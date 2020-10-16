Алиев задумал воссоединиться с Нахичеванью

15:35 09.10.2020

Главная боевая задача Баку и Анкары сейчас – отрезать Карабах от Армении, уверен бывший заместитель командующего Группы российских войск в Закавказье



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Активные боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются. Судя по публикациям в соцсетях и официальным сообщениям, наиболее активные бои в зоне конфликта проходили на южном и северном направлениях. Многие оперативно-стратегические цели наступающих и обороняющихся войск неясны экспертам, наблюдателям и СМИ. О том, как идут боевые действия и об их перспективах обозревателю "НГ" Владимиру МУХИНУ рассказал генерал-лейтенант запаса Юрий НЕТКАЧЕВ, который в 90-е годы прошлого столетия был заместителем командующего Группы российских войск в Закавказье, по долгу службы не раз бывал в Армении и Нагорном Карабахе (НК) и хорошо знает этот театр военных действий.



– Юрий Максимович, каков, на ваш взгляд, замысел азербайджанских войск? Главная их стратегическая цель – занять территорию НК. Но каким образом они это пытаются сделать, не очень понятно. Почему Баку наносит удары по своему противнику в основном с юга и с севера?



– Сосредоточение больших группировок и наступление с этих направлений обусловлены военно-политическими целями Баку и Анкары, которые еще до конца не озвучены. Замысел наступления азербайджанской армии на севере, на тертерском направлении понятен – занять территорию и перекрыть северные пути, ведущие в Степанакерт из Армении. Для этого необходимо будет овладеть ключевым городом Мардакерт и перекрыть несколько горных перевалов на дороге, идущей в НК от озера Севан. Ни одной такой задачи азербайджанские войска пока там не выполнили.



– А что на юге, какой замысел у Баку там?



– Вот тут начинается самое интересное. Крупная азербайджанская группировка, в которую входит, по моим данным, несколько общевойсковых объединений, при поддержке авиации наступает вдоль долины реки Аракс, по которой проходит граница с Ираном. Из ключевого города Джебраила, расположенного чуть севернее Аракса, оттуда на север тоже есть пути на Степанакерт. Но наступать по этим путям, которые напоминают козьи тропки, крупным военным группировкам физически невозможно. Дороги горные, проходят в ущельях и по перевалам, движущиеся по ним военные колонны – это прекрасные цели для противника…



Джебраил, по моим данным, карабахские военные до сих пор удерживают. И острие своего главного удара на южном фланге азербайджанская армия направляет вдоль Аракса в западном направлении.



– И почему это делается?



– На этом направлении Баку и Анкара вынашивают планы отрезать Карабах от снабжения не столько со стороны Армении, сколько со стороны Ирана. В Тегеране очень недовольны войной, которую затеял их южный сосед. 16 миллионов иранских азербайджанцев будут поддерживать действия своих соотечественников. А снаряды летят из зоны конфликта в Иран. Даже простое население недовольно. И оно в основном недовольно действиями армянской стороны, хотя в большинстве случаев в Иран летят азербайджанские снаряды. Не случайно президент Ирана Хасан Рухани высказал опасение, что "война между Арменией и Азербайджаном может перерасти в региональный конфликт". Президент опасается возможности вовлечения Тегерана в конфликт.



И если иранские азербайджанцы будут реально поддерживать одну из сторон в карабахском конфликте, на Тегеран сразу же полетят шишки из Израиля и США. Несколько лет назад СМИ уже обсуждали вариант удара Израиля по Ирану со стороны Азербайджана и Афганистана. И получается вот такой антагонизм: Израиль и Турция как бы враги, но они – самые близкие сейчас союзники Баку. Прицельно уничтожают карабахские цели именно израильские дроны, которые производит и сам Азербайджан.



– Аракс течет дальше на запад. Во времена СССР вдоль этой реки была не только автомобильная, но и же лезная дорога в этом направлении. Наступление крупнейшей в Закавказье группировки идет также в этом направлении. Возможно ли дальнейшее наступление азербайджанской армии по этому пути?



– Эта негласная цель и присутствует, видимо, у Баку и Анкары. Здесь есть одно "но", и его пока сторонники Турции не разглашают. У Алиева и Эрдогана присутствует реальная цель – соединить Азербайджан с Нахичеванью через так называемый Мегринский коридор. И они очищают коридор, чтобы это сделать…



– Но это будет уже оккупация территории Армении? Баку и Анкара решатся на это?



– Это вопрос не военный, а политический. В Мегри есть российско-армянская погранзастава. Ее будет трудно обойти. Я пока не хочу делать прогнозов, но скажу, что озабоченность Москвы выражена сейчас, на мой взгляд, тем, что протурецкие формирования воюют на карабахском фронте. Я долго думал: зачем они там? И вот один из вариантов, по-моему, связан с тем, что туркоманы и другие сирийские протурецкие боевики нужны сейчас в Карабахе для того, чтобы ассимилировать их на захваченных землях. А мы уже наблюдаем, можно сказать, массовый исход армянских семей из зоны конфликта…



– Почему, на ваш взгляд, активное наступление азербайджанских войск не ведется с агдамского направления вдоль бывшей дороги Баку–Степанакерт? Ведь это кратчайший путь из Азербайджана к столице Нагорного Карабаха, там относительно ровная местность, что удобно для наступления.



– Это направление, судя по имеющимся данным, азербайджанской стороной используется в основном для нанесения эффективных ударов из реактивных систем залпового огня и, возможно, – с самолетов. Однако в сухопутном плане наступать азербайджанским войскам там будет сложно, так как, уверен, эта открытая местность хорошо оборудована в военно-инженерном плане.



К наступлению в лоб азербайджанские силы, думается, вернутся, когда возьмут Мегринский коридор. Но любое военно-дипломатическое и военное решение такой описанный мной сценарий может изменить…



– Возможен ли подрыв противниками Азербайджана трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД)?



– Мне, как военному, на это ответить несложно – конечно, возможен. Это нанесет урон не только потенциалу Азербайджана, но и многих других стран. Но решение на применение оружия против БТД – политическое. И примут ли его противники Азербайджана – вопрос.