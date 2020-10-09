Пятеро одного ждут: в Бишкеке усиливается раскол оппозиции, - Э.Байназаров

07:52 09.10.2020 Президент страны до сих пор находится в столице, за убежищем к Москве он не обращался

Эльнар Байназаров

9.10.2020



В Киргизии продолжается раскол среди оппозиции - в стране созданы два альтернативных координационных совета, а кандидатов на место премьер-министра уже пять. Однако уличные акты мародерства заметно сократились, ситуация возвращается в привычное русло, в столице дежурят дружинники, которые не допускают грабежей, рассказали "Известиям" жители Бишкека. Совбез республики 8 октября заявил о том, что не знает о местонахождении президента страны Сооронбая Жээнбекова, позднее его пресс-секретарь сообщила, что лидер по-прежнему в столице. Россия не получала от киргизского президента прошения об убежище, но если таковое поступит, готова его рассмотреть, заявили "Известиям" в Госдуме. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что Жээнбеков не покинет страну - он ждет стабилизации ситуации, чтобы договориться с оппозицией.



Пропавший президент



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При этом митингующие продолжают требовать отставки президента и захватывать госучреждения

Бишкек переводится с киргизского как "мутовка для взбалтывания кумыса". Сложившаяся в Киргизии на четвертые сутки протестов ситуация как раз нуждается в такой мутовке: на пост премьера претендуют уже пять кандидатов, часть из них требует отставки президента, в то время как на юге проходят митинги сторонников действующего главы государства. Разболтать "политический кумыс" и вернуть ситуацию в легитимное поле мог бы только парламент, но депутаты уже третьи сутки никак не могут собрать кворум.



Среди пятерки кандидатов в кресло премьера больше всего сторонников успел завести политик из партии "Ата-Журт" Садыр Жапаров, которого в ночь на 6 октября митингующие освободили из тюрьмы. На пресс-конференции 7 октября политик уже сидел с табличкой "премьер-министр", хотя необходимого голосования депутатов парламента и назначения еще не было. 8 октября Жапаров даже пожаловался, что ему, как "премьеру", не дают войти в Белый дом и начать работать.



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Тогда же на встрече со своими сторонниками, которые уже второй день подряд собираются на трехтысячный митинг у Дома правительства, Жапаров заявил, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков "просит дать ему спокойно уйти в отставку".



Накануне собравшиеся на заседание депутаты парламента не смогли согласовать вопрос по запуску импичмента президенту - необходимых 80 из 120 голосов не набралось.



Утром 8 октября Совбез Киргизии заявил, что им неизвестно о местоположении главы республики. Вслед за этим последовало объявление о временном закрытии границ страны. Особенно подчеркивалось, что пограничники получили приказ не выпускать из Киргизии высокопоставленных чиновников.



Такие меры объясняются опытом предыдущих переворотов: после "тюльпановой революции" 2005 года президент Аскар Акаев, против которого завели уголовные дела, уехал в Россию, после переворота 2010 года действовавший лидер Курманбек Бакиев бежал в Белоруссию.



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Но сомнения о том, где находится президент, вскоре развеяла его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. Она заявила, что Жээнбеков по-прежнему в Бишкеке, он провел телефонные переговоры с избранным частью депутатов новым спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым.



- В ходе переговоров был затронут вопрос и об импичменте, который обсуждается в стенах парламента. Президент подчеркнул, что сейчас он видит важным вопрос, как я уже говорила, вернуть ситуацию в правовое поле, произвести кадровые назначения, выполнить свою миссию в рамках конституционных полномочий. После этого Сооронбай Жээнбеков готов обсудить этот и другие оставшиеся вопросы, в том числе касающиеся его самого, - проинформировала Стамалиева.



Президент Киргизии не обращался к России за политическим убежищем, однако если подобное прошение последует, Москва готова будет его рассмотреть, заявил "Известиям" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников.



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- Думаю, президент прорабатывал какой-то вариант, в том числе попросить убежища в другой стране. Ранее два лидера республики уже уехали. Если поступит подобная просьба об убежище, думаю, Москва согласится ее рассмотреть, - отметил депутат.



В посольстве Киргизии не смогли предоставить оперативный комментарий на вопрос "Известий", обращался ли президент Жээнбеков за убежищем в Россию.



Леонид Калашников также подчеркнул, что Москва предостерегает третьи страны от вмешательства во внутренние процессы в Киргизии. Политический кризис должен быть решен силами граждан республики, без посторонней помощи, будь то помощь от соседних государств или со стороны Запада, заключил политик.



Юрты и плов

Как рассказал "Известиям" житель Бишкека Аскер, обстановка в городе постепенно возвращается к норме, единственная муниципальная служба, которая продолжает работать бесперебойно, - Тазалык, или местный ЖКХ. Его сотрудники штатно убирают улицы, за что удостаиваются аплодисментов от протестующих на площади Ала-Тоо.



- У Дома правительства народные дружинники приготовили большой казан плова, кормят всех желающих. Раздают маски и призывают соблюдать дистанцию, насколько это возможно. Чтобы еда досталась всем и не возникло давки, волонтеры придумали сделать зигзагообразную очередь, как в аэропорту, - признался Аскер.



Портал "Сейчас KG" отмечает, что у мэрий Бишкека и Оша установили юрты - в них разместят тех, кто будет охранять здания муниципалитетов от захватчиков. Уже третью ночь с наступлением темноты к центральной площади приходят сотни мародеров, однако отпор им дают организованные дружинники. Сами волонтеры, как они подчеркивают, не поддерживают какую-либо политическую силу - они лишь следят за соблюдением порядка.



Остальные четверо кандидатов на должность премьера: Тилек Токтогазиев, Бакыт Дегенбаев, Омурбек Бабанов и действующий вице-премьер Эркин Асрандиев. Все они (кроме Асрандиева) также собирают своих сторонников у различных госучреждений и не признают Жапарова в качестве премьера.



После отставки премьер-министра Кубатбека Боронова правительство возглавил вице-премьер Эркин Асрандиев. 8 октября он провел очередное заседание и отметил: "Несмотря на все сложности, государственные органы продолжат исполнение всех взятых на себя ранее социальных обязательств".



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В соцсетях накануне набрал большую популярность призыв #вернитеСуракматова - так горожане требовали появления мэра Бишкека, чтобы он положил конец мародерствам. И этот хештег сработал: написавший 6 октября заявление об отставке мэр Азиз Суракматов 8 октября заявил, что передумал и возвращается.



Не против Жээнбекова

По мнению политолога Владимира Евсеева, Жээнбеков вряд ли покинет страну в ближайшее время - скорее всего, президент дождется, пока ситуация успокоится, чтобы потом договориться. Эксперт отметил: происходящее в корне отличается от того, что было в 2010 году, когда беспорядки были действительно кровавыми, - погибло свыше 80 человек. И президента Курманбека Бакиева тогда вывозили отрядами спецназа в Белоруссию.



- Текущий протест в Бишкеке не направлен против фигуры президента, главными требованиями были перевыборы в парламент, и это требование уже удовлетворили. Думаю, Жээнбеков сможет достичь компромисса с лидерами партий, - пояснил эксперт "Известиям".



Политолог также подчеркнул, что наиболее вероятный вариант развития событий: после повторных парламентских выборов в стране захотят провести и президентские. Пока неизвестно, будет ли в них участвовать нынешний глава Киргизии.



Между тем старший научный сотрудник центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин считает, что Жээнбеков, несмотря на то что он остается легитимным лидером страны, уже фактически не ведет себя как президент. По словам эксперта, он выступает в основном вторым номером, с заявлениями вроде "я жду предложений от оппозиции", вместо того, чтобы самому попытаться навести порядок и взять ответственность за происходящее в стране.



Сторонники президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова собираются на митинг у здания мэрии на центральной площади в Оше

Сторонники президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова собираются на митинг у здания мэрии на центральной площади в Оше



- Люди оспаривали выборы в парламент, но никак не президентство Жээнбекова, его самого никто не думал свергать. Но он сам ведет себя не как президент, он испугался этой ситуации и самоустранился из публичного поля - он не выходит на площадь, не встречается с лидерами оппозиции, - отметил политолог.



К тому же не следует сбрасывать со счетов, что у Жээнбекова серьезная поддержка на юге республики. В Оше 8 октября прошли массовые митинги его сторонников, там не разделяют мнение "северян", пояснил эксперт. Источник - известия

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