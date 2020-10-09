Ударница импакт-фактора Шахло Турдикулова назначена первым замминистра инновационного развития Узба

13:09 09.10.2020

Шахло Турдикулова, работавшая директором Центра передовых технологий при Мининноваций, назначена первым заместителем министра инновационного развития.



Шахло Уткуровна Турдикулова постановлением президента от 8 октября назначена на должность первого заместителя министра инновационного развития. Об этом сообщила пресс-служба Мининноваций.



На этом посту она сменила Шарофа Ражаббаева, исполнявшего обязанности первого замминистра инноваций с ноября 2018 года.



Шахло Турдикулова родилась в 1973 году в Ташкенте. В 1995 году окончила Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. До этого назначения она работала на должности директора Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития.



За свою научную карьеру опубликовала более 160 научных работ, в том числе 2 учебника и 2 монографии. Имеет самый высокий общий импакт-фактор (показатель цитируемости статей) в Узбекистане - 149,5, отмечает пресс-служба.