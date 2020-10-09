 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.10.2020
12:53  Скончался Узб-академик-сейсмолог Турсунбай Рашидов
12:50  Всем найдут дело. В Узбе создана "Правительственная комиссия по вопросам развития экспорта и инвестиций"
11:45  Иерусалим в турецком прицеле: следующей может стать Украина, - А.Ганжа
11:17  Тимур Бекмамбетов раздал призы 42-го Московского международного кинофестиваля
11:09  Ошмяка самозванца генерала Асанова уговорили убраться из министров МВД Киргизии
11:06  Кошмар на улице Путина: Россия может растерять последних союзников, - М.Ростовский
11:00  Бишкек. Свергнутый "президент" Жээнбеков указом отправил в отставку разогнанное "правительство" Боронова

10:58  Баку и Ереван согласились на прямые переговоры ("консультации") в Москве
10:40  Аэропорт Шымкента может достаться любому за 5 миллиардов
09:21  Может ли цифровой юань поменять мировой валютный порядок? - В.Катасонов
09:07  Навстречу Казвыборам: зачем "Нур Отану" нужны реформы, - Д.Ашимбаев
08:37  Турция пытается возродить империю. Ей очень надо стать патроном в регионе, - И.Шатров
08:35  Идет война нагорная. Конфликт в Закавказье пока не под силу никакой дипломатии, - "Къ"
08:23  Цель – не только Сирия. Глубинная трансформация международного права затронет всех, - А.Мезяев
08:20  "Турция Эрдогана издевается над Кремлем и Белым домом", - Le Monde
07:52  Пятеро одного ждут: в Бишкеке усиливается раскол оппозиции, - Э.Байназаров
07:45  Альтернативная футурология. Русский ответ на трансгуманизм, - Максим Калашников
07:12  Пандемия столкнет в абсолютную нищету 150 млн людей, - Die Welt
06:02  Второй европейский: в странах ЕС опять вводят ограничения из-за COVID
01:28  Китай: "Не волнуйтесь, мы все уже привиты", - Der Spiegel
00:37  Китайский флот взял количеством, но прирастает качеством, - В.Карнозов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Аэропорт Шымкента может достаться любому за 5 миллиардов
10:40 09.10.2020

Условия торгов по продаже шымкентского аэропорта возмутили депутатов. Мажилисмен Аманжан Жамалов сегодня заявил, что воздушная гавань может уйти за бесценок. И попасть аэропорт может в руки людей, совершенно ничего не смыслящих в этой сфере

Ирина Морозова, 7 октября

Условия торгов по продаже шымкентского аэропорта возмутили депутатов. Мажилисмен Аманжан Жамалов сегодня заявил, что воздушная гавань может уйти за бесценок. И попасть аэропорт может в руки людей, совершенно ничего не смыслящих в этой сфере.

Аманжан Жамалов, депутат Мажилиса Парламента РК:
– Создается впечатление, что кому-то выгодно провести этот конкурс быстро и без шума. Что удивительно, в конкурсе могут участвовать даже физические лица и индивидуальный предприниматели. Спрашивается: как оно, физическое лицо, может управлять целым аэропортом? Это ставит под сомнение будущие перспективы аэропорта города.

На торги аэропорт выставлен за 5 миллиардов. Цена, по мнению депутатов, явно занижена. При этом доход аэропорта в прошлом году составил 3 миллиарда тенге. В Мажилисе требуют от правительства продлить конкурс – чтобы собрать как можно больше квалифицированных участников и изменить его условия. Правда, сделать это вряд ли успеют. Конкурс, объявленный 18 сентября, заканчивается завтра утром.

Тендер на передачу аэропорта в доверительное управление на 10 лет объявило управление пассажирского транспорта Шымкента. Там ничего "странного" не видят и обеспокоенного депутата не поддержавают. Говорят, конкурс проходит по всем правилам.
Мухтар Коканбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента:
– Я не могу знать, кому это выгодно, но конкурс идет открытым. Он выставлен на соответствующем портале, на соответствующем сайте. Конкурс был объявлен с 18-го, прием документов идет по 8-е, по завтрашний день. Здесь сказать, что тихо, бесшумно, я не могу согласиться с этим.

Источник - ktk.kz,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602229200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал Договор о правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Украиной
- Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с руководством крупных российских компаний реализацию совместных проектов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2020 года №646
- Межведомственной комиссией принят ряд решений по исполнению поручений Главы государства
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- "КазМунайГаз" и "ЛУКОЙЛ" подписали соглашение по проекту "Аль-Фараби"
- Идет война нагорная
- Турция пытается возродить империю. Ей очень надо стать патроном в регионе
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  