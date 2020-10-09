Бишкек. Свергнутый "президент" Жээнбеков указом отправил в отставку разогнанное "правительство" Боронова

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11:00 09.10.2020
Президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьер-министра
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра. Указ размещен на сайте главы государства.
В документе говорится, что те, кто занимал посты вице-премьеров и министров, продолжат исполнение обязанностей членов правительства +до формирования нового состава кабинета министров.