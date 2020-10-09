|Бишкек. На митинге сильно побит один из курбаши северян экс-премьер-олигаршонок Бабанов
20:45 09.10.2020
Нападение на Бабанова сняли на видео
ПРОИСШЕСТВИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
23:41, 9 октября 2020507
Очевидец заснял на видео, как группа неизвестных напали на участников митинга на площади Ала-Тоо.
Кроме этого, на кадрах видно, как охрана уводит с места происшествия нескольких человек, среди них Омурбек Бабанов, Фарид Ниязов, сын Алмазбека Атамбаева Кадыр.
Судя по видео, толпа напала на Бабанова и сильно его избила.
Затем еизвестные пытались остановить автомашины, на которых уезжали лидеры.
Также частично зафиксирован момент стрельбы по автомашине Атамбаева.