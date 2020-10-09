Взбодренный из-за бугра КырЧикмирПрез Жээнбеков пытается поиграть в контрреволюцию

20:50 09.10.2020

Президент Жээнбеков восстанавливает контроль

В начале ноября 2006 года в стране назревал политический кризис - сторонники движения "За реформы!" требовали от президента Бакиева выполнить обещания и урезать свои полномочия. Бакиев, по версии оппозиции, обещал изменить Конституцию, но став президентом, передумал.



Ноябрьские митинги тех лет стали кульминацией ежемесячных выступлений оппозиции против президента Бакиева, который организовал контрмитинг. Тогда в столице одновременно шли два митинга. Один день депутат Омурбк Бабанов даже двинулся в сторону сторонников Бакиева, которые находились на Старой площади, но ему пришлой бежать с площади под натиском сторонников президента.



Но убежал он недалеко, на площадь "Ала-Тоо", где они продолжили митинг. От оппозиции митинг возглавляли Текебаев, Атамбаев, Бабанов. Нововведение митинга - бабановский телеканал НТС ввел почти прямую трансляцию с получасовым опозданием.



Сегодня из двух митингов один закончился очень быстро - успели выступить Атамбаев и Бабанов, как объединенный митинг разогнали. При разгоне задокументировали избиение телохранителя Темира Сариева, ранение кандидата от "Ата Мекен" Тилека Токтогазиева, стрельбу по автомашине Атамбаева.



Они стали первыми жертвами в конфликте между гражданскими лицами.



Объединенный митинг стал ответом на остающегося у власти Жээнбекова. Сегодня у штаб-квартиры СДПК в Бишкеке у здания "Медиа Форума" все выступающие говорили о реваншизме.



Действительно, президент Жээнбеков за последние сутки сделал много шагов, которые помогут ему удержаться у власти. Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения и поручил Генштабу Вооруженных сил ввести в город войска. До этого он заменил начальника Генштаба - им стал Таалайбек Омуралиев.



С утра в ГКНБ и МВД к управлению вернулись верные люди президента - первый заместитель главы ГКНБ Талантбек Салиев и заместитель министра внутренних дел Орозалиев. Последний назначен комендантом Бишкека.



Также сегодня президент впервые появился в известном месте - он посетил Генеральный штаб Вооруженных сил, где "обсудил с новоназначенным начальником Таалайбеком Омуралиевым меры по стабилизации общественно-политической ситуации в стране".



Введение чрезвычайного положения также стало поводом для сессии Жогорку Кенеша. На повестке вопрос, который не вызывает сильные споры - это рассмотрение указа президента о введении ЧП. Второй вопрос - утверждение Садыра Жапарова премьер-министром и членов кабинета.



Завтра компромиссная фигура Садыра Жапарова будет утверждена в госрезиденции депутатами. По всей видимости, сегодняшний объединенный митинг завтра не наберет многих своих членов.