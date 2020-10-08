Назад в Средневековье: о чем нужно помнить поклонникам революций, - С.Ким

15:38 08.10.2020

Автор: Сергей Ким

Назад в Средневековье: о чем нужно помнить поклонникам революций



Ситуацию в Кыргызстане все чаще сравнивают с форматом "средневековых разборок", отказываясь от термина "цветная революция". Однако не всех пугает происходящее в стране, у "народного протеста" в КР появились и свои поклонники.



Белый дом разгромлен, местоположение президента КР неизвестно, вторые сутки в Бишкеке идут грабежи и погромы – нестабильной политической ситуацией в стране воспользовались мародеры. Вишенкой на торте стало сообщение о том, что парламент Кыргызстана запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщил депутат от оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев.



Происходящее в стране давно уже вышло из правового поля. Заседания парламента (!) в отеле ( гостинице Достук в Бишкеке – ред.) , произвольно выдвигающиеся премьер-министры, мэры – все это уже, как минимум, нелегитимно. На данный момент единственная логичная законная процедура в стране – новые парламентские выборы, так как ЦИК КР уже признала прошедшие выборы недействительными. Однако с объявлением отдельными политическими фигурами о запуске импичмента, маховик переворота уже запущен.



Перевороты в Кыргызстане стали головной болью для Казахстана и России



Понятно, что сейчас, когда оппозиционеры говорят об импичменте – есть большие сомнения, что данная процедура пройдет в соответствии с рамками правового поля. Напомним, что согласно закону, решение парламента о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности должно быть принято большинством депутатов, по инициативе не менее одной трети от их числа. Для этого также необходимо заключение созданной законодательным органом специальной комиссии, а за импичмент должны проголосовать не менее двух третей от общего количества парламентариев.



Тем не менее в соседних с Кыргызстаном странах даже находятся люди, которые восхищаются происходящими событиями в Бишкеке. Обращения к "храбрым" и "умеющим постоять за себя" кыргызстанцам заполонили Казнет. Почему не стоит романтизировать события в КР – объяснили казахстанские эксперты.



Как пишет казахстанский политолог Данияр Ашимбаев:



"Если первая кыргызская революция воспринималась как знаковое политическое событие, то каждый последующий переворот стал "снижать градус". В условиях откровенно слабеющей власти контроль, если можно так выразиться, стал переходить к теневым вождям – региональным, родовым, криминальным. Силовые структуры, судебная система, да и остальные госорганы стали инструментами в руках, кто прибрал их руках"



Характеризуя события в стране, политолог объясняет – восхищаться здесь нечем и никем:



"Орудием революции стала толпа (организованная или нет), а главным инструментом – погромы и мародерство. Очередным свергаемым властям сложно упрекать оппонентов в таких действиях, потому что сами пришли к власти аналогичным образом. Фразы типа "какие соседи молодцы, свергли коррумпированный режим" вызывают раздражение. Одна банда воюет с другой бандой".



Казахстанский политолог Талгат Калиев пишет:



"Парадоксальным образом в очередной раз происходящее в Кыргызстане вызывает симпатии некоторых пользователей социальных сетей, романтично рассуждающих о народе, "выразившем свое мнение" или "воспользовавшемся своим правом". Тем временем, специалисты в области массовой психологии характеризуют толпу не самыми лестными эпитетами. Толпа иррациональна, она не оставляет места индивидуальному разуму, разговор с толпой нужно вести на уровне беседы с подростком".



Восхищаться хаосом, в результате которого страдает народ, бизнес и в целом страна крайне сложно, а Кыргызстану остается пожелать скорейшей стабилизации ситуации и только в рамках закона.