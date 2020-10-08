Цель – не только Сирия. Глубинная трансформация международного права затронет всех, - А.Мезяев

08:23 09.10.2020

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 08.10.2020



Под прикрытием расследования преступлений против человечества создаются сомнительные юридические механизмы, призванные наказывать неугодных.



В последние недели произошли два международных события, видимой целью которых, казалось бы, является Сирия. Однако при ближайшем рассмотрении эта новая атака на Сирию имеет гораздо более широкий круг целей, а именно любое государство.



Петр Дуда по возвращении из Минска. Источник: tysol.pl



Первое. В конце сентября правительство Нидерландов объявило, что собирается направить иск в Международный Суд ООН против правительства Сирийской Арабской Республики. Основание иска – "совершение сирийскими властями пыток и других международных преступлений".



Второе. В начале октября был опубликован очередной доклад т. н. Международного механизма по расследованию международных преступлений в Сирии, в котором сообщается о "прогрессе" в сборе материалов для судебных дел.



Две данных атаки в юридической войне отражают два важнейших ее направления. Во-первых, создаются новые институты, претендующие считаться международно-правовыми, но на самом деле таковыми не являющиеся. Во-вторых, происходит захват уже имеющихся международно-правовых институтов и превращение их механизмы, функционирующие как глобальные (транснациональные).



Юридическая война внешне выглядит менее жестокой, чем война оружия, но она может иметь не менее тяжкие последствия. Яркий пример тому – Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), который во время натовских бомбардировок в 1999 году издал обвинительный акт против президента С. Милошевича. Югославское руководство было объявлено преступным, что поставило преграду оказания ему помощи. То же произошло в 2013 году во время агрессии НАТО против Ливии. Международный уголовный суд (МУС) издал обвинительный акт в отношении Каддафи. Имеются и другие примеры, когда юридические атаки приводят к финансовым потерям в юридической войне, сопоставимым с выплатой грабительских контрибуций по итогам войны.



Рассмотрим две новые атаки против Сирии.



Забота Нидерландов о несчастных сирийцах и попытка их защиты в Международном Суде ООН (МС ООН), конечно, чистой воды лицемерие. Напомним, что во время бомбардировок Югославии, в которых принимали участие и Нидерланды, их юристы крючкотворствовали в том же суде, утверждая, что у Суда ООН нет надлежащей юрисдикции для рассмотрения этого дела.



Лицемерие Нидерландов проявляется в том, что сейчас они пытаются доказать, что имеют право возбудить дело против Сирии на основе Конвенции против пыток. В то же время в деле Югославии они прямо участвовали в бомбардировках, но утверждали, что МС ООН не может рассматривать дело, так как не обладает юрисдикцией. То есть иск Нидерландов против Сирии, поданный в Международный Суд ООН, имеет целью не защиту людей от пыток, а юридическую делегитимизацию и следующую далее в СМИ демонизацию сирийского руководства. Объявление Сирии виновной в совершении международных преступлений будет служить для придания законных черт внешней агрессии против этой страны.



Что же касается "Механизма по Сирии" (полное название "Международный беспристрастный и независимый механизм по содействию проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, и их судебному преследованию"), то напомним, что это он был создан в декабре 2016 года путем принятия резолюции Генеральной Ассамблеей ООН.



Президент "Механизма по Сирии" Мадемуазель Марши-Уэль



Президент "Механизма по Сирии" мадемуазель Марши-Уэль



Спонсорами идеи создания "механизма" по Сирии стала небольшая группа западных (1) и ближневосточных (2) стран, к которым были подтянуты и другие прозападные режимы для обеспечения "представительности" проекта. Несмотря на то, что резолюция была принята большинством голосов, против нее резко возражали Россия, Иран, Китай, Венесуэла, Куба и др. Всего проголосовало против только 15 стран, но при этом 52 государства воздержались, а 20 просто не голосовали. Таким образом, хотя резолюция о создании "Механизма по Сирии" и прошла, почти половина государств-членов ООН за нее не голосовала. И не случайно. Кроме явно провокационного характера этой резолюции, она еще готовилась в тайне.



В официальной позиции Российской Федерации, которая была представлена перед началом недавно начавшейся 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится: "Продолжаем исходить из юридической ничтожности Международного беспристрастного и независимого механизма для содействия проведению расследований в отношении лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные в Сирии с марта 2011 г., учрежденного ГА ООН с превышением ее полномочий. Возражаем против перевода финансирования Механизма на бюджет ООН".



Для того чтобы увидеть оскал "Механизма по Сирии" уже сейчас, стоит внимательно изучить его последний доклад. Обратим внимание на две цитаты:



1. "Механизм продолжит обращаться к … государствам, которые публично возражают против его мандата" (параграф 15, с. 6). Это означает, что данный институт собирается проводить политику "выламывания рук" и публично заявляет об этом. Нам, мол, известна ваша позиция, что мы незаконны, но мы все равно достанем вас. Как известно, у трибунала по бывшей Югославии это получилось. Почему же не получится у "Механизма по Сирии"?;



2. "Число источников, с которыми Механизм прямо или косвенно взаимодействует в целях сбора информации и доказательств, увеличилось и составило более 220…" (параграф 11; с. 5). А это означает, что в "Механизме" никто серьезно ничего доказывать не собирается. Что такое "более 220" источников, которые "Механизм" использовал за четыре года! Эту цифру называют неспроста: там хотят показать, что в "Механизме" никто не боится сгореть со стыда за полное отсутствие реальной работы. А главное в том, что никто ничего доказывать не будет, поэтому реальные доказательства и не собирают. Механизм собирается "шить" дела. Если у трибунала по бывшей Югославии и у Международного уголовного суда это получается, почему не получится у "Механизма по Сирии"?



Впрочем, у "Механизма по Сирии" имеется еще одна новелла. В уставном документе "Механизма" записано, что суды по делам, подготовленным механизмом, могут проводить как международные, так и национальные суды. Получается новый гибридный монстр!



* * *



"Механизация" современной международной уголовной юстиции – новое явление в международном праве. После завершения деятельности двух первых международных уголовных трибуналов (по бывшей Югославии и Руанде) был создан т. н. Остаточный механизм. Целью этого "механизма" является продолжение деятельности обоих трибуналов. Под новым "механистическим" названием скрываются два полноценных (и даже усилившихся) трибунала. В 2016 году создан "механизм" по Сирии. В 2017 году создается новый "механизм" по Мьянме...



Смысл этой "механизации" международной юстиции заключается отнюдь не в привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении международных преступлений в Сирии или в других странах, хотя идея создать институт внешнего управления в отношении них также имеет место. Главное в другом: в формировании институтов, которые создаются вне рамок международного права, но подделываются под международно-правовые. Эти институты создаются органами, которые не имеют права их создавать. В результате возникают репрессивные учреждения, разрушающие основу международного права, а именно принцип суверенного равенства государств.



Под видом международного права данные "механизмы" творят новую реальность. Пока они мимикрируют под международное право, но это лишь до поры до времени.



Как только международное право будет полностью разрушено, новые "механизмы" начнут вершить "беспристрастное и независимое" правосудие не только в отношении Сирии…



Примечания



(1) Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Дания, Нидерланды, Финляндия, Канада, Швейцария, Швеция и др.

(2) Бахрейн, Йемен, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и др.