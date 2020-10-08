Альтернативная футурология. Русский ответ на трансгуманизм, - Максим Калашников

07:45 09.10.2020 Можно до бесконечности ломать копья в спорах, однако в ядре Западного мира (что особенно относится к Соединенным Штатам) трансгуманизм развивается на всех парах. Идеи избавления от старения, болезней и смерти с помощью NBIC-технологий (нано-, био-, информ- и когнитивных) проникают в верхушку тамошней элиты. Превращение самого человека в фактор собственной эволюции, создание расы "избранных" с повышенными способностями, буквально добившихся бессмертия (прогноз небезызвестного Рэя Курцвейля от 2010 года - на 2045 год) - вот один из реальных драйверов западного развития.



Реквием по Хомо Сапиенс



Даже если речь и не идет о достижении собственно физического бессмертия, то создание типа "улучшенного человека" (трансчеловека) с возможностью активной жизни в три века - перспектива уже реальная. Отменить или остановить ее уже невозможно. Идея превращения в расу транслюдей с повышенными возможностями овладевает богемой Большого Бизнеса. То есть работы по переделке человека все равно состоятся: либо в Соединенных Штатах, либо в Китае, либо в наднациональных негосударственных структурах.



Можно уже сделать достаточно твердые выводы:



- В XXI веке появятся несколько видов транслюдей, обычный (биоконсервативный) человек-сапиенс перестанет быть единственным разумным видом на планете.



- Новые виды транслюдей будут различаться тем или иным способом усовершенствований: генетических, нанотехнологических, биомеханических, гибридных. Последние предполагают скрещивание с компактными интеллектронными устройствами - с возможностью подключения к глобальной Сети.



- В случае успеха опытов по пересадке мозга в биомеханическое тело мы можем увидеть киборгов (кибернетика+органика) - разумных существ совершенно нового типа, обладающих и сверхчеловеческой силой, и обостренным интеллектом. Появится двужизние: первую половину своего существования человек живет в биологическом теле, вторую - как киборг, робот с живым мозгом. В случае, если подтверждаются теории о том, что мозг - не вместилище личности, то киборгизация так и останется лишь мечтой. Отнесем к маловероятным и вариант полного переноса человеческой личности на компьютерные носители, ибо он основан на крайне сомнительном теоретическом основании. На том, что человеческая личность - лишь набор алгоритмов "биологического компьютера".



- Крайняя дороговизна и сложность таких усовершенствований сделают их уделом лишь сверхбогатой верхушки, плутократии, подлинной знати Запада и самих развитых стран. А уж знать позаботится о создании "культуры доступа": чтобы технологии транформации были доступны лишь избранным.



- Возможность обрести если не бессмертие, то Мафусаилово активное долголетие, причем в сочетании со сверхспособностями, наложится на многотысячелетнее стремление правящих верхушек выделиться в некую "высшую расу". Вспомним то, как польская шляхта, например, оправдывала право владеть крепостными-славянами своим происхождением от сарматов-завоевателей, а французская знать - от франков-покорителей бывшей римской Галлии. Знать всегда пыталась придумать себе некие фантастические родословные, но тут - впервые в человеческой истории! - верхи смогут отделиться от черни (низов) биологически. Каковой возможностью они не преминут воспользоваться. Сделав все для сохранения своего монопольного доступа к "технологиям бессмертия/многовековой жизни". Для этого они создадут "экономику доступа" и свой замкнутый мир. Скорее всего, с обособлением специальных анклавов (городов Избранных, золотых островов, метрополий) от окружающего населения. Получится что-то вроде сверкающего города Метрополиса из фильма Фрица Ланга 1927 года или из современного цикла "Голодные игры".



Не следует успокаиваться тем, будто цель верхушки капиталистического общества - прибыли. Прибыли (и деньги) есть лишь инструмент власти для нее. Как только будет найден новый инструмент властвования, верхушки отбросят принципы капитализма и создадут нано-био-инфо-когнитивное общество каст, нового рабовладения. Ибо, сохранив господство, они смогут в нужном направлении трансформировать и подвластных. Это касается как изощренной социальной инженерии (контроля над низами), так и создания рабов с нужными свойствами тела, ума и души.



Это приведет к огромным глобальным потрясениям, к коренному перевороту истории человечества. К радикальным изменениям в экономике, политике и общественной жизни, к острейшим и жесточайшим конфликтам.



Под властью отарков



Мы можем предположить, что по психологии своей представители правящих трансчеловеческих верхушек напомнят отарков, созданных воображением советского фантаста Севера Гансовского (рассказ "День гнева", 1964 г.). В нем выведена порода разумных медведей, отличающихся выдающимися интеллектуальными сверхспособностями - но при этом абсолютно жестоких и безжалостных. Рассматривающих людей как низших существ. Как биоматериал для своих надобностей и как покорную рабочую силу.



Можем предположить, что транслюди (высшая каста) смогут отключать гуморальную (гормональную) регуляцию своих организмов, не ведая ни страха, ни любви, ни сострадания, ни жалости. (Киборги же могут быть такими изначально.) Психология правящих верхушек уже сегодня антихристианская (антимусульманская), в корне противоречащая традиционным идеалам. Трансформация сделает верхи еще более жестокими и бесчеловечными, утвердив их в собственной исключительности и вседозволенности.



Они уже по истинной вере своей близки крайним формам сатанизма, и потому нетрудно представить себе, как эволюционирует их философия, превратись они в расу долгожителей со сверхспособностями. На это органично наслоится философия Римского клуба-1972, согласно которой Земля перенаселена и ее следует освободить от лишнего населения. Сократив потребление природных ресурсов и восстановив экосистемы. Причем избавление от лишнего "поголовья" сапиенсов можно произвести без той гигантской экологической катастрофы, каковой является всеобщая ядерная война. Уничтожать излишние души можно тьмой "мирных" способов. Эпидемиями, голодом, межэтнической и межрелигиозной резней, нищетой, стерилизацией женщин, проповедью бездетности.



Господам-транслюдям достаточно всего миллиарда населения на всю планету. Тем более, что середина века сего будет отмечена Кризисом кризисов, массовое потребление грозит перейти в массовое вымирание. Именно к сему моменту человечество, испытывая жесточайшую ломку позднего капитализма и нарастание повсеместного протеста низов против верхов, испытает все "прелести" глобального потепления, нехватки пресной воды и плодородных земель, равно как и новое - поистине библейское по размаху - Великое переселение народов. Новое мальтузианство просто обречено скреститься с трансгуманистичеким превращением мировой элиты.



Даже в мире, где Вторая Глобализация скончается и произойдет раздел планеты на имперские протекционистские блоки-империи, оные процессы не остановятся. И там верхи вполне могут выделиться в "расы господ", пускай и с местной спецификой. Роботизированная гибкая промышленность, перспективы нанотеха, информационные платформы ведения бизнеса, роботизированные армии - все это создает условия для нового мальтузианства и свирепствования новой касты трансчеловеческих гегемонов. Придется искать свой ответ на вызовы времени.



Мир раскаленных противоречий



Трансгуманистические превращения господствующих элит приведут к необычайному обострению противоречий и конфликтов. Мы очутимся в некоем социальном аду, напоминающем Длинный XVI век.



Прежде всего, элита англосаксонского ядра Запада, как показывает длительный исторический опыт, задает моды и вкусы остальным господствующим верхушкам. А значит, создание ею некоего клуба "бессмертных господ" повлечет за собою подражание среди прочих элит иных частей света. Можно предположить, что часть "знати" из менее развитых стран, не имея своих научно-технологических возможностей для превращения в новую расу транслюдей, пойдет на поклон к обладателям такой биомедицины. В обмен на возможность обрести столетия активной жизни в вечном среднем возрасте многие сильные не вполне развитого мира пойдут на любые предательства, на сдачу национальных интересов, лишь бы попасть в круг избранных. Доступ к долгожительству (бессмертию) и сверхспособностям станет фактором большой геополитики.



Не исключаем, что для людей из "сторонних элит" (не из англосаксонского ядра транслюдей) продление жизни проведут так, чтобы они нуждались в регулярных процедурах по "прошивке" своего программного обеспечения и по активизации встроенных в организм технических возможностей. Что даст сильный рычаг для обеспечения преданности и покорности тех, кто милостиво допущен к кругу мировых господ.



При этом невиданно обострится социальное расслоение, и так сегодня крайне большое, вернувшееся к уровню 1920-х годов. Ибо произойдет окончательное скрещивание власти и собственности, причем владыки (главы государств, экономические и финансовые магнаты) могут занимать свои посты буквально десятки лет подряд, обладая при этом сверхчеловеческими способностями и огромным накопленным опытом. С одной стороны, это приведет к дальнейшему сверхнакоплению богатства и власти в небольших сообществах "избранных". С другой, борьба за власть/собственность станет невиданно жестокой. Ведь естественная смена поколений уйдет, диктаторы и олигархи займут свои троны на десятилетия (если не на века). Наступит новый век заговоров, переворотов и политических убийств. Ибо иначе как расчистить себе путь к власти?



Кровь, жестокость и тьма - вот удел политики времен трансгуманизма.



Таковы же и социальные последствия оного перехода. Низы, которые пребудут в состоянии прежнего вида хомо сапиенс, подвергнутся жестокой и эффективной социальной инженерии, попадут в "электронный концлагерь". Их, уже немало оглупленных и разобщенных, втиснут в жесткие рамки системы социального кредита, по сути - в систему подвластных каст. Им дадут дешевые, дебилизирующие развлечения, наркотики, систему социальных подачек. Сделают придатками социальных сетей. Везде заработают камеры слежения, системы распознавания лиц и аномального поведения примитивных сапиенсов. Их жизнь сделают совершенно прозрачной. За хорошее поведение самые послушные получат социальные подачки - что-то типа безусловного определенного дохода. Аналога раздачи хлеба римскому плебсу. Те, кто ведет себя плохо, подвергнутся уморению нищетой и безработицей. Господа с помощью биомедицины создадут и очень послушных, лишенных воли слуг разных специализаций. Огромное развитие получат тайная полиция и спецслужбы, развитая система взаимной слежки и доносительства. В дополнение к не менее развитой системе формирования чувств, желаний, мнений и вкусов у подвластных масс.



Для борьбы с восстаниями низов и для безопасных войн на периферии нового мира у трансчеловеческих господ окажется самая совершенная боевая машинерия. Вплоть до микродронов, тучами-роями сбрасывающихся с самолетов и поражающих заданные личности. Повстанцы и старые армии будут уничтожаться практически без потерь со стороны новых гегемонов. Ведь они явно создадут и ударные космические системы, и огромные системы противоракетной обороны. Ядерное оружие останется лишь в руках империй-гегемонов. Они же станут и обладателями космических боевых платформ, и аэрокосмических флотов. Возросшие богатства и научно-технические возможности позволят закутать целые страны сильной противоракетной обороной, предназначенной для борьбы не только с баллистическими, но и с крылатыми ракетами.



Какими окажутся взаимоотношения между империями планеты, управляемыми транслюдьми? Не предвижу полномасштабных мировых войн и прямых столкновений сверхдержав. Ибо их военно-техническое могущество (ракетно-ядерная мощь, помноженная на силу космического оружия) по-прежнему обеспечит взаимное уничтожение воюющих. Все сведется к борьбе на подрыв противника изнутри. И еще к борьбе на очищаемой от излишнего населения периферии богатого и развитого мира. Краха больших государств можно не прогнозировать: для поддержания мощных научных и промышленных систем, передовых вооруженных сил и социального контроля отмирание государств отменят. Наоборот, государства станут всепроникающими, тотальными.



Но возможно предложить, что на Земле, где население сократится в несколько раз, наступит раздел мира между ведущими силами (Атлантическим Союзом и Великим Китаем - как минимум) и надолго воцарится спокойствие. Как может быть использован этот период? Сие - пока за горизонтом нашего прогноза.



Можно ли спрогнозировать сроки такой перезагрузки мировой истории? С определенной долей уверенности отнесем это на вторую половину XXI века. Если возникновение технических возможностей для появления транслюдей мы относим (вослед за Рэем Курцвейлем) примерно к 2045 году, а схождение в одно русло мегакризисов - к экватору столетия, то все это вызовет быстрый процесс перехода мира в "постчеловеческую историю" как раз в оставшуюся часть столетия.



Русская альтернатива - сверхлюди



Вспомним рассказ великого Алексея Толстого "Голубые города" (1925 год).



И давайте сделаем допущение: РФ кардинально свернула с нынешнего шизофренического "курса" - на Новый курс: курс протекционизма и научно-промышленной индустриализации. И она создает альтернативу трансгуманистическому аду. Она делает долголетие и сверхспособности доступными самому широкому кругу граждан. В самом деле, для вымирающего Русского народа обретение нового качества - спасение от угасания и небытия. Мы создаем расу сверхлюдей, а не "трансов". Добрых титанов, несущих бремя ответственности за род людской, за вид "хомо сапиенс". Они созидают не только Великую Россию на месте нынешних РФ, Белоруссии и Украины, но и центр альтернативного мирового развития. Свою модель цивилизации Будущего. Россию-Ковчег.



А это - грандиозная работа.



В 2010 году автор сих строк вместе с Дмитрием Ицковым выступил инициатором проекта "Россия-2045", каковой заключался в том, чтобы породить расу сверхлюдей, наделенных и сверхспособностями, и бессмертием. Именно тогда была выдвинута идея двужизния: первая половина - человек в обычной или "прокачанной" биологической форме (пускай и с некоторыми техническими дополнениями). Вторая часть - жизнь с возможной пересадкой центральной нервной системы в искусственное тело-аватар. Киборгизация и возможность жить до трех веков (способность мозга сохранять жизнеспособность).



По сути, речь шла о создании цивилизации человека будущего, причем мегапроект "Россия-2045" логично разветвлялся бы на подпроекты. То есть на возобновление космической экспансии, на создание интегральной Меганауки, на построение общества грядущего (подобного нейронной сети головного мозга, с новой Советской властью и самоуправлением динамического типа). Сюда же входили субпроекты тканевой усадебной урбанизации нового типа (футурополисы), новой энергетики, нового транспорта (скоростные наземные магистрали вроде эстакадных экранопланов Бартини-Серьезнова и массовая авиатизация, переход от автомобилей к аэромобилям). Здесь же - создание новой медицины (здраворазвития), умного сельского хозяйства, роботизированной гибкой промышленности со сверхэффективным использованием природных ресурсов.



Причем все эти подпроекты непрестанно создают корпорации мирового уровня, новые виды бизнеса. Ведь порождаются буквально сотни передовых разработок и новейших технологий, которые могут немедленно коммерциализироваться, принося стране доходы и экономический рост, порождая новую науко-промышленность. И еще вовлекая в такие предприятия капиталы и мозги из других стран, где подобного грандиозного Проекта попросту нет. Вот - реальная возможность сотрудничества с самыми энергичными, самыми дальновидными кругами Азии, Латинской Америки, Европы.



Грезы "красного графа" Алексея Толстого в его рассказе "Голубые города" немного наивны, коль глядеть на них с позиций нынешнего дня. Но он уже грезил о достижении физического активного долголетия, если не бессмертия. А это - именно то, что пытается осуществить проект "Россия-2045"! Красный граф мечтал о нанотехнологиях (трансформация на молекулярном уровне). Его футурополис Москва свободен от стад проклятых легковых автомобилей. Место наземного транспорта занимает воздушный: и легкие авиетки, и тяжелые грузовые корабли. Его "будущеград" вписан в трассы небесного транспорта, коему не нужны дорогие, нуждающиеся в постоянном ремонте шоссе и нитки железных дорог. Его Царство Свободы купается в океанах изобильной, дешевой и чистой энергии, одним из важнейших источников коей выступают уран и торий.



То, о чем мечтал Алексей Толстой, технически возможно сегодня. Авиетки? С коротким разбегом, а то и с вертикальным взлетом? Их русские проекты уже давно описаны. Плюс гиропланы-автожиры. Грузовые небесные суда? Это - гибридные ЛА, самолето-дирижабли, построить которые можно за считанные годы. Плюс турбовинтовые корабли нового типа. Пожалуй, мы бы дополнили высотные дома поселками из домов на одну семью, связанными с культурными ядрами старых городов не только воздушными трассами, но и струнными скоростными дорогами Юницкого, эстакадными экранопланами и троллейкарными линиями. Да и мало-этажные городки-сады лучше строить вокруг роботизированных промышленных предприятий нового типа, вокруг НИИ, технопарков и университетов. И пусть островами среди лесов поднимаются еще и гелиоархитектурные комплексы, города-дома Непомнящего. И города-пирамиды Шумовского! К черту тесноту и скученность!



Дешевая и безопасная энергия? Это - взрывобезопасные ядерные станции Максимова и Острецова, скрещения ускорителей и реакторов с подкритической массой, работающие на тории и природном уране. Ради вящей безопасности спрятанные под землей. А может, еще и реакторы на быстрых нейтронах, и реакторы типа БРЕСТ. Наша ветроэнергетика - ветротурбины (реализованная мечта Николая Шама) и ветропанели Зураба Отарашвили. Наша энергетика - это и теплонасосы, и станции с использованием выхода природного водорода по Ларину. Мы тоже можем купаться в реках дешевой и чистой энергии.



Мы продлеваем жизнь творческих и полезных людей с помощью проектов и разработок "России 2045". В наши футурославли едут гении всего мира. Ибо тут кипит работа, захватывающая дух. Здесь снова возрождается Человек: гордый своим трудом труженик, способный и творить, и любить, и оставлять после себя счастливых и здоровых детей. Здесь нет алкогольного и наркотического дурманов. Зато есть самые удивительные лаборатории, студии и мастерские. И раскованный полет фантазии, подкрепленный как строгими формулами, так и сильной "безлюдной" промышленностью. Все это следовало бы в русле превращения России в Империю-Ковчег для самой здоровой части рода людского.



Мы предлагали властям РФ сделать "Россию-2045" государственным мегапроектом. Но воображения у них не хватило. Воистину: если ты не хочешь созидать Будущего сам, то попадешь в будущее, созданное твоими врагами. На правах сырья и добычи.



Фронт возможных работ: Суперакадемия



Но снова вообразим, что действие происходит не в нынешней сырьевой РФ, а в неоиндустриальной Великой России. В ней кипит грандиозная работа. Прежде всего - на философском и междисциплинарном направлении. Наша Академия наук получает новую сверхзадачу, превращаясь в узел философско-междисциплинарной "мозговой сети.



Как будет определяться ценность человека для общества - и право его на долголетие/бессмертие? Какую систему мы породим взамен рабовладельческой системы "социального кредита"? Как мы будем чистить общество от паразитизма, социопатии, вырождения?



Как определить границы вмешательства в биологическую природу человека и допустимые пределы его трансформации? Именно мы должны разработать Антропологическую Хартию, о коей говорит Маринэ Восканян - и предложить ее всему человечеству. Тут же наша Сверхакадемия должна разработать правила взаимоотношений между обычными сапиенсами и сверхлюдьми. Отдельно поставлю направление философского обоснования нового эволюционного скачка человека. Здесь важно совместить и русский космизм, и христианскую патристику, и советские смелые концепции. Здесь же - разработка системы инициации обычных людей в сверхлюди, их предварительной индоктринации.



Работы над созданием новой расы людей-победителей в чисто практическом смысле пойдут но нескольким основным направлениям, которые дополняют друг друга и могут пересекаться.



Во-первых, это раскрытие полного спектра возможностей человека-сапиенса, использующего их сегодня лишь на несколько процентов.



Во-вторых, это NBIC-усовершенствование человека, когда он сам становится фактором своей эволюции.



В-третьих, это - работы по киборгизации человека, по созданию для него второй жизни в новом облике. Возможен ли сей путь в принципе? Сможет ли - для начала - жить мозг обезьяны или собаки, пересаженный в искусственное тело?



Таков абрис грандиозной работы. Каковая в нынешней РФ, повторю, невозможна. Но она органична для России Великой, ступившей на путь сверхиндустриализации и протекционизма новой эры. Ибо это - самый убедительный и действенный ответ на вызов Длинного Жестокого века. Века суровых испытаний для Земли и рода человеческого. Кризис кризисов середины столетия неотвратимо приближается.



Геостратегическое преимущество



"Человеческая жизнь свихнулась на полдороге, и старость наша есть болезнь, которую надо лечить, как всякую другую…" - говорил Илья Мечников, великий русский ученый и один из основателей микробиологии (18451916). Его слова в 1966 году вспоминал председатель Академии наук Белорусской ССР Василий Купревич. Выступая в январе того года на страницах журнала "Техника-молодежи", он писал:



"Человек вышел из-под власти естественного отбора. Он уже не приспосабливается к условиям внешней среды, а создает вокруг себя искусственную благоприятную среду, переделывая природу. Ему не нужна смерть как фактор, ускоряющий совершенствование человечества от поколения к поколению. И мы считаем, что старение и смерть - это результат отсутствия отбора, направленного на создание все более долгоживущих, практически бессмертных видов животных.



Нет никаких теоретических запретов, мешающих ставить вопрос о принципиальной возможности бессмертия. Я глубоко убежден, что рано или поздно наступит эра долгожительства. Сейчас трудно представить себе, что принесет человечеству завоевание бессмертия. Но чтобы такая эра наступила, необходимо вести в этом направлении активные исследования. Как и во всяком деле, здесь нужны энтузиасты, а их, к сожалению, пока чрезвычайно мало: мешает укрепившееся в каждом из нас убеждение в неизбежности смерти и безнадежности борьбы с ней. Это своего рода психологический барьер, который нужно преодолеть…"



Пятью годами раньше британский (а с 1956 г. - и индийский) генетик Джон Холдейн (иностранный член АН СССР с 1942 г.) рисовал мир грядущей расы сверхлюдей. Предупреждая о возможной несостоятельности приравнивания работы человеческого мозга к действию компьютеров, он заявлял, что даже эта несостоятельность "будет так же плодотворна, как и неудачная попытка объяснить строение атома по аналогии с солнечной системой…"



По мнению Холдейна, высказанному накануне полета Юрия Гагарина, человек будущего сможет синтезировать органические вещества, перейдя к самоснабжению. Большинство людей будет жить в тропическом поясе Земли. Люди откажутся от безумного потребления, уничтожающего природу.



Предрекая человеку овладение законами эволюции, британец писал о том, что человек осознает свое место в природе и сумеет планировать свое будущее так, "как мы еще не можем делать сейчас".



СССР был близок к тому, чтобы объявить создание расы новых людей (долгоживущих сверхчеловеков-пилотов звездолетов) государственным мегапроектом. Причем в него входили и космическая экспансия, и овладение энергией будущего - термоядом. Увы, в 1970-е все словно обрезало. СССР упустил свой гигантский исторический шанс на глобальную победу в битве цивилизаций.



Приведем простой пример. Творчество всего нескольких гениев часто буквально преображает окружающий мир и дарит первенство-лидерство той или иной цивилизации. Великий Тесла и Доливо-Добровольский смогли "приручить" переменный ток, считавшийся в 1880-е годы бесперспективным. В результате стало возможным перебрасывать энергию на тысячи километров по линиям электропередач, сооружая могучие силовые станции на больших реках или у источников ископаемого топлива, и приводя в движение моторы на переменном токе. В итоге родился нынешний мир - электрифицированный. Возникла развитая и гибкая промышленность со станками на электродвигателях. Бытовые электроприборы освободили людей от тяжкого домашнего труда и привели к изменению роли женщин. Параллельно гении Попова и Маркони породили мир радиосвязи.



К сожалению, Запад, а не наша страна, смог в полной мере пожать обильные плоды творчества сих гениев. Но представим себе, что русские в силах порождать не единицы, а сотни подобных гениев-сверхтворцов, визионеров и "прорывников". И обеспечивать им все условия для творчества, создав экономику, способную быстро использовать и развивать плоды их творческих озарений. Превращать в серийные их опытные установки, доводя таковые до степени отменного коммерческого продукта. Представьте, что при этом такие гении могут творить и подниматься все выше и выше не какие-то полвека, а век или два. Это - путь к вселенскому могуществу!



Поставить первыми в мире на государственном уровне задачу создания сверхчеловека-творца, притом - почти бессмертного, само по себе означает эпохальную цивилизационную победу. Такой государственно-частно-общественный мегапроект способен вовлечь в себя все прочие программы и проекты страны, наделив их новым качеством. Хоть строительную реновацию, хоть развитие ВПК и промышленности в целом. Ибо сразу же возникает "русло интеграции", появляется единая логика: создания русской Цивилизации Будущего. Мира, в котором мы - победители, где мы навязываем свою логику всем прочим и меняем направление мировой гонки, становясь ее лидером.



И не беда, что первоначально русским не хватит своих технологий. Сама грандиозность Мегапроекта Сверхчеловека потянет в нашу страну разработчиков и гениев всего мира. Потому что их новации найдут применение в захватывающем воображение проекте.



Он сыграет ту же роль могучего ускорителя развития и воспламенителя душ, какими в середине ХХ века стали Космический и Ядерный проекты. Мало того, он и их в себя впитает, даст им новую жизнь! Мы станем решать проблемы разработки ядерных силовых установок для дальних полетов, создания роботов для работы на иных планетах, средств защиты людей от космической радиации при экспедициях наших кораблей в дальнем космосе.



Одновременно мы начнем развивать воздушную космонавтику: легкие космолеты-челноки для работы в околоземье, стартующие без дорогих космодромов, с тяжелых самолетов-носителей (проект МАКС Г. Лозино-Лозинского, НПО "Молния", СССР, 1988 г.). Одновременно получая и дешевый способ вывода полезных нагрузок на орбиту, и средство возвращения оттуда грузов (самолетная посадка). Легкие челноки одновременно станут и мирным орудием, и - при переключении режимов - неотразимыми космическими штурмовиками для нанесения неядерных убийственных ударов по любой цели на поверхности Земли.



И так будет происходить с каждым проектом, с каждой разработкой. Неважно - отечественной или той, что вместе со своими творцами приехала к нам из-за рубежа. Все обретет новый смысл. Сверхсмысл. Начнется процесс междисциплинарной интеграции, когда роботика и новые космические спутники совместятся с составлением карт мозговой активности. Или с планами колонизации Марса.



Огромный огонь Мегапроекта создания почти бессмертного супертворца, нового человека, начнет разбрасывать искры. От каждой станет рождаться очаг развития, новая передовая корпорация. Кто-то станет производить суперлекарства. Кто-то - обогащенную целебную пищу. Кто-то - передовые биомеханические протезы. А кто-то - машины с искусственными мышцами. Каждая такая корпорация сама по себе станет точкой приложения сил - как гениев, так и просто хороших специалистов. Все это даст сильнейший импульс развитию образования и науки, навсегда покончит с ролью России как источника сырья для развитых стран. Страна, словно гигантский пылесос, примется втягивать в себя капиталы и мозги всего мира. Возникнет прочная, интересная, привлекательная Империя - Русский союз. Само русское имя поднимется из грязи и воссияет заново.



Мы даже не можем полностью вообразить себе, какие новые искусство и культура расцветут в стране, обретшей энергию новой Юности, Дерзости, Порыва. И как все это станет еще одной силой, что сплачивает русских и тянет к нам лучших из лучших со всего мира. Силой такой же необоримой, как в свое время - культурное влияние Римской империи. Не воспоминания о славе минувших дней, не безвозвратно ушедшие подвиги прошлого, но великое и будоражащее души Будущее сплотит нас. Наделит способностью творить чудеса и сворачивать горы.



Сама постановка грандиозной задачи на государственном уровне станет величайшей геополитической, исторической, цивилизационной победой. Превращение в страну-первопроходца, смелую и творческую, сделает для нашей Победы тысячекратно больше, чем любые военные экспедиции и "имиджевые" проекты. Не ждать Будущего, отдаваясь на волю иных цивилизаций, но ткать его самим - вот наш путь. Нас не будут волновать мелкие дрязги ветхого мира, их жалкие интриги, нападки. Мы уйдем в великие дела, в сверкающую и пленительную реальность. Захватим цивилизационную инициативу. Победим в борьбе культур и цивилизаций! Без всякой ядерной войны…



Имеющий разум - да поймет нас!



8.10.2020 Источник - завтра

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