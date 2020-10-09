Аэропорт Шымкента может достаться любому за 5 миллиардов

10:40 09.10.2020

Условия торгов по продаже шымкентского аэропорта возмутили депутатов. Мажилисмен Аманжан Жамалов сегодня заявил, что воздушная гавань может уйти за бесценок. И попасть аэропорт может в руки людей, совершенно ничего не смыслящих в этой сфере



Ирина Морозова, 7 октября



Условия торгов по продаже шымкентского аэропорта возмутили депутатов. Мажилисмен Аманжан Жамалов сегодня заявил, что воздушная гавань может уйти за бесценок. И попасть аэропорт может в руки людей, совершенно ничего не смыслящих в этой сфере.



Аманжан Жамалов, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Создается впечатление, что кому-то выгодно провести этот конкурс быстро и без шума. Что удивительно, в конкурсе могут участвовать даже физические лица и индивидуальный предприниматели. Спрашивается: как оно, физическое лицо, может управлять целым аэропортом? Это ставит под сомнение будущие перспективы аэропорта города.



На торги аэропорт выставлен за 5 миллиардов. Цена, по мнению депутатов, явно занижена. При этом доход аэропорта в прошлом году составил 3 миллиарда тенге. В Мажилисе требуют от правительства продлить конкурс – чтобы собрать как можно больше квалифицированных участников и изменить его условия. Правда, сделать это вряд ли успеют. Конкурс, объявленный 18 сентября, заканчивается завтра утром.



Тендер на передачу аэропорта в доверительное управление на 10 лет объявило управление пассажирского транспорта Шымкента. Там ничего "странного" не видят и обеспокоенного депутата не поддержавают. Говорят, конкурс проходит по всем правилам.

Мухтар Коканбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента:

– Я не могу знать, кому это выгодно, но конкурс идет открытым. Он выставлен на соответствующем портале, на соответствующем сайте. Конкурс был объявлен с 18-го, прием документов идет по 8-е, по завтрашний день. Здесь сказать, что тихо, бесшумно, я не могу согласиться с этим.