 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бардак после беспорядков. Джигитовка КырКадров
20:16 08.10.2020

8 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
Сюжет: Беспорядки после выборов
Бардак после беспорядков. Кадровые скачки продолжаются

Пока в Кыргызстане пытаются навести порядок после парламентских выборов, в министерствах и ведомствах продолжается кадровая неразбериха.

Число желающих занять пост технического премьер-министра с каждым днем растет.

Сегодня члены Народного координационного совета определились с кандидатурами. Претенденты следующие: Омурбек Бабанов от "Республики", Клара Сооронкулова от "Реформы", Алтынбек Сулайманов от "Бир Бола" и Тилек Токтогазиев от "Ата Мекена". Ранее звучали также имена вице-премьера Эркина Асрандиева и освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

Курсан Асанов стал и. о. министра внутренних дел. "Само время сейчас требует того, чтобы я возглавил МВД. Иного выхода не было, - не скромно объяснил он свою легитимность. - Кашкар Джунушалиев сбежал как трус, бросив сотрудников". Последний, кстати, в отставку не подавал.

Коллектив Министерства финансов выразил недоверие главе ведомства Бактыгуль Жеенбаевой. Сотрудники обвинили ее в непрофессионализме, разделении коллектива на "своих" и "неугодных", отсутствии у нее опыта работы на госслужбе. Министр покинула рабочее место.

Многочисленная толпа снова пыталась заставить уволиться директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Мирслава Аманкулова. Занять его кабинет 6-8 октября пытались как бывшие сотрудники госагентства, так и посторонние лица. Однако самоназначенцев прогнали, и очередная попытка не удалась.

Ранее отказавшиеся от должностей продолжают возвращаться на рабочие места.
Среди передумавших мэр Бишкека Азиз Суракматов. "Я работал на удаленке" - так объяснил он свое отсутствие последние дни в здании муниципалитета.

Вернулся к исполнению своих обязанностей полпред правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов. 6 октября его место занимал член партии "Мекенчил" Бахтияр Калпаев.

Также поступил его коллега по Таласской области Марат Мураталиев.

На рабочее место вернулся и глава ГСБЭП Бакир Таиров. Алтынбек Жумагулов, занимавший два дня должность и. о. председателя, вернулся на пост начальника управления Финпола.

Жайнак Усен уулу, подавший в отставку 6 октября, тоже хочет вернуться на свою должность генерального директора ОТРК.

Бишкекводоканал трясет уже несколько дней. После попыток рейдерского захвата предприятия коллектив сформировал дружины, а сегодня вышел на митинг против увольнения начальника Мурадина Сейдалиева. Сотрудники заявили, что заявление об уходе он написал под давлением Азиза Суракматова. Однако в мэрии опровергли это заявление.

На фоне всеобщих митингов и протестов пожарные столицы решили не оставаться в стороне и потребовали вывести их из состава МЧС.

Отметим, что заместитель секретаря Совбеза Омурбек Суваналиев заявил, что все самозахваченные посты будут освобождены и возвращены законным руководителям.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602177360
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