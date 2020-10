Кто дирижирует попыткой переворота в Киргизии? - В.Прохватилов

Известная схема смены режима повторяется снова...



Вторые сутки в Киргизии царит безвластие. Парламентские выборы вновь привели республику к политическому кризису. Вечером 5 октября в Бишкеке вспыхнули массовые беспорядки в знак протеста против предварительных итогов выборов в парламент (Жогорку Кенеш). Протестующие захватили Белый дом, где заседают парламент и аппарат президента, столичную мэрию, Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ), затем освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьера Сапара Исакова, самого популярного из сидевших в тюрьме оппозиционеров Садыра Жапарова (7 октября утром он занял пост премьер-министра нового правительства) и ряд депутатов.



6 октября был жестоко избит в Бишкеке лидер занявшей четвертое место на выборах партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. На следующей день Адахан Мадумаров занял пост председателя Координационного совета оппозиции.



На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию. Разбегаются и "самораспускаются" другие органы государственного управления в столице и на местах. Республиканский ЦИК признал результаты выборов недействительными, а действующий президент Киргизстана Сооронбай Жээнбеков выпустил обращение к нации, в котором заявил, что некоторые политические силы в стране, воспользовавшись итогами парламентских выборов, попытались захватить власть в республике.



Брат президента республики Асылбек Жээнбеков, который был лидером партии "Биримдик", занявшей первое место на выборах, бежал в южную столицу Кыргызской Республики город Ош, где был жестоко избит.



Однако Центр мониторинга по выборам депутатов в Жогорку Кенеш "Келечекке жол" не выявил грубых нарушений в ходе выборов и распространил обращение о фактах иностранного вмешательства во внутренние дела страны.



В обращении говорится: "Недавние социологические исследования, проведенные SIAR Research and Consulting по заказу Center for Insights in Survey Research при поддержке USAID, а также общественным фондом "Общее дело", показывают, что международные неправительственные организации под предлогом проведения исследований предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в обществе, искусственно повышая рейтинг определенных партий и умышленно занижая позиции других, пытаются изменить общественное мнение, тем самым вмешиваются во внутренние дела Кыргызской Республики..."



Активно действуют сейчас непартийные организации ветеранов (афганцы, ветераны МО, КГБ и МВД СССР, МО, ГКНБ и МВД КР), местные общественные организации и спонсируемые Западом НПО. Генерал-майор Артур Медетбеков, возглавлявший спецназ ГКНБ "Альфа", собрал совет ветеранских организаций с участием действующих силовиков. Как сообщила нашему изданию полномочный представитель московского Фонда содействия евразийской интеграции в Кыргызской Республике Айнагуль Рысбаева, ветераны объявили, что ответственность исполнителей и местных руководителей, допустивших кровь на своей территории, будет персональной.



По данным портала Kyrgyz World, фонд "Общее дело", возглавляемый Аидой Суйундуевой, был образован накануне объявления гранта Агентства США по международному развитию (USAID) осенью 2019 года и осуществляет свою деятельность только на американские средства. Получив от USAID $1,2 млн, фонд активно проводил тендеры, конкурсы, тренинги и соцопросы, формировал группы общественных наблюдателей за избирательным процессом, став "коллективным организатором и пропагандистом" очередной цветной революции в Киргизии.



Центр мониторинга "Келечекке жол" заявил, что "упомянутые общественные организации нарушают статью 40 Конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" и иные нормы законодательства, в которых прописано о недопустимости иностранного вмешательства в выборные процессы".



Глава польского правительства с чешским премьером на саммите Вишеградской группы. Источник: premier.gov.pl



Если переворотом 2010 года дирижировали американцы, то нынешним дирижируют британцы. Оперативным руководством занимался британский посол в Киргизстане Чарльз Гаррет. В период с апреля по август 2020 года он провел серию негласных переговоров и консультаций с руководством прозападных партий и фондов: с главой партии "Ата Мекен" О. Текебаевым, председателем "Фонда прогресса" А. Турдукуловым, а также со сторонниками бывших президентов Алмазбека Атамбаева и Розы Отунбаевой. На фотографиях, размещенных в известной своими расследованиями газете "Дело N", зафиксированы сцены общения британцев с киргизскими энпэошниками и передачи им денег. А бывший президент Роза Отунбаева является транслятором денег через свой Международный общественный фонд "Инициатива Розы Отунбаевой".



Как сообщает Kyrgyz World, "главным пунктом в ходе этих бесед" были инструкции, как наилучшим образом дискредитировать и скомпрометировать кандидатов в парламент от действующей власти. Накануне парламентских выборов Чарльз Гаррет "предпринял попытку объединения всех протестных сил с целью использования полученного потенциала против действующей власти".



Сэр Гаррет – один из лучших британских кадровых разведчиков, соратник бывшего главы МИ-6 Алекса Янгера и продолжатель традиций Лоуренса Аравийского, на которого похож даже внешне. В Киргизию Гаррет прибыл летом 2019 года после завершения своей миссии посла в Северной Македонии. Усилиями Гаррета был отстранен от власти тогдашний премьер-министр Македонии Никола Груевский.



А в июне 2019 года македонский "триумфатор" Чарльз Эдмунд Гаррет вступил в должность посла Великобритании в Киргизии. Стоящая перед ним задача – переориентировать Киргизию на альянс с Западом – сложнее, чем его македонская эпопея; Киргизия – член ОДКБ, и киргизские силовики нацелены на подавление новых "тюльпановых" революций, каковых после 1991 года было уже две.



Сразу по прибытии Гаррета в Киргизию российский аналитик Константин Черемных предположил, что на новом месте тот станет работать по привычному для него сценарию: "В Киргизии он будет прежде всего общаться с представителями меньшинств: этнических (например, узбекского меньшинства) и религиозных (например, со сторонниками бывшего муфтия Кыргызстана). Не говоря уже о некоторых политиках, с которыми англичане работают давно, включая Розу Отунбаеву".



Содействие Гаррету оказывают такие прозападные аналитические структуры, как "Центр Полис Азия", в котором работают выходцы из Международного института стратегических исследований при Президенте КР.



Британское руководство революцией 2020 года удивительно еще тем, отметил в интервью ФСК российский военный аналитик Александр Собянин, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по непонятной экспертам причине этому и способствовал. В августе 2019 года он создал новую структуру – Уполномоченное лицо по защите прав субъектов предпринимательской деятельности Кыргызской Республики (Бизнес-омбудсмен КР) и первым бизнес-омбудсменом назначил бывшего посла Великобритании в КР Робина Джереми Орд-Смит (Robin Jeremy Ord-Smith, MVO). Тот уехал в Лондон на полтора месяца, где получил все инструкции. "Пока Робин Джереми Орд-Смит был в Лондоне, бизнес-сообщество Киргизии сформировало своих представителей в институте бизнес-омбудсмена, а вся республика все поняла однозначно – теперь слушать надо не посольство США, а посольство Великобритании", – заметил Александр Собянин.



Перманентная политическая нестабильность в республике подпитывается, помимо прочего, огромным количеством неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа. Их несколько тысяч. При этом уникальность Киргизии в том, что здесь сеть НПО спускается на уровень аулов, подпитывая деньгами многих глав поселковых советов.



Происходящие события показывают, что родоплеменная солидарность и региональная клановость, в частности традиционные противоречия между Севером и Югом республики, могут привести к разрушительным процессам самого широкого масштаба.



Сейчас уже совершенно ясно, что в качестве "окна возможностей" для госпереворота были определены выборы в парламент. 7 октября, наутро после ночных беспорядков, события в Киргизии продолжали развиваться по отработанному сценарию Гаррета.



Роза Отунбаева призвала все политические силы к единству, намереваясь стать во главе сил, участвующих в перевороте. Она призвала к новым выборам, чтобы не допустить в Жогорку Кенеш "воров и бандитов". Однако никакого мирного политического перехода сценаристы МИ-6 и ЦРУ не подразумевают по определению. Ни для Киргизии, ни для Центральной Азии в целом.



Далее в Киргизии все будет развиваться по известной схеме: вброс компромата на силовые структуры, заигрывание с национальными меньшинствами и оппозиционным муфтиятом, возбуждение недовольства правительством в сельской местности через подконтрольных старейшин аулов и, наконец, требование отставки оставшихся верными союзническому долгу перед Россией и элементарному инстинкту самосохранения силовиков и высших чиновников. Источник - fondsk.ru

