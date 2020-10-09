Ошмяка самозванца генерала Асанова уговорили убраться из министров МВД Киргизии

11:09 09.10.2020

Курсан Асанов покинул здание МВД, сообщили 9 октября в пресс-службе министерства.



"В эти октябрьские дни, когда в стране сложилась острая политическая обстановка, силовые структуры и правоохранительные органы должны оставаться вне политики и не должны быть орудием для достижения корыстных целей определенных групп.



Личный состав МВД и ветераны ОВД сплотились, ведь цель одна – установить мир и стабильность в стране. В связи с чем Курсан Асанов покинул здании МВД", - сообщили в министерстве.

Подробнее: kg.akipress.org/news:1652509/?f=cp