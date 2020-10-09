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Ошмяка самозванца генерала Асанова уговорили убраться из министров МВД Киргизии
11:09 09.10.2020

Курсан Асанов покинул здание МВД, сообщили 9 октября в пресс-службе министерства.

"В эти октябрьские дни, когда в стране сложилась острая политическая обстановка, силовые структуры и правоохранительные органы должны оставаться вне политики и не должны быть орудием для достижения корыстных целей определенных групп.

Личный состав МВД и ветераны ОВД сплотились, ведь цель одна – установить мир и стабильность в стране. В связи с чем Курсан Асанов покинул здании МВД", - сообщили в министерстве.
Подробнее: kg.akipress.org/news:1652509/?f=cp

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Источник - kg.akipress.org
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