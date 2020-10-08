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КОВИ довел. В Берлине вводят комендантский час
18:12 08.10.2020

В Берлине введут комендантский час
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8281)
Столица Германии, которая всегда славилась бурной ночной жизнью, распрощается с вечеринками как минимум до 31 октября. После того как Институт Коха включил в "красный" список пять берлинских районов, в том числе правительственный квартал Берлин-Митте, сенат принял решение ввести комендантский час по всему городу. Он начнет действовать с полуночи субботы, 10 октября. Власти назвали эти меры "принуждением к отдыху".
Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHERФото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Согласно новым ограничениям, с 11 вечера до 6 утра в Берлине будут закрываться все рестораны, пабы и другие заведения, где продают алкоголь, который в ночное время попадает под запрет. За нарушение предписаний юридическим лицам грозит административный штраф от 5000 евро, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В случае рецидивов или попыток работать подпольно их могут вообще закрыть. Так что привычная картина - столпотворения у входа в пивнушки и клубы на тесных улочках - станет уже невозможной. На открытом воздухе отныне разрешат собираться компаниям максимум по пять человек или в пределах двух "домохозяйств". На частных вечеринках в закрытых помещениях допускается не более десяти гостей. Даже столичная туристическая палата на время прекратит рекламировать Берлин для путешественников из других регионов ФРГ или иностранцев.

Фото: AP
В Германии введут штрафы за ложные данные при посещении ресторанов
Ранее на местных политиков обрушился поток обвинений в том, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. "Никто не носит маски, не соблюдает дистанцию. После одной свадьбы - десятки новых зараженных", - сетовала ранее Berliner Zeitung. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан прямо призвал берлинцев подтянуть дисциплину. Даже премьер Баварии Маркус Зедер, который слывет активным борцом с "короной", не отказал себе в удовольствии заметить из далекого Мюнхена, что ситуация с пандемией в столичном регионе "балансирует на грани".

Такие же меры приняли власти деловой столицы Германии - Франкфурта-на-Майне, где показатели заболеваемости ковидом подобрались к критической отметке (50 инфицированных на 100 тысяч жителей за 7 дней). Там комендантский час вводится пока до 18 октября. В вечерние часы в городе будет действовать тотальный "сухой закон" - никакого распития горячительных напитков на улицах, площадях, в парках. Патрули уже готовятся разгонять компании праздных граждан на набережной, где любят расслабиться местные жители и туристы.

В Бельгии с пятницы также вводится комендантский час. Об этом объявил новый премьер королевства Александер Де Кроо. Ранее питейные заведения в стране закрывались с часа ночи, теперь - с 23.00. В Брюсселе все кафе и бары и вовсе уйдут на карантин на целый месяц. Правда, рестораны продолжат работать, но с соблюдением строгих ограничений.

Источник - российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602169920
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