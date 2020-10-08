 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.10.2020
22:26  КырГореПреза придется свергать еще раз. Жээнбеков не хочет уходить по хорошему
20:16  Бардак после беспорядков. Джигитовка КырКадров
19:04  Знаково. "Нобелевку" по литературе получила американка Глюк (кто это?)
18:12  КОВИ довел. В Берлине вводят комендантский час
15:45  Внутриэлитный раскол в Казахстане перестает быть мифом, - Е.Ким
15:40  Владельцы кафе в Ташкенте захватили в "заложники" журналиста, заинтересовавшегося незаконной вырубкой деревьев
15:38  Назад в Средневековье: о чем нужно помнить поклонникам революций, - С.Ким

15:37  Правозащитный альянс: "6 октября в Ташкенте прошла серия пикетов и выступлений граждан"
15:33  Снова о карабахской войне: при чем тут Китай, Саудовская Аравия и Дагестан?
15:11  Киргизии срочно требуется "твердая рука", - Т.Ибраимов
15:00  В Сырдарьинской области Узбекистана снимают вывески на русском языке
08:42  "Выронив из рук свою свободу...", Духовное завещание Абая, - статья Елбасы
08:33  Госслужащим в Казахстане запретили принимать родственников на работу))
08:14  АмерФемида. Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда белый полицай выпущен из тюрьмы под залог в $1 млн
08:10  Самопровозглашенный (один из двух) Кыргенпрокурор Жапыкеев возбудил дела на клан Жээнбековых
07:37  В Киргизии "самозавелся" третий премьер-министр - Асрандиев. От ОПГ банкиров
06:55  В Киргизии участились премьеры, - "Къ"
06:52  Разделяйся и властвуй: оппозиция в Бишкеке раскололась, - Э.Байназаров
06:49  Эрдоган хочет силой вернуть доверие националистов, - И.Субботин
04:36  Брат криминального авторитета Анапияев "самовозглавил" Ошскую область Кыргызстана
04:34  Кризис в Киргизии: депутаты не смогли объявить импичмент президенту. Спикер прочитал, но не понял документа)))
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КырГореПреза придется свергать еще раз. Жээнбеков не хочет уходить по хорошему
22:26 08.10.2020

8 октября 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Беспорядки после выборов
Сооронбай Жээнбеков не собирается уходить в отставку

"Речи об отставке президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова не идет", - заявила РИА Новости его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, Сооронбай Жээнбеков отметил, что сейчас важно вернуть ситуацию в правовое русло. "Он готов обсудить все вопросы из-за сложившейся ситуации. В этом он особо подчеркнул роль спикера легитимного органа - парламента", - рассказала пресс-секретарь главы государства.

Стало также известно, что Сооронбай Жээнбеков не принимал отставку премьер-министра республики Кубатбека Боронова.

Отметим, что ранее Садыр Жапаров во время выступления перед своими сторонниками заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков хочет подать в отставку по собственному желанию.

После событий 5 октября разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602185160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Духовное завещание Абая
- Рабочий график первого президента
- Мажилис одобрил депутатский законопроект о поддержке использования возобновляемых источников энергии
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ М. Мишустиным
- Навстречу выборам: зачем "Нур Отану" нужны реформы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года №622
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года №623
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2020 года №631
- Запрос депутатов Мажилиса о дистанционном обучении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  