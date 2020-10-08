Владельцы кафе в Ташкенте захватили в "заложники" журналиста, заинтересовавшегося незаконной вырубкой деревьев

15:40 08.10.2020

ВЛАДЕЛЬЦЫ КАФЕ В ТАШКЕНТЕ ЗАХВАТИЛИ В "ЗАЛОЖНИКИ" ЖУРНАЛИСТА, ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕГОСЯ НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКОЙ ДЕРЕВЬЕВ



Четверг, 08 Октября 2020



Известный журналист и экологический активист Абу-Али Ниязматов, член Экопартии и Общественного совета при хокимияте (администрации) Ташкента, сегодня неожиданно для себя попал в плен. Выехав на сигнал о вырубке деревьев хозяевами кафе "Жареная рыба" в Кибрайском районе Ташкентской области, он обнаружил не одно незаконно срубленное дерево и стал снимать то, что от них осталось.



В этом время на него набросились четыре человека, скрутили ему руки, отобрали смартфон и затащили в кафе, где, по словам Ниязматова, били в живот, а затем заперли в каком-то помещении. Время от времени ему угрожали физической расправой и поливали оскорблениями, в чем приняла активное участие примерно 60-летняя женщина, имеющая какое-то отношение к этому кафе.



Через некоторое время спутник журналиста, подвезший его на машине, забеспокоился по поводу его долгого отсутствия и того, что он не отвечает на телефонные звонки, и заглянул в кафе.



После этого, по словам Ниязматова, удерживающие его лица позвали местного участкового по фамилии Амиров. Он забрал Ниязматова в опорный пункт милиции, где журналист написал заявление. На просьбу Ниязматова опросить удерживавших его лиц Амиров ответил отказом.



О продолжении этой истории мы сообщим позже.



Соб. инф.



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МУХАББАТ МУХИДДИНОВА: "ПОХИЩЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА! НЕ ПРОПУСТИТЕ ПОДРОБНОСТИ!"



Четверг, 08 Октября 2020



Под таким броским заголовком вышла бы эта новость на первой полосе где-нибудь в прессе неманавиятного, прогнившего, коррумпированного Запада.



Поэтому напишу по-другому - начало. И не удержусь, добавлю - начало конца. Понятий дозволенного и недозволенного. Конца безопасности. Конца наших деревьев.



Как еще следует называть случившееся сегодня? Как??



Абу-Али Ниязматов выехал на сигнал о вырубке деревьев, производимом хозяевами забегаловки под оригинальным названием "Ковурилган балик" ("Жареная рыба" - ред.) в Кибрайском районе и попал в плен. Был взят в заложники. Превосходящими силами четверых. На вполне резонный, с точки зрения адекватных людей вопрос - а где разрешение на вырубку и почему спилили здоровое, крепкое дерево, обиженные такой непонятливостью хозяева объяснили доходчиво, что вывеску не видать, - дескать, чего тут неясно. Совсем того, не въезжаешь, что-ль? После того как Абу- Али представился, на него средь бела дня накинулись здоровенные типы и затащили во внутрь, отобрали смартфон и заперли в помещении.



После чего, в лучших традициях третьесортных злодеев, мужчины начали угрожать физической расправой, а присутствующая в этом же помещении почтенная, увы, только на вид, матрона лет 60, поливала его отборной руганью, сменяя особей мужского пола. Все это продолжалось более часа, пока приятель Абу-Али подвезший его на машине, обеспокоившись долгим отсутствием и сбросом звонков на телефон Абу-Али, не забеспокоился и не позвонил в милицию. Дальше уже известно. Прибывшие сотрудники внутренних дел освободили Абу Али, все прибыли в отдел внутренних дел для снятия показаний.



История страшная своей обыденностью. И вызывающая массу вопросов.



- Какой предел поставили себе эти люди?



- Как далеко готовы были зайти?



- Похищение людей по предварительному сговору группой лиц в низменных целях рассматривается УК Республики Узбекистан и наказывается лишением свободы. И незнание закона не освобождает от ответственности. Где учились эти люди, почему не знают законов своей страны?



- Еще раз подтвердилось то, о чем не раз говорилось-необходимо ужесточение Законодательства за нанесение вреда среде обитания



- Необходимо введение в школах специальных дисциплин, дополнительных часов, занятий, помогающих осознать размеры экологической катастрофы, связи между той же пылевой подушкой в городах и высокой смертностью, например.



Помнится, в начале года, наряду с бурной радостью по поводу моратория на вырубку, нас одолевал страх: что же случится, если год пройдет. Да ничего. Вырубку в том же городе Ташкенте, осознание недопустимости уничтожения легких Ташкента, создание общественного резонанса, создание группы по борьбе с беспределом вырубки, точечной застройки - это заслуга, по сути, единиц. В том числе, в большой степени - Абу-Али. Мораторий так и остался на бумаге.



Вопиющая история с похищением журналиста будет иметь продолжение. Посмотрим, как отреагируют на это соответствующие ведомства, в частности, органы внутренних дел.



Я в шоке, если честно.



Мухаббат Мухиддинова