если необходимо по ситуации, то глава государства может ввести на некоторых территориях страны режим ЧП, что позволит силовикам использовать все силы, включая вооруженные. Как положено по Конституции, решение о введении ЧП должен подтвердить Жогорку Кенеш. Наведение законного порядка может занять несколько дней или недель, после чего этот режим надо будет снять.



2

Параллельно желательно сформировать рабочую группу из представителей политических партий, которая в оперативном порядке и в строго очерченные сроки может рассмотреть вопросы, волнующие сегодня многих избирателей. Например, величина избирательного порога, использование формы № 2, величина залога, люстрация и тому подобное. Если рабочая группа примет по этим вопросам какие-либо решения, то парламент обязан рассмотреть эти вопросы в приоритетном порядке и, если надо, внести соответствующие изменения в закон.



3

ЦИК уже признала прошедшие 4 октября выборы недействительными. Соответственно, после наведения порядка в государстве президент обязан назначить новые.



4

Для проведения выборов необходимо в рамках требований Конституции сформировать Центризбирком, пользующийся доверием большинства политических партий.



5

До тех пор, пока не будет сформирован новый и легитимный состав Жогорку Кенеша, президент должен оставаться на своем посту и работать в тесном контакте со всеми политическими объединениями и силами. В последующем судьбу главы государства, и вообще этого органа государственной власти, надо решать строго в правовом поле, через общественные обсуждения и парламентские дискуссии.



6

Шестой созыв Жогорку Кенеша должен сохранять свои полномочия до избрания нового состава. Досрочный роспуск ЖК приведет к возникновению правового хаоса.



В заключение следует сказать, что если Кыргызстан в ближайшее время не вернется в правовое поле, то перед республикой встанут крайне тяжелые проблемы как внутреннего, так и внешнего характера. Мы можем оказаться отброшенными в своем развитии на десятки лет назад. Всем разумным политическим силам надо отставить свои амбиции и обиды на второй план и заняться спасением страны.