Россия в шаге от вмешательства в Карабахскую войну. Оно ей надо? - "СП"

15:32 09.10.2020

Россия в шаге от вмешательства в карабахский конфликт

Шойгу обсудил военные действия с Ереваном и Баку



Сергей Аксенов

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Алексей Леонков

Дмитрий Иванов



Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Стороны обсудили текущую ситуацию в Республике Арцах (Нагорный Карабах). Дополнительные подробности не разглашаются.



Тем временем президент Армении Никол Пашинян раскрыл темы своих переговоров с Владимиром Путиным. Среди прочего обсуждалась участие в конфликте на Кавказе боевиков "конкретных террористических группировок", что ставит вопрос о глобальной безопасности.



"Террористы расширяют свой ареал… Давайте представим, что как-то этот конфликт заканчивается - после этого что они будут делать? Без сомнения, часть этих террористов останется в регионе и будет действовать там", - подчеркнул Пашинян.



Ранее Дмитрий Песков заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ "не распространяются на Карабах". Однако участие в конфликте международных террористов меняет ситуацию.



Присутствие сирийских боевиков на карабахском фронте уже не надо доказывать. Информацию об этом подтвердили не только в Ереване, но и в Париже и Вашингтоне. А главное, это сделала российская СВР устами Сергея Нарышкина. Правда, Баку и Анкара опровергают.



Похоже, дипломатические усилия не приносят результата. О том, что трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана для пока не планируется, рассказал Песков. Неужели Москве придется вмешиваться в еще один военный конфликт? В каком качестве?



- Жители Республики Арцах удивлены почему молчит христианский мир, - рассказал вернувшийся из Степанакерта корреспондент "СП" Дмитрий Иванов. - Что касается России, то ее местные жители примут в любом качестве. Они хотят этого. Это безусловный момент. Любую помощь от России, включая военную, миротворческую они примут. Спрашивают, почему Россия не вмешивается?



"СП": - Некоторые в России говорят, что русские не должны спасать всех вокруг…



- Там все разговаривали со мной на русском языке. Даже молодежь. Никакой проблемы с коммуникацией не было. Не было ощущения, что ты находишься в чужой стране.



Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что Россия, воевавшая с терроризмом в Сирии на дальних подступах, все-таки получила тысячи боевиков у своих границ.



- Детали переговоров Шойгу не известны. И с Азербайджаном, и с Арменией Россию связывает военно-техническое сотрудничество. В этом всегда участвует с Минобороны, так как именно это ведомство определяет, какие средства вооружения можно продавать той или иной стране.



Подробности могут объявить не раньше, чем стороны прекратят огонь. Мы уже слышали от Кремля о не распространении обязательств России по ОДКБ на Нагорный Карабах, но при этом предпринимаются усилия для предварительных переговоров сторон.



"СП": - Тем временем, Пашинян раскрыл темы своих переговоров с Путиным и главным там было участие террористов, наемников в боевых действиях на стороне Азербайджана. Кажется, Москву подталкивают к вмешательству.



- Такой повод существует. Появление наемников, против которых Россия воевала в Сирии, в непосредственной близости от наших границ - это попытка перечеркнуть ту работу, которую провела Москва на Ближнем Востоке. Мы там воевали как раз для того, чтобы терроризм не распространялся к нашим границам.



А теперь эти наемники оказались все-таки вблизи наших границ. Они вольные люди, воюющие за деньги. Куда они потом пойдут? На Северный Кавказ?



В течение 30 лет, прошедших с момента большого конфликта в Карабахе было неоднократно сказано, что военного решения этого вопроса нет. Но Баку решил сблизиться с Анкарой, в том числе в военном плане и решить эту проблему раз и навсегда. Но даже при столь длительной и серьезной подготовке Азербайджану ничего не удалось. Разве что итогом считать человеческие жертвы.



"СП": - Парадоксальное сближение России с Турцией, которое мы наблюдали в последние годы, кажется, создает нам дополнительные сложности в решении карабахской проблемы?



- Россия всегда старается налаживать добрые отношения с соседями, предлагает альтернативный вариант чьим-либо враждебным намерениям. Потому что мирное сосуществование развивает экономику, дает людям работу и уверенность в завтрашнем дне. Что и было предложено Турции, несмотря на то, что турки сбили наш самолет, на ее территории убили нашего посла, были и другие эксцессы. Но видимо, в Турции есть силы, которые эти усилия России пытаются обнулить.



Например, аналитики американской RAND Corporation, которые проводили исследования в "серых зонах", отмечали в свое время, что Россия смогла выдернуть Турцию из сферы активного влияния Запада, но это было кратковременное явление и Турцию вернут обратно. И сейчас этим как раз занимаются совместно США и Британия. Пользуясь своими давними связями с Турцией, они смогли обуздать Эрдогана и направить его в выгодное себе русло на Ближнем Востоке и Центральной Азии.



И сейчас Эрдоган, думая, что он становится великим национальным лидером, выполняет англо-саксонскую программу. Хотя вести столько конфликтов, в которых он сейчас завяз, со слабой экономикой и сложной внутриполитической обстановкой самоубийственно. Но он на это идет. Единственное, что он не сделал - не пошел на прямой конфликт с Арменией. Ведь ожидалось, что с Нахичевани могут наступать турецкие войска, которые там задержались после совместных учений Турции и Азербайджана.



Но на границе с Нахичеванью, на 102-й базе, стоят российские пограничники. Это было бы прямым столкновением Турции с Россией. Поэтому наступления не произошло, а Баку, сделавший ставку на Турцию, сейчас проигрывает. Тем более большой ошибкой Алиева было привлекать на свою сторону террористов.



По мнению военного эксперта Бориса Рожина, от прямого турецкого военного вмешательства Армению спасли российские войска.



- Россия ясно обозначила свою позицию. Если боевые действия начнутся в Армении, то мы вмешаемся, если все останется в границах Нагорного Карабаха, то вмешательства не будет, так как таких обязательств у Москвы нет. Россия признает юридический статус этой территории как части Азербайджана, хотя де-факто это непризнанное моноэтническое государство, где 99,5% армяне.



Соответственно, Россия пытается мирить обе стороны, как-то вернуть выгодный для себя статус-кво, который был нарушен турецкими действиями. Ведь именно Анкара подталкивала Баку к решению проблемы Карабаха силой. Теперь надо добиться прекращения огня, вернуть ситуацию к переговорам и откатить ситуацию к довоенной, возможно, минус поселки, которые Азербайджан успел отобрать за эти дни.



"СП": - Что мешает этому? Может быть, Шойгу, а не Лаврову надо было первым разговаривать с Баку и Ереваном? Зайти с козырей…



- Проблема в том, что Турция продолжает эскалировать ситуацию. Это приводит к взаимным ударам по городам, потерям с обеих сторон. При этом Анкара игнорирует призывы и из Москвы, и из Вашингтона, и из Брюсселя. То есть ведет себя как в Сирии, в Ливии. Плюс есть фактор боевиков из Сирии, которых Анкара нагнала в Закавказье.



Угрозу обозначили не только Армения и Карабах, но и Россия, и Иран. Это тот редкий случай, когда с Россией и Ираном согласны США, Франция, Британия, Канада. Редкое единодушие. Уже пошли разговоры о санкциях. Канадцы прекратили поставки комплектующих для беспилотников. Азербайджан и Турция рискуют оказаться в международной изоляции.



"СП": - На что же рассчитывают Баку и Анкара?



- Они надеются, что Армения дрогнет, Карабах они отберут, а международное негодование переживут. Правда, наступление Азербайджана развивается не очень удачно, издержки растут.