Знаково. "Нобелевку" по литературе получила американка Глюк (кто это?)

19:04 08.10.2020

Нобелевскую премию по литературе присудили поэтессе Луизе Глюк



Текст: Инга Бугулова



Шведская королевская академия наук назвала имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк. Объявление победителя, как и предыдущие церемонии нобелевской недели-2020, прошло в онлайн-формате.



Согласно завещанию Альфреда Нобеля, награда в области литературы должна присуждаться за лучшее произведение "идеалистической направленности". Но как правило академия предпочитает оценивать не отдельное произведение, а все творчество писателя-номинанта. В этом непростом году комитет отметил Луизу Глюк "за ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".



Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Улицкая, Мураками, Этвуд: букмекеры назвали фаворитов "Нобелевки" по литературе

Любопытно, что букмекеры не ставили на нее. Пятерка фаворитов этого года выглядела следующим образом: Мариз Конде, Людмила Улицкая, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд, Нгуги Ва Тхионго.



Традиционно именно литературная "Нобелевка" вызывает наиболее острый отклик у общественности и экспертов. Так, присуждение премии австрийцу Петеру Хандке в прошлом году было неоднозначно встречено во многих странах. В 2018-м награды удостоилась писательница и поэтесса из Польши Ольга Токарчук, а в 2017-м - британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.



Нобелевская премия уже назвала некоторых победителей 2020 года. Так, на этой неделе огласили имена лауреатов по медицине, физике и химии. 9 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира, а премию по экономическим наукам присудят 12 октября.



Напомним, из-за коронавируса организаторы приняли решение не проводить декабрьскую церемонию вручения премий с личным участием лауреатов в Стокгольме. Вместо этого пройдет онлайн-трансляция, во время которой будут включения из разных стран.