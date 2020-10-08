Внутриэлитный раскол в Казахстане перестает быть мифом, - Е.Ким

15:45 08.10.2020

Автор: Евгения Ким

Внутриэлитный раскол в Казахстане перестает быть мифом



На фоне версии о клановых истоках событий в Кыргызстане информация о противостоянии между разными центрами силы в Казахстане накануне парламентских выборов воспринимается с большой тревогой.



О конфликтах, внутриэлитных раскладах и расстановке сил cреди тех, кто определяет будущее Казахстана, рассказывает завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.



– Как складываются отношения между первым и вторым президентами незадолго до объявления даты парламентских выборов в стране?



– В Казахстане есть несколько интимных внутренних тем, о которых не принято говорить. Одной из них является внутриэлитный раскол.



Казахстанская элита настолько закрыта, что большая часть происходящих изменений не оставляют следа в публичном пространстве. Если мы о чем-то можем прочитать в СМИ, значит, это исключительно громкий скандал, который не получилось замять, либо намеренный слив информации.



Самые серьезные решения, которые влияют на отношения различных групп власти и бизнеса, носят закрытый характер.



После смерти Рахата Алиева (бывший муж Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – прим. автора), который покончил с собой в Вене в 2015 году, каналы "утечек" информации из высших эшелонов власти были перекрыты.



Им на смену пришли другие "альтернативные" источники, например, анонимные телеграмм-каналы, но достоверность подобной информации вызывает большие сомнения.



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На данный момент есть несколько вариантов популярной теории о внутриэлитном расколе казахстанской элиты. Первый – непреодолимые противоречия между "Библиотекой" и Акордой, второй – противоречий нет, конфликта тоже. Второй президент Касым-Жомарт Токаев давно включен в систему неформальной иерархии казахстанской элиты и ему уже отведена отдельная страница в истории независимого Казахстана.



– Какой вариант ближе к истине?



– Если исходить из принципов простой жизненной логики, истории развития элит в Казахстане и понимания основ человеческой психологии, то можно сделать несколько предположений.



Первое, Токаев хочет сохранить президентский пост и его не устраивает роль зависимой от кого-либо фигуры.



Исходя из истории развития его карьеры, из характеристик людей из ближайшего окружения, предположу, что президент хочет быть самостоятельной крупной фигурой, которая руководит Казахстаном, не оглядываясь на чужое мнение.



Возникает вопрос, насколько желание самостоятельности Токаева коррелирует с действительностью? Насколько он активен в продвижении своих желаний, или он затеял долгую игру, понимая, что время работает на него?



Слабое место второго президента РК – отсутствие собственной внутриэлитной группы, преданной лично ему. Наличие такой поддержки от влиятельных и уважаемых людей является едва ли не ключевым фактором в казахстанских внутриэлитных играх.



Если Токаев с момента своего назначения пытается собрать вокруг себя лояльных людей, то это частично объясняет кадровые назначения осенью 2019 года.



Риск в том, что попытки укрепить свое положение могут вызвать негативную реакцию, которая закончится для Токаева внеочередными президентскими выборами.



Теоретически, президент может отказаться от идеи создания собственной внутриэлитной группы и примкнуть к одному из уже существующих центров силы, которые обозначились на политическом горизонте Казахстана на рассвете карьеры первого президента.



Второе предположение, Дарига Назарбаева – вопреки всему – собирается бороться за пост президента.



Однако, боюсь, что эта кандидатура изначально не рассматривалась ее отцом и его приближенными. Если бы это было так, Нурсултан Назарбаев не устраивал бы суету с Токаевым, не снимал бы Даригу Нурсултановну с поста спикера сената весной этого года.



Предположу, что против кандидатуры Дарига Нурсултановна сыграли несколько моментов. Нурсултан Назарбаев при выборе кандидатур на должность второго президента мог исходить из лояльности кандидата и его личностных качеств.



В лояльности Токаева сомнений не было, а отсутствие сильных внутриэлитных групп поддержки исключало вероятность "бунта". У Назарбаевой, по всей вероятности, с лояльностью от Елбасы есть некоторые проблемы. И дело тут не только в сомнительной репутации членов ее семьи, но и непростых личных отношениях с первым президентом.



Кроме того, лично я не уверен, что Дарига Назарбаева сможет удержать власть, если даже до нее доберется.



– Почему вы не называете Карима Масимова в качестве возможного президента?



– Масимов – третий человек в государстве. И то, если первое место, безусловно, занимает Елбасы, а второе, условно, остается за Токаевым. Масимов из тех людей, которые "делают королей", но при этом сами не претендуют на трон.



При этом его положение среди внутриэлитных групп устойчивое и весьма влиятельное. Во-первых, он глава силового блока, а лояльность силовиков, как показала ситуация в Беларуси, зачастую может сыграть решающую роль в случае непредвиденных обстоятельств.



Поэтому нет ничего удивительного, что его дружбой пытаются заручиться все политики, которые, так или иначе, претендуют на значимые посты на казахстанском политическом олимпе. Но сейчас Масимов – человек Елбасы, и это накладывает определенные ограничения на распределение его симпатий.



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Во-вторых, при сохранении текущего положения он все же попытается быть "над схваткой" и наблюдать.



Есть еще Тимур Кулибаев. Но он не боец, а бизнесмен и зять Елбасы. И он тоже, в силу семейных причин, не будет активно действовать сейчас, помня о неудачной судьбе другого зятя Назарбаева.



Резюмируя все вышесказанное – в Казахстане незадолго до объявления даты парламентских выборов все явственнее проявляются признаки внутриэлитного раскола. И он может обернуться совершенно неожиданными сценариями в случае ЧП.



– Что вы имеете в виду?



– Пока Нурсултан Назарбаев твердо держит в руках основные рычаги управления властью, он является единственным и непоколебимым сосредоточением силы, которая уравновешивает ситуацию. Если его убрать из уравнения, я уверен, хрупкая стабильность в Казахстане пошатнется.