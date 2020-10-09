Всем найдут дело. В Узбе создана "Правительственная комиссия по вопросам развития экспорта и инвестиций"

12:50 09.10.2020

В Узбекистане создана правительственная комиссия по вопросам развития экспорта и инвестиций, сообщает Trend со ссылкой на Дуне.



По информации министерства юстиции, соответствующее положение было утверждено постановлением правительства.



Согласно документу заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министр инвестиций и внешней торговли является председателем правительственной комиссии.



Основными задачами комиссии станут развитие экспортного потенциала, обеспечение эффективной реализации инвестиционных проектов, создание промышленных кластеров в регионах и локализация производства, осуществление контроля за выполнением "дорожных карт", утвержденных для реализации документов, подписанных в ходе визитов высокого уровня.



Положение также определяет рабочие органы правительственной комиссии, в частности это секретариат по вопросам инвестиций, поддержки экспорта и внешнеэкономических связей Кабинета Министров и Департамент по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также корпоративных отношений.