Бишкек. Свергнутый "президент" Жээнбеков указом отправил в отставку разогнанное "правительство" Боронова

11:00 09.10.2020

Президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьер-министра



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра. Указ размещен на сайте главы государства.



В документе говорится, что те, кто занимал посты вице-премьеров и министров, продолжат исполнение обязанностей членов правительства +до формирования нового состава кабинета министров.