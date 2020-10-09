Бишкек. На митинге сильно побит один из курбаши северян экс-премьер-олигаршонок Бабанов

20:45 09.10.2020

Нападение на Бабанова сняли на видео

ПРОИСШЕСТВИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ

23:41, 9 октября 2020507

Очевидец заснял на видео, как группа неизвестных напали на участников митинга на площади Ала-Тоо.



Кроме этого, на кадрах видно, как охрана уводит с места происшествия нескольких человек, среди них Омурбек Бабанов, Фарид Ниязов, сын Алмазбека Атамбаева Кадыр.



Судя по видео, толпа напала на Бабанова и сильно его избила.



Затем еизвестные пытались остановить автомашины, на которых уезжали лидеры.



Также частично зафиксирован момент стрельбы по автомашине Атамбаева.