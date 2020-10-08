КырГореПреза придется свергать еще раз. Жээнбеков не хочет уходить по хорошему

22:26 08.10.2020

8 октября 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Беспорядки после выборов

Сооронбай Жээнбеков не собирается уходить в отставку



"Речи об отставке президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова не идет", - заявила РИА Новости его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.



По ее словам, Сооронбай Жээнбеков отметил, что сейчас важно вернуть ситуацию в правовое русло. "Он готов обсудить все вопросы из-за сложившейся ситуации. В этом он особо подчеркнул роль спикера легитимного органа - парламента", - рассказала пресс-секретарь главы государства.



Стало также известно, что Сооронбай Жээнбеков не принимал отставку премьер-министра республики Кубатбека Боронова.



Отметим, что ранее Садыр Жапаров во время выступления перед своими сторонниками заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков хочет подать в отставку по собственному желанию.



После событий 5 октября разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели.