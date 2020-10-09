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Тимур Бекмамбетов раздал призы 42-го Московского международного кинофестиваля
11:17 09.10.2020

В российской столице подвели итоги 42-го Московского международного кинофестиваля. Гран-при кинофорума "Золотой Георгий" достался фильму "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Награду победителю вручал председатель жюри основного конкурса – режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

Выйдя на сцену, Бекмамбетов признался, что минувшая неделя выдалась для него непростой. За семь дней сам он посмотрел 14 фильмов, всего же в рамках фестиваля было показано 220 картин из 40 стран мира. К тому же впервые мероприятие проходило в условиях пандемии. Организаторы кинофорума тщательно следили за тем, чтобы все зрители были в масках и перчатках и соблюдали социальную дистанцию. Конечно, ажиотажа прежних лет в этом году не наблюдалось, но тем не менее интерес к фестивальным фильмам не ослабевал.

По словам Тимура Бекмамбетова, возвращение к привычной жизни будет долгим, однако не стоит поддаваться унынию. Ведь бывали времена и пострашнее. Речь режиссера стала своеобразной прелюдией к объявлению фильма-победителя. "Блокадный дневник", в основу которого легли воспоминания поэтессы Ольги Берггольц и писателя Даниила Гранина, переживших осаду Ленинграда, также завоевал приз зрительских симпатий.

Статуэтку за лучшую режиссуру получила картина "Хильда" режиссера Риши Пэлема. Также эта лента была отмечена в номинации "Лучшая женская роль": награду завоевала актриса Меган Первис. Картина рассказывает об этапе взросления старшеклассницы Хильды, которая учится заботиться о младшей сестре на фоне развода родителей и прочих жизненных неурядиц. Справляться с проблемами ей помогает увлечение танцами.

Лучшим актером признан Гур Бентвич, сыгравший в израильском фильме "Как сыр в масле". "Серебряный Георгий" за лучший документальный фильм достался корейской ленте "Ноктюрн", рассказывающей о музыканте с особенностями развития. А лучшей короткометражкой назвали картину "Боюсь забыть твое лицо" египетского режиссера Самеха Алаа.

Приз за многолетнее служение искусству кино был вручен актрисе и режиссеру Светлане Дружининой.

К сожалению, фильм "Судьба" Жанны Исабаевой и картина Ким Ки Дука "Растворяться", созданная совместно кинематографистами Казахстана и Южной Кореи, остались без наград.

9 Октября 2020 Ольга ХРАБРЫХ | Москва

Источник - express-k.kz
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