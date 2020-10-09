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Баку и Ереван согласились на прямые переговоры ("консультации") в Москве
10:58 09.10.2020

Баку и Ереван приняли предложение Путина о консультациях в Москве

Разрушения после боев в Нагорном Карабахе (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)
МИДы Армении и Азербайджана согласились участвовать в консультациях в Москве по вопросу прекращения боев в Нагорном Карабахе, заявила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает "РИА Новости".

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", - сказала Захарова.

Накануне с таким предложением выступил президент Владимир Путин.

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Путин призвал прекратить бои в Карабахе
Путин призвал прекратить бои, чтобы стороны могли обменяться телами погибших и пленными. Для консультаций в Москву пригласили министров иностранных дел Азербайджана и Армении, переговоры пройдут при посредничестве Лаврова

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
Президент призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям, сообщается на сайте Кремля.

"Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными", - говорится в сообщении.

Президент решил выступить с обращением после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром республики Армении Николом Пашиняном.

Для консультаций по вопросу прекращения боев в Карабахе в Москву пригласили министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Переговоры пройдут при посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова.

События в Нагорном Карабахе Путин назвал огромной трагедией. "Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен", - сказал президент. Он отметил, что в России живут множество армян и азербайджанцев, и в обеих странах проживают не чужие россиянам люди.

С 27 сентября, когда между Арменией и Азербайджаном возобновились бои, Путин по инициативе Еревана провел четыре телефонных разговора с Пашиняном. 7 октября впервые с начала конфликта он обсудил ситуацию по телефону и с Алиевым.

Источник - rbc.ru
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