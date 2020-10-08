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Пандемия столкнет в абсолютную нищету 150 млн людей, - Die Welt
07:12 09.10.2020

8 октября 2020 г.
Франк Штокер | Die Welt

"Впервые за 20 лет во всем мире вырастет количество людей, живущих в нищете. Пострадают прежде всего два региона, однако необычный подход одной из стран дает надежду", - пишет немецкое издание Die Welt.

Согласно опубликованным расчетам Всемирного банка, "в результате кризиса в этом и будущем году до 150 млн людей окажутся в такой крайней бедности, что их жизнь будет под угрозой". "Впервые с 1998 года количество бедных в мире снова возрастет, а успехи, достигавшиеся годами, будут сведены на нет", - констатирует издание.

"Пандемия и глобальная рецессия могут привести к тому, что 1,4% мирового населения окажутся в крайней нищете", - говорит глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. При этом минимумом, который необходим человеку для выживания, считается сумма в 1,9 доллара в день.

"С начала 1990-х годов количество людей, живущих за чертой абсолютной бедности, уменьшилось с 35% до примерно 8,4%, что стало уникальным успехом, который был прежде всего обеспечен экономическим подъемом Китая, но в последние годы также все больше был связан с прогрессом во многих других развивающихся странах и странах с пороговой экономикой, например, в Индии или Индонезии".

Теперь же, согласно прогнозам Всемирного банка, число живущих в экстремальной бедности людей возрастет с 8,4% до 9,1% при падении показателей мировой экономики на 5% в 2020 году. Если же они сократятся на 8%, то доля бедного населения увеличится до 9,4%, говорится в статье.

"В переводе на абсолютные числа это означает, что к концу 2020 году менее чем на 1,9 доллара в день в мире будет жить на 60-87 млн людей больше, чем в 2019 году. (...) В конце 2021 года в абсолютной бедности будет жить на 111-150 млн людей больше, чем ожидалось ранее".

"Особенно это затронет два региона: Африку к югу от Сахары и Южную Азию. Там проживают почти 90% тех, кто окажется за чертой абсолютной бедности. (...) Это станет катастрофой прежде всего для Африки южнее Сахары. (...) Там расположены 20 беднейших стран мира, 40% населения живет там меньше чем на 1,9 доллара в день, 70% - меньше чем на 3,2 доллара в день", - указывает издание.

"Таким образом, текущий кризис ударит прежде всего по тем, кто и так уже живет в бедности. В результате пропасть между богатыми и бедными может стать еще более широкой. "Первые данные показывают, что кризис приведет к увеличению неравенства во многих регионах мира", - говорит глава Всемирного банка Малпасс".

При этом, как следует из данных Всемирного банка, "в большинстве стран последствия кризиса почти наверняка будут ощущаться вплоть до 2030 года".

"Впрочем, есть некоторые приободряющие примеры, - пишет издание. - Например, Кения направила на борьбу с пандемией весь бюджет правительства и администрации, предназначавшийся для покрытия командировочных расходов. В то же время деньги, полученные благодаря борьбе с коррупцией, целенаправленно используются для поддержки беднейших слоев населения".

"Также и в Афганистане правительство представило программу, которая должна помочь самым бедным слоям населения. Эти семьи получат продукты питания и средства гигиены на сумму 50-100 долларов".

"В Бангладеш правительство в свою очередь поддерживает прежде всего множество мелких и средних предприятий, на долю которых приходится 20% ВВП", - отмечает издание.

"Тем не менее важнейшим и наиболее эффективным инструментом сокращения бедности было бы скорое окончание глобальной рецессии и сильный конъюнктурный подъем. Это пошло бы на пользу всем - и беднейшим слоям населения в Африке и Азии, и экономически слабым группам в наших широтах", - резюмирует Die Welt.

Источник: Die Welt

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602216720
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