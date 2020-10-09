Второй европейский: в странах ЕС опять вводят ограничения из-за COVID

06:02 09.10.2020 9 октября 2020,



Жители реагируют на ужесточение режима с пониманием, но не всегда ведут себя дисциплинированно



Ксения Логинова



В Брюсселе, Париже, Лондоне и ряде других европейских столиц вводят ограничения из-за нового всплеска заболеваний коронавирусом. Число ежедневно фиксируемых случаев по всей Европе уже превысило весенние показатели. О том, как жители европейских городов встречают повторное введение карантинных мер, - в материале "Известий".



"Через две минуты прибывает ковид"



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"Париж с окрестностями (регион Иль-де-Франс) и Марсель стали красными зонами, или, как их называют, зонами максимального риска. Там теперь закрыли бары. Этот новый закон вообще очень непонятный, так как иногда трудно провести черту между кафе, баром, брассери. Кафе работать можно. Но и они должны закрываться в 22 часа. Почему именно в 22:00, тоже никто не понял. В последнее время очень популярен вот такой мем: официант подходит к столику со словами: "Мадам, месье, уже 21.58, мы закрываемся, через две минуты прибывает ковид", - рассказывает "Известиям" 30-летняя преподавательница йоги Юлиана, которая пару лет назад переехала с семьей во Францию.



В этой европейской стране в последние дни выявляют рекордное число заболевших коронавирусом. Так, 7 октября зафиксировали почти 19 тыс. новых случаев заражения за сутки. Власти Франции, стремясь избежать повторного локдауна, вводят в некоторых городах дополнительные ограничения. В частности, вернули обязательное ношение масок, а также запретили собираться группами свыше 10 человек. За соблюдением требований внимательно следят полицейские.



"Я живу в департаменте Уаза, у нас даже в парк надо ходить в маске. Но, честно говоря, обычно там все без них, потому что это практически лес. Но вообще в основном все в масках, относятся к этому очень ответственно: в супермаркете, ТЦ - 99% человек в масках. Штраф - порядка €130", - сообщила 33-летняя художница Екатерина.



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Полицейский патруль в Лилле, Франция, после ввода новых ограничительных мер в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции, 29 сентября 2020 года



Фото: REUTERS/Pascal Rossignol



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Помимо этого, согласно новым правилам, в общественных местах теперь запрещено продавать алкоголь и включать музыку после 22 часов, устраивать студенческие вечеринки, а также встречи, на которых могут присутствовать более 10 человек. При этом на свадьбы и венчания могут приходить не более 30 человек, но праздновать их в ресторанах также запрещено. Закрыты бассейны и фитнес-клубы. При этом школы продолжат работать, а в университетах число студентов, посещающих занятия очно, сократят вдвое. Перед входами в магазины поставят контролеров, которые будут пропускать посетителей из расчета: один человек на 4 кв. м площади.



Бары закрыли с 6 октября, как минимум на две недели. Новые ограничения не коснулись ресторанов. Однако теперь посетителей обязали оставлять свои контактные данные на случай, если кто-то заболеет и будет необходимо установить всю цепочку заражения. За столом могут одновременно сидеть не более шести человек, при этом те, кто в этот момент не ест, должны находиться в масках. "Французы любят поесть, народу всегда много, заведения битком забиты, так что общепит - это, наверное, основные точки распространения ковида теперь. Но закрывать их не хотят, так как владельцы заведений будут жаловаться, что им не на что жить", - объясняет "Известиям" Екатерина, отмечая, что некоторые французы принимают ограничения в штыки.



Владельцы ресторанов и баров Лилля протестуют против новых санитарных мер во Франции

Владельцы ресторанов и баров протестуют против новых санитарных мер во Франции, 29 сентября 2020 года



Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

С этим согласен 41-летний менеджер Этьен. По его словам, некоторые бюрократические учреждения, не справляясь с запросами посетителей, используют COVID-19 как отговорку. "Это просто какой-то коллапс! Они и раньше-то работали не очень, за бумажками приходилось бегать в 100 разных мест. А теперь и вовсе на все отвечают: "Ну ковид же" и вообще не работают", - жалуется он.



Пообщались на троих

По данным западных СМИ, наиболее сильно коронавирус свирепствует в Мадриде, на втором месте - Брюссель, на третьем - Париж. А в Италии, которая весной считалась одним из главных эпицентров распространения инфекции, показатели далеки от весенних пиков. Правда, низкими их назвать тоже нельзя. 7 октября в стране выявили почти 3,7 тыс. инфицированных, на следующий день - уже почти 4,5 тыс. Власти призывают местных жителей не расслабляться. Итальянское правительство ужесточает пограничный контроль с соседней Францией, а также просит молодых людей отказаться от дискотек и вечеринок.



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Мужчина в защитной маске сидит возле Колизея после распоряжения местных властей носить маски постоянно, в том числе на открытом воздухе, Италия, 8 октября 2020 года



Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane



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Как рассказал "Известиям" проживающий в Риме историк и политолог Александр Дунаев, сначала итальянское правительство стало вводить обязательное ношение масок в тех регионах, где фиксировалось наибольшее число заражений. Однако сейчас вышло новое распоряжение кабмина, согласно которому эта мера распространяется на территории всей страны. "До 31 января 2021 года продлен режим чрезвычайного положения. Власти хотят увеличить число мест в реанимационных отделениях с 7 тыс. до 10 тыс. Сейчас проводят очень много тестов на выявление коронавируса. Весной проводилось порядка 50–60 тыс. тестов в день. Пару дней назад поставили рекорд - 125 тыс. тестов в день", - отметил Дунаев. По его словам, даже несмотря на резкое увеличение случаев заражения, нет ощущения, что ситуация выходит из-под контроля. "По сравнению с тем, что было весной, сейчас намного ниже возраст заболевших. В марте он в среднем составлял 63 года, к августу опустился до 29 лет. Сейчас средний возраст заболевших около 40 лет. Итальянцы относятся к новым ограничениям достаточно серьезно и ведут себя дисциплинированно", - пояснил политолог.



Тем временем в испанской столице ситуация с пандемией довольно серьезна. В середине сентября в государстве зафиксировали новый рекорд - за сутки заразились почти 15 тыс. человек. В результате почти для 40 районов с худшей эпидемиологической обстановкой ввели карантин. Большинство из них как раз находятся в Мадриде. За порядком следят военные: парки закрыты, в магазины стали пускать гораздо меньше посетителей.



Ввести ограничения решили и бельгийские власти. Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, с 8 октября, как минимум на месяц, закрыли все кафе и бары в Брюсселе. Работать продолжат только рестораны. Как заявил глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворт, "если мы ничего не будем делать, то ситуация ухудшится".



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Закрытое кафе в Брюсселе после распоряжения местных властей закрыть все кафе и бары на один месяц на фоне всплеска заражений коронавирусом в стране, Бельгия, 8 октября 2020 года



Фото: REUTERS/Yves Herman



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Помимо этого, бельгийцам теперь придется сократить круг ближайшего общения до трех человек. С ними можно общаться без масок и соблюдать дистанцию. Домой к себе можно приглашать не более четырех человек, это правило также касается встреч в ресторанах.



Возможно ужесточение

То, что в стране началась вторая волна пандемии коронавируса, признали и британские власти. В последнее время в стране стремительно растет число заболевших. Так, 4 октября за сутки выявили почти 23 тыс. новых заболевших. Этот показатель кратно превышает те, что были весной. Например, в апреле во время пика выявляли максимум 5,5 тыс. инфицированных в сутки.



Выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых ограничений в связи со второй волной коронавируса. Он предупредил, что они могут продлиться полгода, а также не исключил более жестких мер.



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Прохожий на одной из улиц Сент-Олбанса, Великобритания, 8 октября 2020 года



Фото: REUTERS/Peter Cziborra

По словам Джонсона, антитела к коронавирусу есть менее чем у 8% населения, а рост числа инфицированных связан не только с увеличением количества тестирований. Меры, о которых рассказал глава британского правительства, касаются в первую очередь Англии, так как власти других административных частей Соединенного Королевства могут самостоятельно решать, как бороться с коронавирусом.



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"Власти стараются не вводить локдаун, им важно, чтобы страна продолжала работать. Правительство говорит, что будет вводить частичный карантин в разных районах в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. В северных частях страны ситуация намного хуже. Лондон называют зоной, вызывающей беспокойство. Пока это еще не "красная зона". Но сегодня говорят о том, что в Англии хотят еще больше ужесточить ограничения. В Шотландии, например, уже решили закрыть пабы и рестораны. Возможно, такие же меры введут и в Англии", - рассказал в беседе с "Известиями" 45-летний британец Альф Баллан. Вместе с семьей он в 2008 году переехал в Лондон из Аданы (Турция) и открыл свой ресторан в британской столице.



По его словам, еще несколько недель назад правительство призывало всех возвращаться в офисы, однако сейчас просит людей по возможности работать из дома. Главное отличие от весеннего карантина - открыты школы и детские сады. "Власти говорят, что нет ничего важнее образования, поэтому их главная задача - сделать так, чтобы детские сады, начальная и средняя школа продолжили работать. С университетами - другая ситуация. Руководство вузов призывают переходить сейчас на онлайн-обучение, потому что очень большой всплеск заболевших среди студентов. Порядка 3 тыс. заболевших - учащиеся британских университетов", - пояснил Баллан.



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Оксфордский университет, Великобритания, 6 октября 2020 года



Фото: REUTERS/Matthew Childs

Помимо этого, вторая задача властей сейчас - уделить особое внимание пожилым людям: остановить очаг заболеваний в домах престарелых и при этом не вводить запрет на их посещение, как это было весной этого года. Сейчас руководство домов престарелых и родственники выступили против запрета на посещение, считая, что следствием этого может стать одиночество пожилых людей. В результате их разрешили навещать не более чем двум родственникам одновременно в случае, если те заранее сообщили о своем приезде.



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Что касается баров и ресторанов, то сейчас они работают до 22:00, рассказал 43-летний лондонец Оливер. "Ты можешь прийти в паб и занять место за столиком, но сидеть за барной стойкой и общаться с другими посетителями, как раньше, ни в коем случае нельзя. Тебе приносят еду, ты ешь, пьешь и уходишь. А еще у нас действует "правило шести": вместе могут собираться не более шести человек. Помимо этого, решили ужесточить штрафы за нарушение правил. Если не носишь маску или нарушаешь "правило шести", то придется заплатить £200. На свадьбы могут приходить 15 человек, а на похороны - 30", - поясняет он.



Опасаясь протестов

Британские власти подчеркивают, что объявленные меры - вынужденная мера, а никак не возвращение к полной изоляции, которая была весной этого года. Британцы не хотят повторного введения локдауна. "В целом люди соблюдают правила, но не везде. Я слышу много жалоб по этому поводу. В частности, британцы не всегда носят маски. Летом на юге Англии пляжи были переполнены. В некоторых частях Лондона были протесты. Люди устали от всяких ограничений, от карантина. Многие не одобряют меры, которые принимает правительство, рейтинги властей падают", - рассказывает Альф Баллан.



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Посетители кафе в Шотландии, Великобритания, 7 октября 2020 года



Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Европейские страны ищут золотую середину, чтобы, с одной стороны, остановить дальнейшее распространение коронавируса, а с другой - не загнать в угол экономику, которая только начала приходить в себя после первой волны пандемии. Власти опасаются, что введение полного локдауна может привести к протестам. Многие граждане уверены, что повторные карантинные меры ограничивают их свободу. Теперь правительства европейских стран каждые две недели будут оценивать эпидемиологическую ситуацию и решать, стоит ли продлевать ограничения. Источник - известия

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