Киргизская махновщина – слово "бардак" на устах у всех. Есть ли у этой государственности шанс? - А.Уваров

20:34 09.10.2020

АНДРЕЙ УВАРОВ | 09.10.2020



Безвластие, наступившее в Киргизии, мгновенно дало широчайший простор атаманщине и уголовщине.



Народные дружинники и милиция пытаются удержать обстановку в Бишкеке в рамках хотя бы относительного порядка, но хаос в столице и в районах творится полный. Защитить города от грабежей и мародерства вроде бы удалось, но грабеж начинает разворачиваться в другой плоскости.



Дружинники защищают Дом правительства



Сейчас пытаются выяснить, чьи грузовики почти двое суток тоннами вывозили уголь в неизвестном направлении на разрезе в Кара-Кече Нарынской области. Толпа, пришедшая оттуда в Бишкек, требует смены руководства угледобывающей компании "Кыргызкомур" и ГКПЭН (Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования).



Повсюду происходят попытки рейдерских захватов. Неизвестная группа молодежи напала на сотрудников государственного информационного агентства "Кабар". Еще одна группа "титушек" от имени "нового правительства" пыталась захватить Бишкекводоканал. Однако рабочие предприятия были готовы, и многочисленная народная дружина решительными действиями рассеяла рейдеров, исполнив функции канувшей в небытие государственной власти.



Группа некого Алмаза Туманова, который называет себя "новым назначенным начальником", второй день пытается захватить крупнейшее золотодобывающее и обрабатывающее предприятие ОАО "Кыргызалтын".



8 октября в Бишкеке неизвестные, выломав дверь, пытались захватить офис золотодобывающей компании "Кумтор". Продолжаются попытки захвата государственного предприятия "Кыргыз темир жолу" (Киргизские железные дороги). В Бишкеке за кресло генерального директора компании мобильной связи MegaCom начали борьбу сразу три человека.



Идет дележ портфелей в центральных СМИ, где претенденты, уже чувствующие себя владельцами основных каналов информации, раздают циркуляры – каждый свои. Классические "почта, телефон, телеграф" (Ленин) переходят из одних рук в другие и еще не принадлежат никому.



Дошло до захватов посевных полей. В селе Сарыджон Иссык-Атинского района застройщики, не дав фермерам выкопать урожай свеклы, объявили территорию своей собственной и стали завозить туда стройматериалы.



В Оше на центральной площади проходит митинг в поддержку действующего президента Сооронбая Жээнбекова и соблюдения законности, хотя никто не знает, каков теперь этот "закон". Тем временем вопрос о том, кому принадлежит пост губернатора Оша, попытались выяснять с помощью массовой драки. В борьбе за звание постпреда президента (так здесь называют областных руководителей) сцепились люди Калмамата Анапияева (известный в Киргизии криминальный клан), Торобая Келдибаева из партии "Мекенчил" и депутата парламента Дуйшона Торокулова.



В Бишкеке потребовали возвращения ушедшего в отставку мэра Азиза Суракматова, и он вернулся. Почувствовав поддержку населения и импотенцию новых вождей, этих маленьких киргизских керенских, вернулись ушедшие днем раньше в отставку полпреды правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов и в Таласской области Марат Мураталиев.



Разгорелись страсти вокруг поста генерального прокурора республики. После заявления Алмамбета Шыкмаматова о том, что его никто не назначал, а самодеятельность неприемлема, тут же нашелся готовый работать генпрокурор Сыймык Жапыкеев. Этот уже сообщил, что возбудил уголовные дела против брата президента бывшего главы парламента Асылбека Жээнбекова и бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.



А главное противостояние разворачивается вокруг поста премьер-министра.



Три кандидата в премьер-министры Садыр Жапаров, Тилек Токтогазиев, Эркин Асрандиев



Три кандидата в премьер-министры Садыр Жапаров, Тилек Токтогазиев, Эркин Асрандиев



Оказалось, что назначенный одной частью "восставшего народа" на пост премьер-министра день назад Садыр Жапаров, освобожденный из колонии, не устраивает другую часть "восставшего народа", который хочет видеть премьером представителя партии "Ата Мекен" Тилека Токтогазиева. При этом у обоих в Бишкеке серьезная поддержка не только среди политиканов, но и в соперничающих группах молодежи. Выступивший на митинге Жапаров уже говорит, что власть узурпируют по приказу бывшего президента Атамбаева.



В то же время члены народного координационного совета (одного из трех таких "советов" – Киргизия в этом сразу опередила Белоруссию) выдвинули на пост "технического премьера" Омурбека Бабанова, Клару Сооронкулову, Алтынбека Сулайманова, а также готовы обсуждать кандидатуру Тилека Токтогазиева.



Своего кандидата, как и следовало ожидать, выдвинули предприниматели. Они предложили в качестве технического премьер-министра Кыргызстана действующего и. о. вице-премьера Эркина Асрандиева, который, кстати, не прекращал выполнять свои обязанности. Банкиры и крупные промышленники выразили пожелание "скорейшего возвращения в правовое поле".



О своей готовности к участию в нормализации ситуации заявили в министерстве внутренних дел и Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ). Это подтвердил в телефонной беседе с директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым и. о. главы Совета безопасности Киргизии и координатор всех силовых ведомств республики Омурбек Суваналиев.



Майданная русофобия Киева



Мыктыбек Абдылдаев



Избранный спикером (торага) парламента Мыктыбек Абдылдаев уже сообщил, что роспуск "кем-то" Жогорку Кенеш является незаконным, но для принятия важного решения нужен кворум, а его нет.



8 октября Абдылдаев поговорил по телефону с президентом Сооронбаем Жээнбековым и получил приглашение на встречу. Как сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева, Жээнбеков считает важным "вернуть ситуацию в правовое поле, произвести кадровые назначения, выполнить свою миссию в рамках конституционных полномочий" и готов обсудить вопросы, касающиеся его самого, в том числе вопрос возможного импичмента. Как считают местные наблюдатели, размеренные шаги президента вполне могут привести к результативным переговорам с вменяемой оппозицией и существующий режим может сохраниться.



Однако что будет делать Атамбаев, готовый мстить? И что будет делать вся Киргизия, вплотную подошедшая к черте гражданской войны региональных и этнических кланов?