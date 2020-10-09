В Америке Китай превратили в гигантского черта

15:41 09.10.2020

От КНР и России Запад ждет одних неприятностей



Владимир Скосырев



Пекин изображает битву Китая против коронавируса как блестящий успех. Но в США и других богатых демократических странах пандемия нанесла сильный удар по репутации Китая. Зараза, как показал опрос агентства Pew, только усилила недоверие общества к Поднебесной. В США три четверти опрошенных, в Австралии 81% заявили, что придерживаются неблагоприятного мнения о Китае. Подобные настроения обостряются под влиянием сообщений о репрессиях в Гонконге, Синьцзяне и угрозах применения силы против Тайваня. Китайские эксперты говорят, что огромную лепту в ухудшение имиджа КНР внесла враждебная пресса. Но виновата и пропаганда самого Пекина, которая носит топорный характер.



Pew Research называет себя беспристрастной организацией, изучающей тенденции мировых событий с помощью опросов общественного мнения, социальных исследований и анализа новостей. Находится в США. Обычно обзоры Pew покрывают гораздо больше стран, включая Азию, Африку и Латинскую Америку. Там преобладает более позитивный взгляд на Китай. Но вирус сделал невозможным проведение опроса лицом к лицу, поэтому масштаб его был ограничен. Респондентов опрашивали по телефону, обычно в течение 15 минут.



Как бы то ни было, агентство передает, что в 14 странах, включая Японию, Южную Корею, Канаду, Германию, Италию и другие европейские государства, большинство стало относиться к Китаю отрицательно. Негативные настроения обострились под воздействием болезней, смертей и потрясений в экономике и повседневной жизни, связанных с пандемией.



Как отмечает New York Times, китайские лидеры сознают, что подобная настороженность по отношению к Китаю может стать препятствием на пути воплощения амбициозных планов Коммунистической партии, направленных на расширение международного влияния Пекина. Волна общественного недоверия может осложнить сотрудничество со странами Запада даже по таким вопросам, где национальные интересы сторон совпадают.



Джессика Чэнь Уэйс, доцент Корнельского университета, говорит, что, пока сохраняется тенденция к усилению репрессий в стране, ее властям будет трудно добиться изменений в общественном мнении за рубежом в лучшую сторону. Рост антикитайских настроений особенно заметно возрос в Австралии. Канберра заявила протесты Китаю по поводу арестов двух австралийских граждан китайского происхождения – журналиста и бизнесмена. Австралия называет обвинения против них безосновательными. Она также требует независимого расследования происхождения вируса в Китае.



Но внутри Китая реакция властей на возникновение патогена не только не подвергается критике, но подается как выдающийся успех. И этой пропаганде в стране верят, говорит Денни Рой, старший научный сотрудник центра "Восток–Запад" на Гавайях. "С другой стороны, безапелляционный, высокомерный тон пекинской пропаганды за рубежом создает представление о Китае как о диктатуре, не допускающей транспарентности", – утверждает он.



Агентство Pew несколько ранее в этом году, еще до массовых демонстраций в Белоруссии и инцидента с Алексеем Навальным, провело опросы на тему о том, что люди за рубежом думают о России. Оказалось, что в 33 странах к России относятся положительно меньше половины опрошенных. Отсюда следует, что в том, что касается общественного мнения на Западе, Россия и Китай – два сапога пара.



"НГ" обратилась к Александру Ломанову, заместителю директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН с просьбой прокомментировать опросы Pew. "В Китае прекрасно понимают, что, пока в мире главенствуют западные средства массовой информации, никакого позитивного имиджа у Китая не будет. Так было не всегда. В нулевые годы, когда страну возглавлял Ху Цзиньтао, он проводил кампанию по продвижению "мягкой силы" Китая, пропаганде китайской культуры, достижений Китая. Были созданы сотни Институтов Конфуция за рубежом. Тогда Китай на Западе не то чтобы любили, но и не вели против него такой резкой кампании. Тогда в Китае надеялись, что чем больше будет присутствия китайской культуры за рубежом, тем лучше и к стране будут относиться. Все перевернулось при президенте США Дональде Трампе. Было четко заявлено, что Китай – соперник, все, что он делает, плохо. С Россией история та же самая".



Все же в Китае до сих пор не смирились с тем, что американская пресса его чернит, изображает Китай в виде гигантского черта. Китайские газеты, предназначенные для иностранцев, в свою очередь, публикуют карикатуры, высмеивающие западных пропагандистов, заключил Ломанов.