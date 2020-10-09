Скончался Узб-академик-сейсмолог Турсунбай Рашидов

12:53 09.10.2020

На 86-м году жизни скончался известный ученый, основатель теории сейсмодинамики сложных системных подземных сооружений в Узбекистане академик Турсунбай Рашидов.

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7 октября на 86-м году ушел из жизни известный ученый в сфере механики и сейсмостойкости сооружений, академик Академии наук Узбекистана Турсунбай Рашидов. Соболезнования по поводу его кончины выразили президент Шавкат Мирзиеев и другие представители руководства страны.



Турсунбай Рашидов родился 27 мая 1934 года в Ташкенте. Закончив в 1956 году Средне-Азиатский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), учился в аспирантуре этого вуза. В 1964 году защитил кандидатскую, в 1972 году - докторскую диссертацию. В 1984 году избран академиком Академии наук Узбекистана.



В течение 65-летней научно-педагогической деятельности Турсунбай Рашидов работал заведующим лабораторией, директором Института механики и сейсмостойкости сооружений имени М. Уразбаева Академии наук, ректором Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, членом коллегии, старшим научным секретарем, ученым секретарем, вице-президентом Академии наук.



Будучи основателем теории сейсмодинамики сложных системных подземных сооружений в Узбекистане, Турсунбай Рашидов сформировал собственную школу сейсмической устойчивости. Ученый осуществлял непосредственное руководство фундаментальными научными изысканиями в области механики и внедрением их результатов в народное хозяйство. Под его руководством разработаны нормы и правила строительства подземных сооружений на сейсмических территориях и созданы новые сейсмостойкие конструкции Ташкентского метрополитена.



Турсунбай Рашидов был награжден Государственной премией имени Беруни, орденом "Мехнат шухрати", удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан".