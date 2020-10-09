Китайский флот взял количеством, но прирастает качеством, - В.Карнозов

00:37 09.10.2020 К 350 боевым кораблям ВМФ НОАК присоединился первый ракетный крейсер



Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.

9.10.2020



Военно-морские силы КНР сравнялись по мощи с ведущими ВМС мира.

Достигнув превосходства над ВМС США по числу боевых кораблей (350 против 293), китайский флот продолжает свое развитие по пути трансформации из средства береговой обороны в океанскую силу, основу которой составят надводные корабли – носители дальнобойных крылатых ракет по типу американского "Томагавка" и российского "Калибра".



Очередной этап на данном пути пройден в текущем году с вводом в строй первого в истории Народно-освободительной армии Китая (НОАК) крейсера управляемого ракетного оружия (КР УРО) – им стал "Наньчан" проекта 055. По образцу головного корабля на судостроительных площадках в Шанхае и Даляне ведется строительство большой серии. Летом состоялся спуск на воду восьмого по счету корпуса, а в перспективе их будет несколько десятков. Таким образом, к середине текущего десятилетия Китай опередит Россию по числу крейсеров УРО и выйдет на второе место в мире, уступая лишь США.



Вместе с эсминцами проекта 052D (14 в строю, еще восемь строятся) крейсеры станут основными боевыми единицами ВМФ НОАК, способными защитить интересы страны на просторах Мирового океана. Эти современные мореходные корабли вооружены несколькими типами крылатых ракет, включая "сотую серию" (CJ/YJ/DH-100), представляющую морской вариант комплекса CJ-10 (DH-10) наземного базирования с дальностью пуска свыше 1,5 тыс. км.



Сопровождение авианосца



Анализ судостроительной программы КНР показывает, что она делает основной упор именно на многоцелевые надводные корабли океанского класса. Флагманами ударных соединений выступают авианосцы. Пока их два, "Ляонин" (в строю с сентября 2012 года) и "Шандонг" (с декабря 2019-го), и ведется строительство третьего с завершением в 2023 году. ВМС США насчитывает 11 авианосцев, и еще пара находится в постройке. Все они крупнее китайских, но, начиная с четвертого корпуса, последние, как ожидается, не будут уступать ни по численности авиационной группировки, ни по ее эффективности.



Это, в частности, будет достигнуто благодаря использованию катапульт вместо носового трамплина для взлета самолетов. Подобное техническое решение позволит не только увеличить наряд истребителей, но и добавить к ним самолеты радиолокационной разведки и наблюдения, а также проводить взлетные операции быстрее и таким образом повысить общую эффективность авиационной группировки.



Авианосцы одни в море не ходят – им требуется эскорт из десятка боевых кораблей разных классов, решающих задачи по защите флагмана от ударов вражеской авиации, надводных кораблей и подводных лодок, а также ведению разведки и нанесению ракетно-артиллерийских ударов по береговым целям. Походный ордер и группа охранения авианосной ударной группы (АУГ) обычно включают одну-две атомные субмарины, пару крейсеров, четыре-шесть эсминцев и фрегатов, а также суда обеспечения.



В составе ВМФ НОАК имеется шесть многоцелевых атомных подлодок и 130 надводных боевых кораблей основных классов, в том числе 32 эсминца и 49 фрегатов – более чем достаточно для формирования пары АУГ. Для поддержки корабельных соединений в дальних походах строятся суда "быстрой боевой поддержки" проекта 901 водоизмещением 48 тыс. т, специально спроектированные для снабжения АУГ.



Единственным слабым местом до недавнего времени было полное отсутствие крейсеров. Восполнить пробел призвано строительство серии кораблей по проекту 055. Закладка головного состоялась в 2014 году на судостроительном заводе "Цзяннань-Чансин". Событие произошло вскоре после призыва нового лидера страны Си Цзиньпина превратить НОАК в "новую силу, способную побеждать в конфликтах современности, ведущихся по новым концепциям… развивать свое присутствие за рубежом… и выйти на океанский простор". Спуск на воду датируется 28 июня 2017 года, а следующим летом "Наньчан" приступил к морским испытаниям. Они длились два года с перерывом на участие в военно-морском параде в честь 70-й годовщины основания военно-морского флота НОАК.



при ближайшем рассмотрении



Публичный показ позволил иностранным специалистам поближе познакомиться с конструкцией и системами новейшего корабля. Официально "Наньчан" классифицируется как "эсминец 10 000-тонного класса". Однако его полное водоизмещение, составляющее порядка 12–13 тыс., и размеры (длина 180–183 м, ширина – 20–22 м) гораздо больше "подходят" крейсерам. "Наньчан" крупнее американского "Тикондерога" водоизмещением около 10 тыс. т – на сегодня единственного типа крейсеров ВМС США, в количестве 22 единиц. Это обстоятельство позволяет Пентагону классифицировать его как "крейсер".



Корпус спроектирован и построен с учетом технологий малозаметности. Четыре газовые турбины QC280 мощностью по 30 000 кВт – китайский вариант украинских UGT25000 от НПКГ "Зоря-Машпроект" (г. Николаев) с улучшениями на основе технологий американских "Дженерал Электрик" LM2500, также поставлявшихся в Китай на рубеже веков, – разгоняют крейсер до 30 узлов. Заметим, что "Наньчан" стал первым китайским кораблем с турбинной энергетической установкой типа COGAG, тогда как эсминцы и фрегаты, спроектированные ранее, использовали комбинацию дизелей экономического хода и разгонных турбин.



Артиллерийские системы корабля представлены башней H/PJ45A с пушкой калибра 130 мм для стрельбы по наземным и морским целям и автоматом H/PJ-14 с вращающимся блоком из 11 стволов, выстреливающих 30-мм снаряды со скорострельностью до 10 тыс. выстрелов в минуту. Последний предназначен для уничтожения низколетящих воздушных средств поражения. Еще одно оружие самообороны – пусковая установка HHQ-10 с 24 зенитными ракетами для перехвата вражеских ПКР.



Дальний рубеж ПВО (100–150 км) обеспечивается зенитным ракетным комплексом HHQ-9 – морской вариант системы, созданной на основе российской С-300. Зенитные ракеты стартуют из универсальных пусковых установок вертикального пуска, носовой с 64 ячейками и кормовой с 48-ю, всего – 112. Помимо зенитных средств, они также служат для хранения ударного оружия. В ячейках могут располагаться противокорабельные ракеты YJ-18A с дальностью стрельбы порядка 500 км. Они в целом похожи на российские 3М54Э комплекса "Клаб", установленные на восемь подводных лодок российской постройки проекта 636М, входящих в состав ВМФ НОАК. Ракета имеет стартовый ускоритель, дозвуковую маршевую часть и отделяемый ударный блок, который на конечном участке разгоняется до скорости, в три раза превышающей звуковую.



Поражение наземных целей ведется крылатыми ракетами "сотой серии" (CJ/YJ/DH-100), представляющей морской вариант комплекса CJ-10 (DH-10) наземного базирования. В зависимости от варианта исполнения ракета несет боевую часть весом 300–500 кг и развивает максимальную дальность полета 1,5 тыс. км и более. Полет к цели ведется с учетом рельефа подстилающей поверхности по цифровой карте местности в памяти бортового компьютера, с коррекцией от бортовых датчиков и по сигналам глобальной спутниковой системы навигации. Создан и противокорабельный вариант ракеты с радиолокационной головкой самонаведения.



взгляд за горизонт



Аналогичные ракеты могут нести и эсминцы проекта 052D, также оборудованные универсальными установками вертикального пуска, но с меньшим количеством ячеек – по 32 в носу и кормовой части настройки. Построенные ранее эсминцы проекта 052C вооружены менее дальними (400 км) ракетами YJ-62, а фрегаты и корветы – ПКР типа YJ-83 с дальностью пуска 180 км. Кроме того, некоторое количество старых эсминцев (включая проект 956 российской постройки) прошли модернизацию с перевооружением на сверхзвуковые ракеты YJ-12A c дальностью 285 км.



Для полного раскрытия ударного потенциала ракетного оружия НОАК нуждается в системе загоризонтного целеуказания. Стремясь закрыть эту потребность, страна вкладывает большие ресурсы в создание космической техники. Общая численность спутниковой группировки КНР достигла 300 против 882 – у США и 150 – у России. Контроль ведется из восьми баз на территории страны, нескольких станций управления за рубежом и четырех кораблей типа "Юань Ван". В 2018 году Китай произвел пуски 39 ракет-носителей (38 успешных), в 2019-м – еще 34 (32), с выводом на орбиту более 70 космических аппаратов.



Как известно, для точной навигации летательных аппаратов, включая крылатые ракеты большой дальности, используются системы спутниковой навигации. До недавнего времени таковые с полным покрытием земного шара были только у США и РФ. Стремясь избавиться от иностранной зависимости в данной области, Китай сначала развернул региональную систему спутниковой навигации "Бэйдоу-2", а затем дополнил ее "Бэйдоу-3" глобального покрытия.



Помимо основной функции, новые КА также осуществляют обмен данными между собой и обеспечивают службу посылок коротких сообщений. В прошлом году на орбиту выведено девять навигационных спутников, а в этом их общее число в созвездии достигло 48 (из них 43 исправных). Летом 2020 года осуществлен запуск последнего из 55 навигационных КА системы, а 31 июля состоялась торжественная церемония запуска системы "Бэйдоу-3". Таким образом, КНР достигла уровня РФ и США по данному направлению.



Помимо спутниковой навигации, необходима система морской космической разведки и целеуказания. Советский Союз развернул МКРЦ "Легенда", но в 2006 году она прекратила существование. В настоящее время ей на смену идет более современная "Лиана". Наверное, Китай также ведет работы в этом направлении. Возможно, на каком-то этапе наши страны объединят свои усилия в данной области.



Взаимодействие по другой важной теме уже идет, о чем в прошлом году сообщил президент России. "Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН – систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия", – сказал Владимир Путин, выступая перед участниками дискуссионного клуба "Валдай".



группами и в одиночку



Крейсеры определенно нужны ВМФ НОАК для формирования АУГ, но не только для этого. Корабли типа 055 вполне способны действовать в одиночку или в составе небольших отрядов с эсминцами и фрегатами. Их высокие мореходные качества, большая автономность и хорошие условия обитания экипажа позволяют выполнять продолжительные походы.



Открыв в 2017 году базу в Джибути, Китай начал процесс создания цепи пунктов поддержки флота за рубежом. Развитию данной цепи призваны способствовать проекты по созданию искусственных (насыпных) островов в Южно-Китайском море с соответствующей инфраструктурой, позволяющей поддерживать постоянное присутствие гарнизона. Там оборудуются причалы, склады, радиолокационные станции и вертолетные площадки, размещаются пусковые установки зенитных и противокорабельных ракет. А на отдельных островах, как, например, Юби, Вуди и Наньша, построены взлетно-посадочные полосы для приема самолетов.



К настоящему времени китайские моряки накопили некий практический опыт поддержания корабельных групп вдали от родных берегов. Так, в течение десяти лет ВМФ НОАК ведет патрулирование Аденского залива, защищая коммерческое судоходство от пиратов. Стали регулярными международные военно-морские учения с участием китайских кораблей и их заходы в порты других государств с дружескими визитами. Например, в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде в День военно-морского флота России.



За этими действиями прослеживается желание высшего политического руководства превратить НОАК в практический инструмент проведения государственной политики. По его мнению, военные должны активнее участвовать в продвижении внешней политики КНР, особенно в контексте растущих амбиций на изменение существующего миропорядка. От армейцев требуется стать "новой силой, способной побеждать в конфликтах современности, ведущихся по новым концепциям" а также "развивать свое присутствие за рубежом". Крейсеры проекта 055 подходят для этой роли лучше всех прочих типов кораблей в составе ВМФ НОАК.



ушли под воду



Основными носителями ударных крылатых ракет большой дальности стрельбы в обозримой перспективе ВМФ НОАК станут крейсеры проекта 055 и эсминцы проекта 052D. Между тем ВМС США в большом количестве размещают "томагавки" на подводных лодках. По числу субмарин США незначительно превосходят КНР: 70 против 56, но все американские оснащаются атомными энергетическими установками, а китайские – только в десяти случаях, остальные – дизель-электрические (ДЭПЛ).



Все 46 китайских ДЭПЛ, включая 12 российской постройки, – вполне современные, но из-за ограничений, накладываемых энергетической установкой, обладают низкой автономностью. А посему считаются оружием ближней зоны, плохо подходящим для проецирования силы на дальние расстояния.



Китай продолжает строительство подводных лодок всех классов, но таковые с реактором на борту как и прежде остаются в меньшинстве. За последние 15 лет местные судостроители сделали 12 атомных субмарин: две – проекта 093, четыре – проекта 093А (всего шесть многоцелевых) и шесть стратегических – проекта 094 (из которых две пока еще не введены в строй). Очевидно, что при развитии атомной программы высшее политическое руководство КНР до последнего времени придерживалось принципа минимальной достаточности.



Ввиду резкого обострения отношений с Вашингтоном после прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа Пекин, наверное, проведет коррекцию курса, но пока конкретных фактов по кардинальному пересмотру судостроительной программы у нас нет. Согласно прогнозу Пентагона, в обозримом будущем ВМФ НОАК будет поддерживать численный состав подводной компоненты постоянным, заменяя устаревшие лодки таким же количеством новых.



Сегодня против 50 многоцелевых атомных субмарин ВМС США действуют лишь шесть таковых ВМФ НОАК. Все американские оснащены вертикальными пусковыми установками для "томагавков", тогда как китайцы выстреливают ПКР YJ-18 из торпедных аппаратов.



Неравенство еще больше усиливается, если принять во внимание четыре стратегические субмарины типа "Огайо", переоснащенные с баллистических ракет на крылатые, в результате чего 24 "трезубца" заменили 154-ю "томагавками". Ситуация немного изменится после того как Китай начнет строительство многоцелевых АПЛ следующего поколения типа 093В с вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет, как ожидается ближе к середине текущего десятилетия.



Получается, что в перспективе, как минимум на следующие 20 лет, крейсеры УРО проекта 55 станут основными носителями дальнобойных крылатых ракет в составе ВМФ НОАК. И в этом качестве будут вносить свой весомый вклад в сдерживание потенциального противника и усиления влияния КНР за рубежом. Источник - ng.ru

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