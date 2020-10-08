Идет война нагорная. Конфликт в Закавказье пока не под силу никакой дипломатии, - "Къ"

08:35 09.10.2020

Айк Халатян, Кирилл Кривошеев, "Коммерсант", 9 октября



Четверг оказался богатым на новости как с фронта, так и из тыла нагорно-карабахского конфликта. На фоне серьезных боев на южном участке фронта, неподалеку от города Джебраила, армянские власти занимались поисками врагов внутри страны. Речь шла о распространителях слухов о том, что "это на самом деле договорная война" и "удерживать позиции нет смысла". После гневного заявления на эту тему премьер-министра Армении Никола Пашиняна от должности был освобожден глава Службы национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамян. Тем временем международные посредники пытаются за закрытыми дверями найти способ остановить стрельбу - однако по-прежнему безуспешно.

8 октября под плотным артиллерийским огнем вновь оказались столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), Степанакерт, и Шуша - город, который в советское время был населен преимущественно азербайджанцами. Попали снаряды и по символу Шуши - собору Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Спасителя). "Это проявление вандализма, направленное против человеческих и Божьих законов. Восстановим",- написал в Facebook президент НКР Араик Арутюнян.

Затем обстрел затих на несколько часов, а когда на место приехали представители СМИ - возобновился. "Ранены два российских журналиста и их сопровождающий. Все они граждане России",- сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Выяснилось, что ранения получили блогер Юрий Котенок, известный по работе в Донбассе, и корреспондент портала "Офицеры России" Левон Арзанов.



Минобороны Азербайджана ожидаемо отрицало, что это был "преднамеренный и прицельный удар по церкви и журналистам" (такую формулировку использовал омбудсмен НКР Артак Бегларян). "Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями азербайджанской армии. В отличие от вооруженных сил Армении, которые при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозным памятником архитектуры, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники",- утверждали в ведомстве.



При этом в Баку продолжали рапортовать об успешном наступлении. "Противнику наносятся удары вдоль всей линии фронта, он несет большие потери в живой силе",- заявил пресс-секретарь Минобороны Анар Эйвазов. Между тем главное из своих заявленных достижений - взятие города Джебраила - азербайджанцы пока что не подкрепили кадрами с места, хотя видеозапись из расположенных неподалеку сел Шукурбейли и Шахбей есть. Это вызывает немало споров - под чьим же контролем находится город, оставленный жителями четверть века назад. Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, "на южном направлении (а Джебраил расположен именно там.- "Ъ"), противник предпринял попытку атаки, однако, потеряв три единицы военной техники и более 20 военнослужащих убитыми и ранеными, бежал в составе батальона с подступов Джебраила".



Сомнения в том, что Джебраил по-прежнему остается под контролем армян, стоили аккредитации спецкору "Новой газеты" Илье Азару - во всяком случае, так утверждает он сам. В материале "Война у южных ворот" господин Азар процитировал армянского добровольца Артура Оганисяна, который рассказал о катастрофической ситуации на южном фронте, где он воевал. "Они (власти Армении.- "Ъ") обманывают людей! Они солдат 18-летних отправили на фронт с одним автоматом. "Извините, нет патронов, извините, нет танков". Бронежилеты - убитые полностью. Там ничего нет!" - возмущался солдат.



Джебраил, по его словам, давно потерян - город вопреки приказу сдал офицер, желавший спасти жизни солдат.

Премьер Армении Никол Пашинян тоже рассказал о распространении панических настроений на фронте. Но, по его словам, это дело рук предателей, которых надо найти. "Несколько дней назад я получил тревожный сигнал о том, что на линии фронта появились некие люди и убеждают воюющих солдат, что Никол продал земли, что это на самом деле договорная война, "вас привели сюда и посадили в мясорубку, чтобы перебить, чтобы договоренность не была очевидна", что удерживать позиции нет смысла,- написал господин Пашинян в Facebook.- Согласно некоторой информации, солдат убеждали, даже приказали сдать некоторые позиции врагу. По моему поручению СНБ начала расследование и выявила одного из главных действующих лиц - им оказался житель Степанакерта, его задержали в Ереване". При этом вскоре стало известно, что от должности освобожден глава СНБ Аргишти Кярамян.

Тем временем судьбу затянувшегося уже на две недели обострения по-прежнему пытаются решить дипломаты - правда, без особых прорывов. В четверг в Женеве собрались представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США. Как сообщили "РИА Новости" в постпредстве Франции при женевском отделении ООН, встреча проходила "в секретном месте и в закрытом формате". При этом известно, что с представителями Минской группы в Женеве встречался глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Но о чем именно удалось договориться, так никто и не сообщил.



Следующим важным дипломатическим событием станет визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Москву 12 октября.

Зато некая определенность появилась в позиции Организации договора о коллективной безопасности, куда входят среди прочих Россия и Армения. Как дал понять генсек организации Станислав Зась, в организации не верят в прямое военное вмешательство в конфликт Турции. "Я все-таки думаю, что до этого не дойдет",- сказал он. И, давая интервью RT, добавил: "Если Турция действует в рамках мандата Минской группы ОБСЕ, то она имеет на это полное право. Если она выходит за те рамки, мы это не приветствуем, равно как и (вмешательство.- "Ъ") других стран". При этом участие в конфликте наемников из стран Ближнего Востока вызывает все меньше сомнений. "Мне сейчас трудно судить о масштабах и организации переброски боевиков в зону карабахского конфликта. По всей видимости, она есть",- сказал господин Зась, тем самым подтвердив слова представителей МИДа и Службы внешней разведки РФ.