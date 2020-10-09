При обстреле храма в Шуше (Карабах) тяжело ранен рос-журналист Юрий Котенок (главред "Сегодня.ру")

15:42 09.10.2020

Молимся за русского военкора

тяжелейшие ранения получил российский военный корреспондент Юрий Котенок



Алексей Иванов



Азербайджанские вооруженные силы целенаправленно обстреляли ракетами собор Святого Христа Всеспасителя в г. Шуша в Нагорном Карабахе/Арцахе. Дважды в течение дня. Во время первого удара по собору в нем находились дети (слава Богу, никто не погиб), вскоре последствия атаки приехали зафиксировать журналисты - и попали под новую атаку.



При повторном обстреле тяжелейшие ранения получил российский военный корреспондент Юрий Котенок. Храбрый человек, идейный, подлинный патриот, главный редактор информационно-аналитического издания "Сегодня.ру".



У Юрия 40 осколочных ранений. Пробито легкое. Ноги плитой сломало. Врачи борются за его жизнь. После операции его будут транспортировать в Ереван или, по ситуации, в Москву - посольство готово организовать реанимационный борт. Помимо Котенка, есть еще трое раненых, их состояние не тяжелое, помощь оказывается на месте.



"Военкор Юрий Котенок, один из лучших моих друзей, тяжело ранен при обстреле города Шуши в Нагорном Карабахе. Юра, глубоко верующий, настоящий православный, пролил кровь прямо в соборе Святого Христа Всеспасителя... Здоровья тебе, брат! Молюсь", - пишет известный защитник Новороссии Геннадий Дубовой.











"Факты ясно показывают, что азербайджанские вооруженные силы видели, что они атакуют церковь и что внутри были журналисты. Следовательно, бесспорно, что Азербайджан намеренно и целенаправленно нанес удар по журналистам и церкви. Более того, в рамках миссии по установлению фактов выяснилось, что азербайджанские вооруженные силы также обстреляли ракетами территорию вокруг мечети Шуши", - отметил омбудсмен НКР Артак Бегларян.



Военкор Александр Коц: "Азербайджан заявил, что они не били по храму. Знакомая по Донбассу риторика - "обстреляли сами себя". Но вообще, спасибо Баку за то, что сузили круг поиска. На месте разрыва мы обнаружили разные детали взорвавшегося боеприпаса с импортной маркировкой. В том числе - адаптер, который может использоваться в самонаводящихся боеприпасах. В версию "обстреляли сами себя" при наличии в воздухе беспилотников Азербайджана поверить сложно. В атаку БПЛА - тоже: слишком малы разрушения. Больше похоже на авиаудар. И, коли это не Азербайджан, при всем богатстве выбора остается Турция. С ее F-16, которые уже были замечены в регионе. Ну или Баку все-таки что-то недоговаривает".