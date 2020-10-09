Навстречу Казвыборам: зачем "Нур Отану" нужны реформы, - Д.Ашимбаев

09:07 09.10.2020 Навстречу выборам: зачем "Нур Отану" нужны реформы

Д.Ашимбаев: Партия уже третьи выборы подряд получает квалифицированное большинство в Мажилисе, однако ее имидж стал становиться все более проблемным. Население, нужно сказать, в массе не видит различия между партией в целом и министрами и акимами, входящими в ее ряды, а в случае с последними - еще и возглавляющими ее филиалы на местах



zakon.kz, 7 октября



Политолог Данияр Ашимбаев рассуждает на тему о истоках праймериз в Nur Otan и к чему они приведут, передает zakon.kz.

История партийного строительства в Казахстане достаточно обширна, в том числе и по линии конструирования правящей партии. Как известно, осенью 1991 года Коммунистическая партия Казахстана была преобразована в Социалистическую партию, которая еще несколько лет была одной из крупнейших политических сил страны, но менее чем через 5 лет практически прекратила свое существование.



Менее известно, что перед организационным съездом рассматривался вопрос о том, что лидером СПК станет президент Назарбаев, только что сложивший полномочия первого секретаря ЦК КПК и члена Политбюро ЦК КПСС.

Тогда первый президент принял очень взвешенное решение отказаться от партийного статуса и стать надпартийным лидером. Это соображение отображало реальный общественный запрос начала 90-х и кроме того было основано на другом важном аспекте. КПСС была цементирующей силой советского общества, государства, экономики, и ее быстрый распад в последние годы перестройки поставил серьезный вопрос о заполнении вакуума власти. Назарбаев, заявивший в тот период идеологическую формулу "без правых и левых", противопоставил анархии сильную президентскую власть и обеспечил стабильность и согласие в республике.

Вместе с тем, рыхлость партийного поля в тогдашнем Верховном Совете, в целом лояльном президенту, привели к постоянным конфликтам по поводу экономических реформ. Возник, с одной стороны, запрос на политический центризм, а с другой - запрос на президентскую партию.



В 1993 г. возник СНЕК (Союз народного единства Казахстана), который считался как бы ответом на эти запросы, но Назарбаев предпочитал выдерживать определенную дистанцию. СНЕК быстро стал восприниматься "партией чиновников" и не смог обеспечить большинства на выборах 1994 года. В 1995 г. из СНЕКа-ПНЕКа вышла Демократическая партия, из последней в 1997 г. вышло Либеральное движение.

Но все эти проекты воспринимались как инструменты политической игры для противодействия набирающей силы оппозиции в лице "Азамата" и Компартии. В начале 1999 г. было принято решение о создании новой политической силы - партии "Отан", основу которой составили не прежние партии, а предвыборный штаб Нурсултана Назарбаева на президентских выборах. Это очень важный момент, на который редко обращают внимание. Сначала состоялся учредительный съезд новой партии, а потом - объединительный, на котором в ряды новой партии влились ПНЕК, ДПК, ЛДК и другие структуры.



Партия, нужно сказать, первые годы не доминировала в политическом пространстве, постепенно наращивая свой рейтинг: в 1999 г. она получила 30,9% на выборах, в 2004 г. - 60,6%, в 2007 г. - 88,4% (уже как "Нур Отан"), в 2012 г. - 80,9%, в 2016 г. - 82,2%.

В партийной истории, тесно связанной с новейшей историей страны, нужно отметить несколько моментов. "Главная партия" выполняла несколько функций. Во-первых, противодействие оппозиции и радикалам, а также новоявленным "союзникам" из числа различных олигархических структур. Во-вторых, являлась партийно-электоральным воплощением курса Нурсултана Назарбаева как главы государства. В-третьих, периодически брала на себя роль не "партии власти", а "правящей партии", осуществляя работу по повышению качества исполнительной власти. Кроме того, после скандальных выборов 2003 г. (в маслихаты) и 2004 г. (в Мажилис), когда конкуренция в одномандатных округах развернулась не столько между властью и оппозицией, сколько среди представителей региональных элит с использованием всевозможных "грязных" технологий (черный пиар, скупка голосов и т.д.), партия взяла на себя роль фильтра, который стал отсеивать "левых кандидатов".



Партия уже третьи выборы подряд получает квалифицированное большинство в Мажилисе, однако ее имидж стал становиться все более проблемным. Население, нужно сказать, в массе не видит различия между партией в целом и министрами и акимами, входящими в ее ряды, а в случае с последними - еще и возглавляющими ее филиалы на местах. С другой стороны, подобная грань, разделяющая ответственность в определенном смысле и не нужна. Вместе с тем, региональные власти, генерирующие проблемы, негативно влияющие на рейтинг партии, проявляют нездоровую заинтересованность в максимизации электоральных результатов, выдавая последние за политическую оценку своей работы и продвигая нужных кандидатов в депутаты на местном и центральном уровнях.



Пикантность ситуации добавила и прошлогодняя смена власти, при которой руководство партией осталось за первым президентом, а власть в стране перешла к новому главе государства. Тот факт, что избирательную кампанию Токаева вела партия "Нур Отан", для многих наблюдателей ситуацию не изменил. Но - для избирателей партия и власть представляют собой тождественные понятия.

На власти лежит ответственность за социально-экономические проблемы, за коррупционные правонарушения, за злоупотребления в ходе карантинных мероприятий. Снижение курса тенге давно не связывается с макроэкономической конъюнктурой и колебаниями цен на нефть на мировых биржах. Избиратель твердо убежден - "власть что-то мутит". Свыше 6 млн. человек обратилось за пособием по потере работы или дохода весной этого года. С членами семей - это больше половины населения страны. Кыргызский опыт - хороший пример того, как население реагирует на обнищание и слабую власть. Опыт Беларуси - пример того, что накачанная извне, аполитичная доселе молодежь может неделями ходить на акции протеста. Далеко ходить за примерами не нужно: голосование за Косанова - яркое проявление протестного голосования. Понятно, что в этой ситуации выдвижение списка "Нур Отана" в традиционном исполнении на выборах - это политическое самоубийство власти.



Нурсултан Назарбаев и его новый заместитель по партии Бауыржан Байбек в этих условиях нашли единственное возможное решение - "перезагрузка" партии. Партия провела чистку рядов, а затем представила проект открытых праймериз, в ходе которых ряды партии пополнили тысячи общественных активистов и молодежи. Партия выработала механизм достаточно демократичного голосования, минимизирующий нарушения и использование административного ресурса. Были проведены дебаты, в ходе которых и кандидаты, и партия получили хороший опыт. Органы партийного контроля жестко пресекали нарушения - многие были сняты с праймериз или получили партийные взыскания. Эту часть кампании партийная команда сыграла очень качественно.

Естественно, "противная сторона" в лице акиматов тоже приняла участие в праймериз, будучи кровно заинтересованной в лояльном себе депутатском корпусе. Многие активисты не приняли в учет то обстоятельство, что основой партии являются первичные парторганизации, базирующиеся на трудовых коллективах, и провели кампанию преимущественно в социальных сетях, "промахнувшись" мимо целевой аудитории.



Региональные власти использовали накопленный опыт, традицию и свои ресурсы, чтобы провести своих кандидатов. С другой стороны, нужно понимать, что те же акимы в качестве кандидатов в депутаты не есть зло. Опытные руководители, хорошо знающие местные проблемы, для парламента - только плюс. Новейшая история знает немало примеров, когда бывшие чиновники в стенах парламентах становились яркими оппонентами власти. Главное - в дозированности этой категории и в том, чтобы желание иметь верный и молчаливый маслихат, не переходило в фанатизм.

Главная проблема местных органов власти в том, что, обеспечивая себе лояльных депутатов, они совсем утратили связь с реальностью, уверовали в свою непогрешимость. Линия на открытые праймериз во многом должна была решить эту проблему. Особенность депутатского корпуса в том, что даже относительно небольшая доля независимых депутатов (независимо от партийной принадлежности) сильно влияет на мнение инертного в основе своей большинства.



Сама идея праймериз в Казахстане, надо признать, не нова. Году в 2001-м открытые выборы лидера проводились Гражданской партией. Сам "Нур Отан" периодически использовал этот механизм для отбора кандидатов по одномандатным округам на местных выборах. Но по массовости, транспарентности и идеологии кампания 2020 года стала беспрецедентной.

Нужно отметить, что партии удалось перехватить политическую инициативу и обеспечить серьезное обновление партийного актива. Даже прежним депутатам маслихатов, которых не было слышно с момента прошлых выборов, пришлось - иногда впервые в жизни - пройти через дебаты и голосование. С точки зрения политической логики задачи, стоящие перед партией, были вполне успешно реализованы. Теперь очередь за всенародными выборами, которые должны пройти в январе будущего года. Источник - zakon.kz

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