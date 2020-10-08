Правозащитный альянс: "6 октября в Ташкенте прошла серия пикетов и выступлений граждан"

15:37 08.10.2020

Четверг, 08 Октября 2020



6 октября возле зданий Кабинета министров, генпрокуратуры и Верховного суда Узбекистана в Ташкенте состоялись пикеты правозащитников и выступления граждан, приехавших из разных регионов и требовавших восстановления их нарушенных прав. Об этом сообщает неформальный "Правозащитный Альянс Узбекистана".



Правозащитники Альянса потребовали проведения расследования по факту самосожжения Гуламдон Дадебаевой в городе Намангане 29 сентября - женщина скончалась от ожогов в больнице, до самоубийства ее довели местные власти.



Звучали требования восстановить на работе 47 учителей горно-металлургического колледжа в поселке Чодак, расположенном в Папском районе Наманганской области, а также привлечь к ответственности сотрудника МВД РУз Рашида Хуррамова, который, по утверждению выступавших, незаконно присвоил 47 квартир, и всех его сообщников - нотариуса, прокуроров и милиционеров.



Женщины из города Хаваста в Сырдарьинской области требовали достойного жилья либо равноценной компенсации за уже снесенное - власти разрушили их дома в центре Хаваста и дали им немного денег, на которые невозможно купить новое жилье. Несколько дней Гулнара Ташпулатова, мать троих детей, Ш. Бойкузиева, Х. Хусенова, М. Бабаджонова, Холикбердиева, Нормухамедова, Ф. Абдуллаева, Г.Мадалиева, М.Усарова, Ш.Махмаризаева и другие ожидали помощи от представителей Кабинета министров, однако ничего так и не дождались.



Незаконно уволенные с работы сотрудники Национальной гвардии требовали у генпрокуратуры восстановления на работе и расследования подделки их подписей в табельных документах.



Сотрудники Национальной гвардии Азимжан Нажимов, Азиз Шайхуддинов, Фарход Насриддинов и Улугов Бобир приехали в Ташкент из Пахтачийского района Самаркандской области. Они также сдали заявления в Аппарат президента Узбекистана, и в главное управление СГБ РУз для восстановления на работе, с которой незаконно были уволены 3 августа текущего года.



Оппозиционер Абдулло Таджибай Угли Мирсоатов сдал заявление в генпрокуратуру в связи с предстоящими президентскими выборами и с самовыдвижением своей кандидатуры на пост президента Узбекистана.



Правозащитница Солмаз Ахмедова возле здания Верховного суда РУз требовала справедливого решения при пересмотре приговора в отношении ее сына Мустафы Темирова, которого под пытками в РОВД Чиланзарского района Ташкента милиционеры заставили признаться в убийстве врача Тимура Юсупова, хотя никаких доказательств вины Мустафы Темирова предъявлено не было. Генеральный прокурор Узбекистана обещал внести протест для отмены приговора в отношении Темирова, а омбудсмен Мухаммадиев обещал расследовать применение к нему пыток, однако Темиров уже почти 3 года находится в зоне №2 Карши и, как следует из распространенного текста, ни протеста, ни расследования пыток так и не последовало.



Гражданка Малика Абдуллаева требовала от Верховного суда справедливого решения: она уже 20 лет добивается возврата своего жилья в Намангане и в Ташкенте, которого лишилась в результате действий мошенников (правоохранительные органы этих мошенников почему-то не наказывают).



Правозащитный Альянс отмечает, что недавно Узбекистан представил свою кандидатуру в Совет ООН по правам человека на 2021-2023 годы, но, считают правозащитники, Узбекистан не имеет морального права быть членом Совета ООН по правам человека, поскольку является злостным нарушителем этих прав.



Соб. инф.